Sergey Olov, vicealcalde de Mariúpol: “Es imposible contar los muertos”

Sergey Olov no puede revelar el lugar en el que se encuentra, pero dice que está cerca de Mariúpol. Lleva 20 días sin hablar con su madre y su padre y no sabe si siguen con vida. Pero sigue atendiendo a las llamadas porque quiere que se sepa lo que está pasando en la ciudad de la que es teniente de alcalde. La ciudad portuaria sobre la que desde hace semanas se ensañan los bombardeos rusos ha quedado reducida a escombros pero Olov, en una entrevista por videollamada, explica que se niega a imaginar un futuro que no sea allí.

¿Dónde se encuentra usted en este momento?

Estoy cerca de Mariúpol pero no puedo revelar el lugar exacto.

El presidente Zelenski ha asegurado que hay aún 100.000 personas atrapadas en la ciudad...

Según nuestros cálculos, unos 200.000 ciudadanos están aún en Mariúpol. No sabemos el número exacto. Calculamos que entre 150.000 y 200.000.

¿Cuáles son las noticias que les llegan desde allí? ¿Cómo está yendo la evacuación?

La ciudad está bajo un completo bloqueo y desde hace 20 días hay constantes bombardeos. Hay entre 50 y 100 ataques aéreos al día. Cada 15-20 minutos cae una bomba sobre la ciudad. La destrucción es enorme. El 90% de la ciudad está destruida, el 90% de nuestra infraestructura está dañada y el 30% no se podrá reparar, es decir que el 30% de la infraestructura de la ciudad está perdido. Hace cuatro días, Rusia empezó a usar buques de guerra. Lanzan misiles desde el mar y destruyen todos los edificios cercanos a la playa.

Nuestros ciudadanos no tienen agua, comida, medicamentos, comida para niños... es terrible. Tenemos casos de personas que mueren por deshidratación o hambre. No hay una respuesta única para contar cómo la gente sobrevive en esta situación. Se ayudan entre ellos, recogen madera para quemarla y cocinar. La temperatura hace unos días llegaba bajo cero y recogían la nieve para hervirla.

Desde el punto de vista militar, nuestras tropas están defendiendo la ciudad, hay combates calle a calle, también con los tanques en el centro de la ciudad.

Tenemos que entender que Rusia ha concentrado el 10% de sus soldados en Mariúpol. Nuestras tropas son muy valientes pero hay muchos efectivos rusos rodeando la ciudad. Los nuestros lucharán hasta la última bala, estoy seguro, pero hay intensos combates en las calles.

¿Qué noticias tienen de las evacuaciones de los últimos días? ¿Cabe la posibilidad de un acuerdo para tener corredores seguros para la población?

No ha habido ningún acuerdo oficial, ni ningún corredor seguro para la evacuación desde Mariúpol. Hicimos muchos intentos, con autobuses, camiones de ayuda humanitaria pero no han podido llegar. Se han quedado cerca pero los rusos no han permitido ni una vez que llegaran hasta la Mariúpol. Hemos organizado evacuaciones desde Berdiansk, donde hay autobuses que han recogido a los que han huido de la ciudad y los han llevado a Zaporiyia. Algunos han salido a través de corredores no oficiales, no seguros y bajo bombardeos... Pero han considerado que ante la posibilidad de morir bajo las bombas o sin comida y agua, era mejor intentar salir, con sus coches o incluso andando, hacia los pueblos cercanos bajo control ucraniano. La semana pasada 45.000 personas abandonaron la ciudad de esta manera.

El presidente Zelenski ha denunciado este miércoles que los rusos han secuestrado un convoy de ayuda humanitaria que se dirigía a Mariúpol?

Sí, puedo confirmarlo.

¿Cuánta gente ha muerto en la ciudad en las últimas semanas?

No tenemos cifras exactas de los muertos. Es imposible contarlos. La última cifra oficial, un recuento de la policía de hace una semana, es de 2.358 muertos, cadáveres recogidos en la calle, que han sido enterrados en fosas comunes. Son números horribles... 100 o 150 personas mueren cada día bajo las bombas. Estamos hablando de entre 3.500 y 5.000 muertos.

Tenéis que entender que Mariúpol es una ciudad multiétnica. Al menos el 40-45% de los habitantes son ucranianos de origen ruso. Si los rusos han matado a 3.500 ciudadanos al menos 1.500 son de origen ruso. Y hay también ciudadanos de origen armenio, griego, judíos...

¿Por qué Mariúpol es tan importante para Rusia?

En primer lugar, porque no consiguieron conquistar Mariúpol en 2014 y quieren destruir la ciudad. Ellos necesitan un corredor hacia Crimea y Mariúpol se encuentra en este corredor. Cuando hubo negociaciones para un alto el fuego para corredores humanitarios, preguntamos por qué estaban destruyendo edificios civiles y matando a civiles. Nos contestaron que es porque teníamos que tener miedo de Rusia, entender que pueden matar a mucha gente y hacer lo mismo en otras ciudades.

