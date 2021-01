El congresista que lidera el 'impeachment' contra Trump: "No pienso perder mi país después de haber perdido a mi hijo"

"No pienso perder mi país y mi república en 2021 después de haber perdido a mi hijo a finales de 2020. Eso no va a pasar". Son las palabras con las que Jamie Raskin, el congresista demócrata que lidera el impeachment contra Donald Trump, ha recordado a su hijo Tommy.

Tommy Raskin, estudiante de Derecho en Harvard, padecía depresión, murió la noche de fin de año. Tenía 25 años.

Su padre, profesor de Derecho constitucional y representante del estado de Maryland, ha sido elegido como el gestor del segundo juicio político contra Trump. El presidente estadounidense ha sido procesado por segunda vez, esta vez por incitar el asalto del 6 de enero al Capitolio, en el que murieron cinco personas, para promover su afirmación sin fundamento de que hubo fraude electoral.

El juicio político en el Senado contra Trump podría comenzar inmediatamente tras la toma de posesión de Biden este miércoles. Este domingo, Raskin habló del impeachment en el programa de la CNN State of the Union.

También le preguntaron por su hijo. "Tommy era una persona increíble", dijo. "Sentía en su corazón un amor desbordante por la humanidad, por nuestro país y por todas las personas del planeta. Lo perdimos el último día de ese año horroroso, el año 2020, y nos dejó una nota que decía 'por favor, perdonadme. Hoy ha ganado mi enfermedad. Cuidaos los unos a los otros, cuidad a los animales y a los pobres del mundo. Hacedlo por mí. Con todo mi amor. Tommy'. Y ese fue el último acto de una vida deslumbrante".

La gente le pregunta por qué aceptó asumir un rol tan importante en el impeachment en un momento tan difícil.

"En primer lugar", dijo en la entrevista, "no sé si alguna vez han intentado decirle que 'no' a algo a la presidenta [Nancy] Pelosi. De hecho, ha sido muy atenta y comprensiva conmigo, pero quería que lo hiciera porque sabe que he dedicado mi vida entera a la Constitución y a la república. Soy profesor de Derecho Constitucional, pero esto lo hago con mi hijo en el corazón, guiándome. Siento a Tommy dentro de mí".

"No vamos a aceptar que la violencia sea la nueva forma de hacer las cosas"

"Cuando fuimos a contar los votos del colegio electoral y el Capitolio sufrió ese ataque absurdo, sentí a mi hijo junto a mí y me preocupé mucho por nuestra hija pequeña y el marido de mi otra hija, que estaban ese día conmigo y se quedaron encerrados en una habitación en otra planta del Capitolio", dijo Raskin.

"Entre ellos y yo había una multitud armada que podría haberlos matado fácilmente y golpeaba las puertas de la habitación donde estaban escondidos debajo de un escritorio junto a mi jefa de personal, Julie Tagen. Lo que sucedió es algo personal para mí. Fue un ataque contra nuestro país, contra nuestro pueblo", dijo.

Cuando le preguntaron cómo puede lidiar con semejante "trauma sumado a otro trauma", Raskin respondió: "No pienso perder mi país y a mi república en 2021 después de perder a mi hijo a finales de 2020. Eso no va a pasar". "Y la gran mayoría de los estadounidenses, demócratas, republicanos e independientes, se niegan a que la insurrección armada y la violencia sean la nueva forma de hacer las cosas en nuestro país. No vamos a aceptar eso".

"Este ha sido el peor delito que haya cometido un presidente estadounidense contra nuestro país. Y quiero que todos comprendamos la gravedad y la seriedad de lo que pasó, mientras, por supuesto, nos comprometemos con el presidente electo Biden y la vicepresidenta electa Harris para sacar adelante el país", dijo Raskin.

"No queremos perder a nadie más"

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, uno de cada cuatro estadounidenses de menos de 25 años ha pensado en suicidarse desde el comienzo de la pandemia del coronavirus. A Raskin le preguntaron si quería decirles unas palabras a las personas que padecen depresión o a sus familias.

"No queremos perder a nadie más", dijo. "Nos han llegado mensajes de miles y miles de personas de todo el país. Si alguna de ellas me está escuchando, quiero decirle gracias por el cariño hacia nuestra familia".

También dijo que su familia ha creado el Fondo por la Memoria de Tommy Raskin, que ya tiene más de 400.000 dólares (331.600 euros) y sus compañeros de la Facultad de Derecho de Harvard reunieron 5.000 o 6.000 dólares (4.000 ó 5.000 euros) para promover las causas en las creía. "Pero no hay que esperar a que la gente muera para escucharla. Podemos escucharte ahora mismo".

Traducido por Lucía Balducci