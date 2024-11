El Ayuntamiento de Logroño aprueba la subida de la tasa de basuras con el voto a favor del PP

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión en pleno correpsondiente al mes de noviembre, ha aprobado “por imperativo legal” -con los únicos votos a favor del PP y el 'no' del resto de grupos-, la nueva tasa de basuras para el ejercicio 2025, entre las críticas de los grupos de la oposición por la urgencia del Gobierno municipal en presentar el acuerdo al pleno.

El Consistorio ha aprobado, por una parte, en la misma sesión, el grueso de las ordenanzas fiscales y precios públicos para el año que viene, dejando aparte la tasa de basuras, que se ha presentado a la sesión por la vía de urgencia “por lo complejo del expediente”, como ha argumentado el concejal de Hacienda, Francisco Iglesias.

En su exposición de motivos, el edil ha señalado que se ha hecho una “modificación completa de la tasa de basuras, por imperativo legal”, por una norma derivada de la legislación europea “que tiene que entrar en vigor en abril de 2025”, a lo que ha sumado que “se tiene que rehacer la ordenanza completa, porque tenemos una norma de basuras que no se ha tocado desde hace mucho”.

Una ordenanza que, como ha reconocido, “seguramente no va a gustar a todo el mundo, pero es la que hemos considerado menos injusta”. Se rige con dos principios, ha detallado, “el pago por generación de residuos y que la tasa no puede ser deficitaria”. Ha recordado Iglesias que, en los dos últimos años, se ha aumentado esta tasa en un 18%, “y aún así había una margen de un 33,7% que no se repercutía en el recibo”.

El edil ha señalado que “la ley ahora dice que tiene que cubrir todo el servicio” y que, en este sentido, “se ha trabajado en una tasa lo menos gravosa posible”. Ha detallado que se va a dividir en dos partes: una industrial, que supone un 25% del total, y otra residencial, que va a ser un 75% del total.

Tras valorar diferentes formas en el ámbito residencial, como ha relatado Iglesias, “se decidió ponderar tres valores: mantener el índice fiscal de calles con un peso del 50%; con un 25%, gravar la superficie de la vivienda; y con otro 25%, gravar el número de personas empadronadas”. “Así se pergeña una matriz de múltiples entradas -ha afirmado-, no es una tasa única, sino que cada uno va a poder ver semestralmente su coste de basuras”.

Respecto al industrial, y, en concreto, en el ámbito hostelero y comercial “que son muy similares”, se mantienen como parámetros la superficie del local y el índice de calles, detallando que “en hosteleria, la tarifa está por encima del comercio porque aumenta con el servicio puerta a puerta”.

El concejal ha señalado también que “se introducen dos nuevas bonificaciones: para familias numerosas y monoparentales y también por buen comportamiento en separación de residuos, con un 10% en residencial y 5% en comercio y hostelería”, que se hará por rutas de momento.

Se va a mantener el pago en dos recibos semestrales, pero la tasa basuras desaparece de recibo general -hasta ahora llegaba junto a los pagos de agua, saneamiento y alcantarillado, que seguirán llegando en conjunto-, por lo que las basuras “será independiente”. Y ha destacado que “se va a poder pagar hasta en 10 mensualidades”, de acuerdo con las ordenanzas fiscales para 2025 aprobadas en el mismo pleno.

Iglesias ha aprovechado para criticar que la ley que se introduce “legisla pero no reglamenta, da un marco pero no marca un criterio definido de como hacerlo”, incluso ha recordado que la FEMP con una declaración institucional -de todos los grupos- pidió un retraso en entrada en vigor de la nueva y una aclaración de sus criterios técnicos.

En cualquier caso, el edil de Hacienda se ha dirigido para finalizar a los ciudadanos, asegurando que “vamos a aprobar tasa con la que no estamos de acuerdo, pero que tenemos que aprobar porque hay que cumplir con al ley”.

Al tiempo, ha avanzado que, de entrada, en 2025 no les va a impactr en el año completo, solo el segundo semestre“. ”Estaremos vigilantes, e intentaremos ajustar en lo posible en futuros años. Esperaremos a ver los primeros datos y a ver cómo evoluciona el marco legal“, ha concluido.

Negativa de la oposición

Por parte de los Grupos Municipales, desde el Mixto, el regionalista Rubén Antoñanzas ha criticado que “no nos han facilitado información, nos dio ayer el informe y lo introducen hoy por urgencia por falta de voluntad de debatir sobre este tema, porque saben desde 2022 que esto se tenía que aplicar”, mientras que ha alertado de “aumentos de hasta un 138% a familias, es desproporcionado”.

También en el Grupo Mixto, la portavos de UP-IU Amaia Castro ha argumentado su voto en contra porque no se les han admitido sus dos sugerencias “para hacerla más inclusiva” y para dar a conocer el coste real del servicio, “aumentando la transparencia, lo que ayudaría a entender mejor la repercusión del reciclaje en la arcas municipales, serviría de concienciación”.

Desde VOX, su edil Patricia González Lacarra ha criticado “el aumento irresponsable, insensible y un agravio económico con los parámetros que han introducido, mienttras que su portavoz María Jiménez ha lamentado que ”se pliegan a la voluntad de bruselas, bajo el principio de que 'el que contamina, paga', supone que hay que pagar más por vivir o cambiar nuestras formas de vida solo para cumplir delirios climáticos“.

Y, por los socialistas, su portvoz Luis Alonso, que ha afeado también la urgencia en la presentación, ha mostrado su “incertidumbre” por cómo se va a gestionar la tasa, que deriva de una norma europea de 2022 “que conocían”. Ha afeado las crítica por la subida del 9% en el anterior mandato y ha apelado a los casos de otras ciudades, como Pamplona, que ha implementado ya nuevos sistemas tecnológicos para su aplicación, al tiempo que ha reclamado “explicar bien cómo funciona y cómo puede la gente reconducir sus comportamientos para pagar menos”.