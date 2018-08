Antonio Guterres, secretario general de la ONU: "Kofi Annan fue un referente y un guía"

La muerte del ex secretario general de la ONU y premio Nobel de la Paz en 2001, Kofi Annan, ya ha provocado las primeras reacciones de condolencia.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha lamentado profundamente la muerte de Annan, del que dijo que su legado será siempre una inspiración para todos.

"En estos tiempos turbulentos, Annan nunca dejó de trabajar para mantener vivos los valores de la Carta de Naciones Unidas. Si legado será siempre una inspiración para todos", ha afirmado Guterres en un comunicado. El líder portugués ha añadido que Annan "fue un referente y un guía" y que "en muchos sentidos, él era las Naciones Unidas".

Kofi Annan was a guiding force for good. I join the world in mourning his loss. In these turbulent and trying times, his legacy as a global champion for peace will remain a true inspiration for us all. https://t.co/psJ9viPIeu pic.twitter.com/SKfBk5zaY2 — António Guterres (@antonioguterres) 18 de agosto de 2018

Guterres ha recordado que el difunto, oriundo de Ghana, hizo toda su carrera profesional en la ONU y llegó a los más altos cargos hasta liderarla, desde donde consiguió modernizar la organización "con dignidad y determinación".

"Como muchos, estoy orgulloso de llamar a Kofi Annan un buen amigo y un mentor. Estoy muy honrado de que me seleccionara para ser alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados", sostiene Guterres.

"Fue una persona a la que siempre podía pedir consejo, y sé que no era el único. Ofreció a todo el mundo un espacio de diálogo, un lugar donde los problemas pudieran resolverse y donde se buscase un camino hacia un mundo mejor", ha subrayado.

"Un gran humanista"

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha lamentado el fallecimiento de "un gran humanista" y ha hecho un llamamiento a "seguir trabajando a favor de la paz, la seguridad y por reforzar los derechos humanos".

Hoy perdemos a un gran humanista. Nos deja Kofi Annan, ex secretario general de la #ONU y Nobel de la Paz, pero nos queda su legado para seguir trabajando a favor de la paz, la seguridad y por reforzar la defensa de los #DerechosHumanos. pic.twitter.com/3Dt96wRznf — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 18 de agosto de 2018

Por su parte, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha recordado que Annan siempre se posicionó "al lado de la paz y la libertad". "recordaremos especialmente sus palabras a favor del diálogo y la negociación para resolver las aspiraciones de libertad de Catalunya", ha dicho a través de Twitter.

Junto al mensaje ha publicado un texto de la organización The Elders, formada por "líderes globales independientes que trabajan por la paz y los derechos humanos", de la que Annan era el dirigente. El texto fue difundido días después del referéndum del 1 de octubre.

En esa carta, Annan afirma que "la crisis constitucional que está atravesando España requiere consultas y no confrontación. Hago un llamamiento al Gobierno de España y el Gobierno regional de Catalunya a renovar su compromiso para una resolución a través del diálogo".

En nom del poble català vull expressar el meu més sentit condol per la mort de Kofi Annan. Sempre al costat de la pau i la llibertat. Recordarem especialment les seves paraules a favor del diàleg i la negociació per resoldre les aspiracions de llibertat de Catalunya @TheElders pic.twitter.com/2GAfqnZ3w4 — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 18 de agosto de 2018

"El mejor ejemplo"

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, afirmado que Kofi Annan era "el mejor ejemplo" para la humanidad.

"Estoy de luto. Kofi era el mejor ejemplo, el paradigma de la decencia y la gracia. En un mundo lleno de líderes que son todo menos eso, nuestra pérdida, la pérdida del mundo, todavía duele más", ha afirmado Zeid en un comunicado.

El alto comisionado sostiene que Annan era "el amigo de miles y un líder para millones". Zeid ha recordado como Annan fue su jefe directo, un superior que hablaba directo y que siempre fue valiente, y que a lo largo de los años se convirtió en un querido amigo.

"Cuando en mi actual cargo, me he sentido aislado y solo políticamente (lo que ha sido habitual en los últimos cuatro años) me iba con él a caminar por Ginebra y lo escuchaba. Cuando una vez le dije que todos se quejaban de mi. Él respondió: estás haciendo lo correcto deja que se quejen". "Hay algunos seres humanos que no se pueden reemplazar, muy pocos. Kofi Annan está entre ellos. Adiós mi querido amigo", concluye Zeid.

"Contribuyó a hacer del mundo un lugar mejor"

La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, ha asegurado que Annan "contribuyó a hacer del mundo un lugar mejor".

"Muy triste por la muerte de Kofi Annan. Se va un gran líder y un reformador de las Naciones Unidas, alguien que contribuyó de manera notoria a hacer del mundo un lugar mejor. Mis pensamientos y condolencias están con su familia en estos momentos", ha expresado May a través de un mensaje en su cuenta personal de Twitter.

Sad to hear of the death of Kofi Annan. A great leader and reformer of the UN, he made a huge contribution to making the world he has left a better place than the one he was born into. My thoughts and condolences are with his family. pic.twitter.com/P0SWagShJM — Theresa May (@theresa_may) 18 de agosto de 2018

"Su mirada tranquila y resuelta"

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha recordado "su mirada tranquila y resuelta", así como "la fuerza de sus luchas". En un mensaje colgado en su cuenta de Twitter tras el anuncio de la muerte de Annan, Macron ha afirmado que "Francia le rinde homenaje". "No olvidaremos nunca ni su mirada tranquila y resuelta ni la fuerza de sus luchas", ha añadido.