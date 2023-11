¿Por qué el hospital Al Shifa se ha convertido en un frente de batalla en Gaza?

Cientos de pacientes, incluidos decenas de bebés, están atrapados en el hospital Al Shifa –el mayor de la Franja de Gaza–, mientras las tropas israelíes y los milicianos de Hamás libran intensos combates en sus alrededores. ¿Qué está pasando allí y por qué se ha convertido en un importante frente de batalla?

¿Dónde está el hospital Al Shifa y qué importancia tiene para el sistema sanitario de Gaza?

El hospital Dar Al Shifa (Casa de Curación) es un extenso complejo de instalaciones sanitarias ubicado en la Ciudad de Gaza, en el norte de la Franja. A unos 500 metros de la costa y de una carretera principal que va de norte a sur, sus edificios de seis plantas dominan el horizonte. Con miles de empleados y un número de camas que oscila entre 600 y 900, era el pilar de la asistencia sanitaria en el enclave palestino, con servicios que pocos hospitales podían ofrecer.

Desde el comienzo de la guerra se ha convertido en refugio de personas desplazadas por los combates y los continuos bombardeos israelíes.

¿Cuáles son las acusaciones sobre las operaciones de Hamás en el hospital?

Israel sostiene que Hamás ha construido su cuartel general en búnkeres y túneles cavados bajo el hospital, convirtiendo ese edificio, a sus pacientes y a su personal en escudos humanos. Según responsables de seguridad israelíes, los líderes de Hamás se instalaron en un “complejo de mando” bajo el hospital, después de los ataques sorpresa del 7 de octubre, en los que murieron 1.200 israelíes, en su mayoría civiles que estaban en sus casas o en una fiesta en las cercanías de Gaza.

¿Hay evidencias de las acusaciones israelíes?

Durante una rueda de prensa a finales de octubre, un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) mostró una imagen de satélite del lugar donde está el hospital. En ella, estaban señalados elementos de “mando” militar cuya localización se basaba en “material verídico que tenemos en nuestras manos”, dijo el portavoz.

También hizo pública la grabación de un interrogatorio, en el que se escucha decir a un miliciano de Hamás capturado en octubre por Israel que el grupo islamista se “escondía en los hospitales”. Israel también ha difundido pruebas que parecen indicar la existencia de túneles cerca de otras instalaciones médicas de Gaza.

¿Cómo responden Hamás y los palestinos a las acusaciones de Israel?

Hamás y varios responsables del sistema sanitario de Gaza (dirigido por Hamás) niegan las afirmaciones y dicen que forman parte de la propaganda de Israel para justificar sus ataques contra instalaciones médicas.

Según Ghassan Abu Sittah, un médico británico que trabaja en el Al Shifa, la afirmación israelí es una “excusa extravagante”. Por su parte, la ONG estadounidense Human Rights Watch ha señalado en un comunicado que no puede corroborar las acusaciones israelíes y que no ha visto “ninguna información que justificaría ataques contra hospitales de Gaza”.

¿Cómo son las condiciones en el hospital?

Aunque miles de personas han huido del hospital Al Shifa, las autoridades sanitarias dicen que los pacientes que siguen dentro se están muriendo debido a la falta de electricidad y suministros médicos. Mientras los milicianos de Hamás y los soldados israelíes libran intensos combates, la escasez de combustible para los generadores ha dejado sin funcionar a equipos médicos vitales, como las incubadoras.

Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, dirigido por Hamás, desde el 11 de noviembre han muerto al menos 32 pacientes, entre ellos tres bebés prematuros. En el hospital quedan entre 600 y 650 pacientes, entre 200 y 500 trabajadores sanitarios y unos 1.500 desplazados en busca de refugio, de acuerdo con datos publicados por la ONU.

El Ejército israelí ha afirmado que ha abierto “corredores seguros” para que la gente pueda escapar de los intensos combates en el norte y dirigirse hacia el sur, pero los funcionarios palestinos dentro del Al Shifa dicen que el complejo está rodeado por constantes disparos y que hay francotiradores israelíes por todos lados.

¿Cómo puede acabar esto?

Hay varios escenarios posibles. Uno de ellos es que las fuerzas israelíes traten de abrirse paso hasta el hospital, pero es algo que entrañaría un riesgo político y diplomático enorme. Otro escenario, poco probable, es que Hamás decida retirarse de la ciudad de Gaza y trasladarse hacia el sur de la Franja utilizando los túneles.

Un alto el fuego tal vez sea posible si se logra un acuerdo de liberación parcial para los cerca de 240 rehenes israelíes que Hamás secuestró en octubre. En ese caso las organizaciones humanitarias, las FDI o algún otro actor podrían organizar la evacuación del hospital o el aprovisionamiento de suministros vitales.

¿La importancia del hospital es sólo médica?

Actualmente no. Para Israel, Al Shifa es un objetivo estratégico y el centro neurálgico de la capacidad administrativa y militar de Hamás. Para Hamás y sus seguidores, es un símbolo de la capacidad de la organización para luchar contra un enemigo más fuerte militarmente.

Para millones de personas de todo el mundo, representa el sufrimiento de los civiles inocentes. Según la ONU, más de la mitad de la población de la Franja de Gaza ha perdido su hogar, esto es, un millón y medio de personas. De acuerdo a las autoridades palestinas, de las más de 11.300 personas que han perdido la vida, unos 4.000 eran menores; además, más de 29.000 personas han resultado heridas.

Decenas de esas víctimas fueron atendidas y fallecieron en Al Shifa, que no es sólo el mayor hospital sino que se encuentra en el centro del principal núcleo urbano y uno de los más castigados por la ofensiva israelí. Los cadáveres de 170 pacientes, que no pudieron ser sepultados fuera del hospital por el cerco israelí y no podían ser conservados en las cámaras frigoríficas por la falta de electricidad, fueron enterrados este martes en una fosa común en el complejo hospitalario.

Traducido por Francisco de Zárate y actualizado por elDiario.es