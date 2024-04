Vacantes el 68% de las plazas MIR de medicina familiar: “La Rioja no es atractiva ni para los MIR ni para los profesionales de la medicina”

“La Rioja no es atractiva ni para los MIR ni para los profesionales de la medicina”. Así de rotunda se muestra la responsable de sanidad del sindicato STAR, Elisa Jiménez, en una conversación con Rioja2 en la que ha valorado el excesivo número de vacantes de plazas MIR en La Rioja, sobre todo, en medicina de familia. En la última convocatoria se han ofertado 25 plazas, se han cubierto 8 quedando libres 17 libres. En el cómputo global, en La Rioja han quedado libres el 43% de las plazas MIR.

El problema de déficit de profesionales sanitarios es nacional, asegura, “y La Rioja lo ha intentado paliar aumentando el número de plazas que se oferta a los mires, pero somos una comunidad pequeña y menos atractiva que otras. Y más, si tenemos en cuenta que tenemos como vecinos a País Vasco y Navarra, comunidades con unas condiciones laborales y retributivas mucho mejores y que hacen que La Rioja no sea la primera opción para muchos mires”.

"Una media de 6.000 kilómetros cada seis meses y una retribución de 200 euros por esos seis meses".

Y es que en La Rioja tenemos muchos problemas por resolver. “En otras comunidades las condiciones laborales y salariales son mejores. Pero además, La Rioja es una comunidad pequeña y con una gran dispersión, hay muchos centros de salud en el medio rural, los profesionales están poniendo sus propios vehículos y se les está pagando un precio obsoleto por la gasolina”. Según las cifras aportadas por el sindicato STAR, la Comunidad Autónoma de La Rioja tiene el precio establecido por kilómetro en 0,22 euros, la Administración General del Estado en 0,42 euros. Sin embargo, “el SERIS no abona a sus trabajadores un precio por kilómetro real realizado en los desplazamientos con sus propios vehículos sino que abona una partida presupuestaria a los centros, cantidad que no es pública, y que los centros reparten a su criterio, por lo general, entre los que más kilómetros realizan”. Importe que asegura es ridículo. Y como ejemplo de esa cantidad “ridícula” un caso real de un profesional de La Rioja que tiene que atender la zona de las Siete Villas. “Una media de 6.000 kilómetros cada seis meses y una retribución de 200 euros por esos seis meses”.

Desventajas en el kilometraje y también en el precio por la hora de guardia. Tal y como recoge la publicación Redacción Médica, la media nacional del precio de una hora de guardia era de 24,70 euros en 2021. En La Rioja, ese precio estaba por debajo de la media, 22,35 un día laboral y 23,43 el festivo; País Vasco (27,34 euros hora un día laboral y 30,08 en festivo); Navarra (26,61 día laboral y festivo); Castilla y León (26,18 euros la hora de un día laboral y 29,36 en festivo); y Aragón (23,40 euros en día laboral y 25,21 euros hora en festivo). A fecha actual, aclara Jiménez, “se ha registrado una subida a nivel nacional pero sigue habiendo diferencias significativas entre comunidades, en La Rioja ahora mismo mismo la hora de guardia de un día festivo es de 26,78 euros y 28,06 en festivo”.

Y al margen de todas estas cuestiones que hacen que esta región sea menos atractiva que otras para los mires y para los profesionales de la medicina, La Rioja es una de las comunidades que tampoco tiene definido los denominados puestos de difícil cobertura. “Es algo que en La Rioja aún está por definir y desde el sindicato STAR hemos planteado una propuesta para, primero, definir con criterios objetivos cuáles son esos puestos de difícil cobertura y, después, establecer un abanico de opciones y ventajas como que la permanencia en estos puestos tenga mejor puntuación en los concursos de traslados además de premiarlos en las retribuciones”.

