Al Shifa, el mayor hospital de Gaza convertido en el símbolo de la guerra

El hospital de Al Shifa, el más grande de la Franja de Gaza, se ha convertido en el símbolo que representa la ofensiva israelí. Lo tiene todo: los efectos más crudos del asedio, con bebés muriendo porque no hay electricidad para incubadoras; las acusaciones de uso de escudos humanos por parte de Hamás, que lo utiliza como centro de operaciones, según Israel; el desplazamiento forzado de gazatíes que buscan un lugar seguro inexistente; y la masacre de civiles enterrados en una fosa común improvisada porque están atrapados en el hospital bajo el fuego israelí.

Mapa de las operaciones terrestres de Israel en el norte de Gaza Jerusalén N Área ampliada 5 km Paso de Erez Atrata Hospital Al Shifa Jabalia Ciudad de Gaza x Franja de Gaza Al Zahra x ISRAEL x Nuseirat Israel pidió a los residentes del norte de la Franja marcharse al sur de Wadi Gaza y advirtió de que podría considerar terroristas a todos los que se quedaran Wadi Gaza Operaciones terrestres de Israel GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: INSTITUTO PARA EL ESTUDIO DE LA GUERRA. Mapa de las operaciones terrestres de Israel en el norte de Gaza Jerusalén N Área ampliada 5 km Paso de Erez Atrata Hospital Al Shifa Jabalia Ciudad de Gaza ISRAEL Al Zahra Franja de Gaza Nuseirat Wadi Gaza Israel pidió a los residentes del norte de la Franja marcharse al sur de Wadi Gaza y advirtió de que podría considerar terroristas a todos los que se quedaran Operaciones terrestres de Israel GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: INSTITUTO PARA EL ESTUDIO DE LA GUERRA.

Desde el viernes, las tropas terrestres estrecharon el cerco sobre el hospital. La operación definitiva comenzó en la madrugada del miércoles. Tras varios enfrentamientos en el exterior, los soldados eliminaron a los milicianos palestinos y entraron en el edificio buscando armas, equipos e infraestructura de Hamás. Una vez dentro, la operación se llevó a cabo como un gran registro del edificio.

La misión se alargó durante horas y, según relató a la BBC un periodista que estaba dentro del hospital, los militares registraron puerta a puerta todo el hospital. La misma fuente señala que ordenaron a todos los hombres entre 16 y 40 años que no fueran pacientes ni personal médico salir al jardín para ser registrados e interrogados. Algunos de ellos fueron obligados a desnudarse, dice el periodista.

“Durante la incursión al hospital, los soldados se encontraron con varios terroristas y los eliminaron. Durante los registros en una de las unidades del hospital, los soldados localizaron una sala con medios tecnológicos, equipo de combate y equipos militares utilizados por Hamás”, ha señalado el Ejército en un comunicado. “En otro departamento se localizó una sede operativa que muestra el uso de hospitales para propósitos terroristas”. El Ejército acompaña la declaración con imágenes de chalecos y algunos fusiles y granadas y asegura que está recabando información de inteligencia.

“La incursión militar de Israel en el hospital de Al Shifa es totalmente inaceptable”, ha señalado el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom. “Los hospitales no son campos de batalla. Estamos extremadamente preocupados. Hemos perdido contacto con los trabajadores en Al Shifa”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha visitado este miércoles una base militar cerca de Gaza en la que ha presumido de la operación. “¿Recuerdan cuando nos dijeron que no irrumpiríamos en Gaza? Irrumpimos. Dijeron que no llegaríamos a las afueras de la ciudad de Gaza, y llegamos. Dijeron que no entraríamos en (el hospital) Al Shifa, y entramos”, ha dicho. “No hay lugar en Gaza al que no podamos llegar. No hay refugio, albergue, ni escondite para los asesinos de Hamás”.

El representante de la OMS para Palestina, Rik Peeperkorn, ha señalado este miércoles que actualmente hay más de 600 pacientes en el hospital y alrededor de 3.000 desplazados internos. “Indirectamente sabemos que 34 bebés prematuros siguen con vida, y que hoy se enterraron 82 cadáveres en una fosa común, mientras que otros 80 siguen sin inhumar”, ha señalado.

