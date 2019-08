Un fallo en el sistema de facturación provoca cancelaciones y retrasos en vuelos de British Airways

Un fallo en el sistema de facturación de la compañía británica British Airways ha provocado largas colas y retrasos en vuelos de algunos aeropuertos del Reino Unido.

Según ha confirmado la propia compañía, están experimentando "algunos problemas que afectan a la facturación y a la salida de vuelos".

Terrible for British Airways - all planes have their seatbacks in place and then a computer glitch scuppers flights.

Sin embargo, British Airways ha asegurado en un comunicado que no es un problema global y que solo está ocurriendo en algunos aeropuertos.

La compañía está realizando la facturación de manera manual, en lugar de utilizar el sistema electrónico, para tratar de paliar el problema.

Además, el contratiempo ha provocado algunas cancelaciones y retrasos en aeródromos de Londres, lo que ha llevado a la empresa a ofrecer a los clientes la oportunidad de reservar sus vuelos para otros días.

De hecho, según The Guardian, alrededor de la mitad de todos los vuelos planeados para salir desde Heathrow entre las 9:30 y el mediodía han sido cancelados o se encuentran demorados.

Flight cancellations, delays and lots of manual check-ins; BA has an IT system outage. Not sure they wanted to be in the news this soon after the threatened summer strikes #britishairways#systemoutage#anotherdayanotherstory