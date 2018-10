"Pocahontas" contra Trump: la senadora Elizabeth Warren demuestra sus raíces indias con una prueba de ADN

La senadora demócrata Elizabeth Warren ha dado este lunes un primer paso hacia una posible campaña presidencial en las elecciones de 2020 en EEUU al anunciar los resultados de una prueba de ADN que apunta a que tiene raíces indias, un tema sobre el que el presidente Donald Trump le había acusado de mentir.

Warren, una de las figuras más populares y progresistas del Partido Demócrata, anunció en septiembre que, una vez superada la campaña para los comicios legislativos del 6 de noviembre, planeaba "pensarse muy en serio" competir por la presidencia en las elecciones de 2020, en las que Trump buscará la reelección.

Este lunes, la senadora ha querido despejar una posible fuente de dudas sobre su potencial candidatura, al publicar en el diario The Boston Globe el resultado de una prueba de ADN que indica que hay "pruebas sólidas" de que hubo un nativo americano en su árbol genealógico.

"Sé que a @realDonaldTrump le asustan los hechos, pero a mí no. Y los hechos (en este caso) están claros", escribió Warren en su cuenta de Twitter, junto a un vídeo sobre el tema.

My family (including Fox News-watchers) sat together and talked about what they think of @realDonaldTrump’s attacks on our heritage. And yes, a famous geneticist analyzed my DNA and concluded that it contains Native American ancestry. pic.twitter.com/r3SNzP22f8