Rusia califica de “irrespetuosas” las respuestas “colectivas” de Borrell y la OTAN: “No podemos aceptarlas”

Moscú envió 37 cartas a "37 Estados de Europa y América del Norte". Pero, de momento, ha recibido una por parte de los 27 Estados miembros de la UE y otra en representación de los 30 aliados de la OTAN. Dos respuestas "colectivas" que Rusia ha descalificado: "No podemos aceptarlo".

Este jueves tanto el secretario General de la OTAN, John Stoltenberg, como el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, enviaron sendas cartas como respuesta a las enviadas por el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergéi Lavrov, el pasado 28 de enero en las que planteaba las preocupaciones del Kremlin sobre la seguridad en Europa, como la expansión hacia el Este de la OTAN, asunto ya tratado por Rusia con EEUU y la OTAN.

De acuerdo con un comunicado del ministerio de Exteriores ruso, que recoge una declaración de la portavoz Maria Zakharova, "no hay una respuesta sustancial en los documentos recibidos, pero se invita a entablar un diálogo sobre el fortalecimiento de la seguridad".

"Recordemos que el mensaje de Lavrov fue dirigido a los ministros de Relaciones Exteriores de 37 Estados de Europa y América del Norte", dice la portavoz rusa: "Y subrayó singularmente que esperábamos una respuesta detallada a nivel nacional. En cambio, nos escriben Stoltenberg y Borrell, a quienes no nos dirigíamos. Tal cosa no puede describirse de otra manera que como una manifestación de falta de cortesía diplomática y de respeto. Los documentos de la OSCE y el Consejo Rusia-OTAN, que contienen el principio de indivisibilidad de la seguridad, llevan las firmas de los jefes de Estado y de gobierno de los respectivos países. Los Estados participan en la OSCE a título nacional, y es en esta capacidad que se han comprometido a no mejorar su seguridad a expensas de la seguridad de los demás".

"Por lo tanto", prosigue el ministerio de Exteriores ruso, "no podemos aceptar una respuesta colectiva, esperamos una respuesta detallada a nuestras preguntas por parte de cada destinatario. Esquivar la respuesta significa que Occidente no quiere reconocer los compromisos asumidos a través de la OSCE y el Consejo Rusia-OTAN, y que está tratando de buscar su seguridad a nuestra costa. La OTAN y la UE insisten en su papel de liderazgo para garantizar la seguridad en el área euroatlántica. Tal enfoque es categóricamente inaceptable para nosotros".

Decisión unánime

El Alto Representante para la Seguridad y Cooperación de la UE, Josep Borrell, explicaba este jueves: "Sobre la base de la decisión unánime de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, he enviado una carta al ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergéi Lavrov, respondiendo a su mensaje escrito a cada uno de ellos el 28 de enero".

Según Borrell, su carta "aborda las cuestiones planteadas por el ministro Lavrov, y reitera la oferta de la UE y sus Estados miembros de continuar el diálogo con Rusia sobre formas de fortalecer la seguridad de todos".

"La UE tiene una política exterior y de seguridad común y nuestro objetivo es actuar unidos en todas las cuestiones de interés común clave", abunda Borrell: "Esto incluye también la coordinación de las respuestas a las cartas. Corresponde a los Estados miembros de la UE decidir sobre estos asuntos. Solo aquellos que están interesados en dividirnos cuestionarían tal decisión".