¿Qué noticias tienen acerca de las personas que se encontraban en el refugio del Teatro Dramático de Mariúpol, bombardeado hace una semana?

No tenemos información oficial desde hace días. Sé que muchas personas que sobrevivieron al ataque intentaron huir por sus medios. Hace tres días 130 personas lo consiguieron... Sé que había mucha gente viva pero que también mucha gente murió. No puedo confirmar el número exacto.

¿Por qué consideran inaceptable el ultimátum que Rusia dio el domingo para la rendición de la ciudad?

Es imposible aceptar un ultimátum cuando están usando civiles como rehenes... Tienen a 200.000 personas como rehenes y nos dicen “las mataremos si no os rendís”. Pero no creemos a los rusos. Estamos seguros de que si nuestro ejército dejara la ciudad sin luchar, las matarían igual. Sabemos cuál es su forma de hacer la guerra. Luego dirán “no hemos sido nosotros”. Como dice nuestro ministro de Exteriores, en nuestro mundo hay mentiras, mentiras gordas y luego la información oficial del Ministerio de Exteriores ruso. Es todo propaganda y mentira en todas las negociaciones. No podemos aceptar un ultimátum. Nuestras tropas seguirán defendiendo la ciudad. Y sabemos que la gente seguirá muriendo y los rusos no querrán solucionar ningún asunto humanitario.

¿Está en contacto con el alcalde? ¿Cuál es su día a día ahora? ¿Cómo están actuando?

Estamos en contacto e intentamos buscar cualquier manera de ayudar a nuestros ciudadanos, en Mariúpol o en los sitios donde han sido evacuados, refugiados en otras partes del país o incluso al extranjero. E informamos a la comunidad internacional sobre este crimen de guerra que Putin está cometiendo en Mariúpol. Estamos recogiendo ayuda humanitaria para llevarla a los que están en la ciudad y los que están fuera. Como Ayuntamiento o como Gobierno ucraniano no podemos llevar esta ayuda, pero lo damos a voluntarios que en pequeños autobuses o coches privados tienen la posibilidad de llevarlo a los ciudadanos.

Estoy seguro de que cuando las autoridades ucranianas recuperen el pleno control de Mariúpol, por vía diplomática o militar, reconstruiremos la ciudad gracias a la ayuda de la comunidad internacional.

¿Cómo imagina que se podrá reconstruir casi por completo la ciudad? ¿Se imaginaban hace un mes que se podía llegar a ese nivel de destrucción?

Es lo que nos da fuerza para seguir defendiendo nuestra ciudad. Nosotros amamos la ciudad y estábamos orgullosos de ser sus ciudadanos. Y aún lo estamos. Reconstruir una nueva Mariúpol será nuestra misión principal en el futuro.

¿Tiene familiares allí?

Mi padre, mi madre y mi hermano están aún en Mariúpol. No tengo noticias desde hace 20 días. No sé si siguen vivos. El barrio en el que vivían ha sido arrasado por las bombas. No sé si están vivos.

¿Y su familia cercana?

Mi mujer y mi hija han conseguido huir de la ciudad y se encuentran en un lugar seguro.

¿Tiene testimonios de la gente que está en Zaporiyia?

Cada día entre 4.000 y 6.000 ciudadanos de Mariúpol llegan a Zaporiyia a través de nuestros autobuses en Berdiansk o en sus coches. Cada día encontramos a nuestros ciudadanos allí.

¿Qué mensaje quiere enviar a la comunidad internacional?

Me gustaría decir que hace un mes éramos una ciudad pacífica, estábamos en nuestra ciudad y soñábamos con otras cosas: con el desarrollo, con mejorar la vida de nuestros ciudadanos, con grandes proyectos, estábamos muy orgullosos de nuestra ciudad. No queríamos atacar a ningún otro país, a ninguna ciudad. Pero Putin lo ha cambiado todo. Primero pensamos que su idea era ganar contra nuestro ejército, pero ahora sabemos que su idea es tomar Ucrania sin los ucranianos.

Quiero que el mundo sepa que en Mariúpol, en Ucrania estamos luchando para ser ucranianos, para ser una nación, para que no nos destruyan los rusos. Y seguiremos luchando. Agradecemos el apoyo que la UE, Estados Unidos y el Reino Unido nos están dando y necesitamos que el mundo esté unido ayudando a Ucrania a ganar esta guerra. Sabemos que mucho se ha hecho con las sanciones, rompiendo lazos económicos con Rusia, enviando armas, pero necesitamos muchas armas porque no podemos defender nuestras vidas. No tenemos medios y están destruyendo nuestra ciudad y matando a nuestros conciudadanos con las bombas. Necesitamos sistemas antiaéreos para proteger nuestras vidas. Y tienen que dejar de hacer negocios con Rusia. Muchas empresas lo han hecho pero otras siguen: tienen que entender que es dinero manchado de sangre ucraniana, la sangre de nuestros niños y de nuestras mujeres.