Por su parte, el director del centro, Mohammed Abu Selmia, dijo el martes que se habían enterrado 179 cuerpos en la fosa y que siete bebés y 29 pacientes de UCI murieron desde que el hospital se quedó sin electricidad el pasado sábado. Bajo el sonido de las explosiones, el director dijo a la agencia AP en una llamada telefónica durante el fin de semana que las tropas israelíes estaban “disparando a cualquiera dentro y fuera del hospital”.

El hospital acogía hasta la semana pasada a decenas de miles de desplazados internos –60.000, según el Ministerio de Sanidad de la Franja–, pero varios ataques y explosiones ocurridos el viernes forzaron a miles de personas a un nuevo desplazamiento. El Ejército había pedido la evacuación del centro hace semanas alegando que servía como escondite para Hamás.

Esos ataques del viernes también representan un elemento importante presente durante toda la ofensiva: la desinformación. Al menos cuatro proyectiles golpearon en cuestión de horas diferentes puntos del hospital Al Shifa. Poco después, el Ejército israelí culpó a un cohete desviado lanzado por milicias palestinas.

Sin embargo, un análisis realizado por The New York Times sugiere que al menos tres de los proyectiles que golpearon el hospital eran proyectiles israelíes, según revelan las imágenes verificadas y analizadas por expertos. Algunos de esos restos corresponden a munición de artillería de iluminación y munición de 120 mm utilizadas por carros de combate israelíes. El análisis también revela que los ataques vinieron del norte y del sur, contradiciendo el mapa difundido por el Ejército israelí que sugiere que los ataques vinieron desde el oeste del hospital.

Respondiendo a las acusaciones de Hamás, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha señalado que EEUU no ha dado “luz verde” a la operación militar de Israel en Al Shifa. Sin embargo, la incursión se ha producido tan solo unas horas después de que EEUU desclasificara de información de inteligencia que acusa a Hamás de operar desde el hospital.

El martes el Pentágono aseguró que “Hamás y la Yihad Islámica operan un nudo de mando y control desde Al Shifa. Tienen armas almacenadas ahí”. El anuncio ha ayudado a legitimar la incursión israelí en lo que representa otro elemento importante presente desde el inicio: la alianza y el apoyo del Gobierno de Biden a la ofensiva dirigida por Netanyahu.

“Incluso si las instalaciones sanitarias se usan para fines militares, los principios de proporcionalidad y distinción siempre se aplican”, ha recordado el director de la Organización Mundial de la Salud. Solo un cuarto de los hospitales en la Franja permanecen abiertos. 26 de un total de 36 centros están cerrados por ataques, daños o falta de combustible y electricidad, ha denunciado Tedros.

Los ataques a hospitales están prohibidos por el derecho internacional humanitario y si una de las partes en el conflicto considera que se ha convertido en un objetivo legítimo por su uso militar, el peso de la prueba recae sobre esa parte, que debe demostrar que el edificio en cuestión ha perdido su estatus especial de protección.

Durante la operación, los militares israelíes entregaron alimentos y suministros médicos como incubadoras. Sin embargo, la ayuda es insuficiente y es la falta de combustible para los generadores lo que impide el uso de las incubadoras.

Las autoridades de Gaza han elevado la cifra de muertos a 11.500, incluidos al menos 4.710 menores. “Continuamos operando en el corazón de Ciudad de Gaza. En el corazón de la capital del terrorismo”, ha señalado en un comunicado el comandante del mando sur, el general Yaron Finkelman. “Estamos dentro de un campo de refugiados sobre el cual hemos tomado el control lentamente. Nuestras fuerzas han matado muchos terroristas aquí y han destruido muchas infraestructuras”.

“La operación continúa en el sur de la ciudad y hemos entrado en el Hospital de Al Shifa. Seguiremos avanzando de acuerdo con nuestros planes operativos para seguir golpeando al enemigo”, ha concluido.