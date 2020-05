Ayuso excluye al Colegio de Médicos de Madrid de una reunión con el sector sanitario para tratar la desescalada

La Comunidad de Madrid ha iniciado una campaña de desprestigio contra el Colegio de Médicos de Madrid después de que su presidente, Miguel Ángel Sánchez Chillón, dijera el viernes en una entrevista en la Sexta que Madrid no estaba preparada para pasar de fase como así lo había reclamado el Gobierno regional al Ministerio de Sanidad y este lo denegase.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, lleva dos días reuniéndose con varios sectores económicos y también sanitarios para tratar precisamente la desescalada. La tarde de este martes era el turno de los sanitarios y Ayuso y su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, han decidido excluir al Colegio de Médicos, según ha adelantado la Cadena Ser y ha confirmado eldiario.es.

Ayuso se ha reunido este marres con varios colectivos profesionales del sector sanitario, entre los que estaba el de Enfermería, Farmacia y Odontología, pero no ha recibido en dicho encuentro al máximo órgano que representa a los médicos madrileños. En este encuentro no ha participado el Colegio de Médicos de Madrid.

Su presidente, Miguel Ángel Sánchez Chillón, ha manifestado tras no haber sido convocado a esta cita, que el colectivo médico "tendrá en breve la reunión que corresponde para seguir trabajando como lo ha hecho hasta ahora tanto con el consejero actual como con el que le precedía en una buena línea de armonía".

“La percepción actual indica que es arriesgado pasar a la FASE 1 en Madrid”, dijo el presidente del Colegio de Médicos este viernes en Más Vale Tarde (La Sexta), unas palabras que no han sentado bien en el Gobierno regional. El consejero de Sanidad, preguntado por estas palabras en su rueda conjunta con Ayuso el sábado, ya quiso vincular al colegio profesional con los sindicatos. Una afirmación que repitió un día después el recién nombrado viceconsejero de la estrategia contra el coronavirus, Antonio Zapatero, en una entrevista también en la Sexta.

"Tengo que decir que como colegiado del Colegio de Médicos desde hace 38 años, que por desgracia, tenemos un colegio que es que no está nunca en la realidad de lo que está ocurriendo. Yo en estos tres meses no le he oído una propuesta razonable desde el punto de vista técnico, organizativo de lo que hay que hacer en Madrid", afirmó Zapatero. "Tiene un lenguaje actual muy parecido al lenguaje sindical", añadió el nuevo viceconsejero, antes director del hospital de campaña instalado en Ifema.

Lo que no cuenta Zapatero es que poco antes de que se produjera la crisis sanitaria se había presentado como candidato a presidir ese colegio profesional, según publicó Redacción Médica.