¿Cómo revertir esta situación? Con una revisión general y una nueva organización.“Hay que valorar el tema de los refuerzos, de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) y, sobre todo, cuidar a los trabajadores y trabajadoras así como mejorar las condiciones que ahora están sin regular y que están provocando una fuga de profesionales”. Y es que Jiménez asegura que se están quedando plazas sin ocupar, sin que la persona adjudicataria tome posesión porque “se están convocando muchos procesos selectivos en muchos sitios y la gente se va donde entiende que va a estar mejor”, y por lo que parece La Rioja no es ese lugar. “La Rioja no es atractiva ni para los mires ni para los profesionales de la medicina”. Las soluciones pasan por implementar medidas que “sí cuestan dinero”, pero otras no “como mejorar la planificación y la regulación del sistema de guardias”, por ejemplo.

Si las agendas ya están llenas y ahora mismo conseguir una cita tiene las dificultades que tiene, imagínate si faltan aún más profesionales"

Y es que las consecuencias de carecer de profesionales de la medicina, sobre todo de medicina familiar, ya las estamos padeciendo en La Rioja. “Es la pescadilla que se muerde la cola porque si no hay una reposición de los profesionales que se jubilan y hay menos médicos va a haber cupos que no se van a poder cubrir. Desde el punto de vista de los pacientes, aumentará la demora en Atención Primaria porque se va a sobrecargar a los profesionales que ya lo están. Si las agendas ya están llenas y ahora mismo conseguir una cita tiene las dificultades que tiene, imagínate si faltan aún más profesionales”. Consecuencias para los pacientes, pero también para los profesionales que “van a tener que hacer frente a cupos más grandes, más carga de trabajo, más necesidad de guardias, más complejidad en las libranzas después de esas guardas... la pescadilla que se muerde la cola y una espiral cada vez más negativa”.

Una solución compleja para una situación que ya es problemática. Porque según la responsable de sanidad del sindicato STAR, “lo ideal es que cada profesional atienda una media de 1.500 cartillas”, algo que en La Rioja difícilmente ocurre. “En el medio rural podemos hablar de una media de 400-500 cartillas pero hay que tener en cuenta la dispersión, lejanía y complejidad de nuestro medio rural. El resto de profesionales puede atender una media de entre 1.700-1.800 cartillas o incluso superar los 2.000 pacientes, en mi caso, por ejemplo, en Arnedo llegué a tener un cupo de más de 2.000 cartillas”, problema, que además de Logroño, padecen otros municipios de La Rioja.

“Problema nacional” para el Gobierno de La Rioja

Desde el Gobierno de La Rioja y en palabras de la consejera de Salud, María Martín, aseguran que estamos ante un “problema nacional” y propone un “consenso nacional para que se solucione”. Y, en este sentido, ha propuesto “sentarse a estudiar el modelo, lo que demanda la sociedad y una solución a nivel nacional, porque una comunidad sola ni lo va remediar ni lo va a hacer más atractivo”. Ha reconocido que “el problema es de calado” y “viene desde hace mucho tiempo”, un problema que “hay que abordar no sólo en las plazas MIR sino en todo el modelo de atención primaria”.

“El afán privatizador del Gobierno del PP hace que la sanidad riojana deje de ser atractiva”

Por su parte, el Partido Socialista achaca el excesivo número de vacantes a la “inacción del Gobierno del PP en materia sanitaria”. Inancción que dicen se suma al “desprestigio al que somete a los servicios públicos y el afán privatizador y que están teniendo consecuencias muy claras. La más evidente, que nuestra sanidad ha dejado de ser atractiva”. Y es que recuerdan que “La Rioja ha cubierto solo 8 de las 25 plazas de médico de Familia ofrecidas a residentes, un dato que, junto con el de Extremadura, el peor de España”. De igual forma, los socialista riojanos comparan lo ocurrido en esta convocatoria y la de 2023 “cuando nuestra Comunidad fue capaz de cubrir las 24 plazas MIR que ofertaba en medicina Familiar, culminando así un intenso trabajo para reforzar la sanidad pública acometido durante la legislatura pasada”.

Por todo ello, exigen al Gobierno de Capellán “que ponga a la sanidad pública en el centro de su acción política, en vez de derivar recursos y servicios a la privada. Además, es urgente que se dirijan todos los esfuerzos a mejorar la atención sanitaria, en vez de dedicarlos a pagar sobresueldos a altos cargos”.