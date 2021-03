El príncipe William niega las acusaciones de Meghan y Harry: "No somos para nada una familia racista"

El príncipe William, nieto de la reina Isabel II y segundo en la línea de sucesión a la corona británica, ha rechazado este jueves las acusaciones de racismo vertidas por los duques de Sussex. "No somos para nada una familia racista", ha dicho.

El duque de Cambridge ha hecho esta breve afirmación durante una visita a una escuela en el este de Londres, donde los periodistas le preguntaron por la entrevista que su hermano, el príncipe Harry, y su cuñada, Meghan Markle, concedieron a la presentadora Oprah Winfrey.

Al ser preguntado si había hablado con su hermano después de la entrevista, el duque de Cambridge ha contestado: "No, todavía no he hablado con él pero lo haré".

La entrevista ha profundizado la crisis en la monarquía británica. En ese programa, emitido el domingo en EEUU y el lunes en Reino Unido, la duquesa, que tiene raíces afroamericanas, reveló que un miembro de la familia real no identificado cuestionó en su día el color de la piel del hijo de la pareja, Archie, de casi 2 años de edad, cuando aún no había nacido. También dijo que durante ese embarazo tuvo pensamientos suicidas y la Casa Real se negó a ayudarla.

"En los meses en los que yo estaba embarazada, hubo (...) preocupaciones y conversaciones sobre lo oscura que podría ser su piel cuando naciera", aseguró Meghan en una entrevista con la periodista estadounidense Oprah Winfrey en la cadena CBS. La duquesa precisó que esos presuntos comentarios racistas se pronunciaron en "conversaciones que la familia tuvo" con Harry, pero se negó a identificar a quienes los articularon, al afirmar que "eso sería muy dañino para ellos".

Cuando se incorporó más tarde a la entrevista, el príncipe Harry confirmó que la conversación giró en torno a "qué aspecto iban a tener los hijos" que tuviera con Meghan, pero se negó a dar más detalles al respecto. "Es una conversación de la que nunca voy a hablar", afirmó Harry, quien agregó que fue "chocante".

El martes, tras la emisión de la entrevista en Reino Unido, el palacio de Buckingham dijo que la familia real estaba "entristecida" tras conocer el sufrimiento de los duques de Sussex y reconoció que los problemas que estos expusieron en la televisión estadounidense eran "preocupantes, especialmente el del racismo".