Ayuso dice que pensó en un adelanto electoral durante la pandemia y Ciudadanos responde que es una "irresponsabilidad" abrir ese escenario

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se planteó un adelanto electoral durante la pandemia. Así lo ha asegurado la propia Ayuso este lunes en una entrevista en TVE donde ha señalado que durante el estado de alarma no descartó ningún escenario a la pregunta de si convocará elecciones. Su socio de Gobierno, el vicepresidente, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, ya ha respondido a las declaraciones de la dirigente del PP asegurando que sería una "irresponsabilidad" un adelanto electoral.

Ayuso ha defendido que ahora no entra en sus planes esa convocatoria electoral pero ha asegurado que llegó a barajar "todos los escenarios" por "indefensión", puesto que a su juicio la Comunidad de Madrid se ha convertido en el principal "objetivo" del PSOE y del Gobierno estatal.

"Si el PSOE siempre está diciendo que van a presentar una moción de censura, que van a partir el Gobierno, uno se plantea evidentemente todos los escenarios pero no es algo que me plantee ahora mismo y no es en lo que estoy (...) Quería contemplar todos los escenarios pero yo no voy a convocar elecciones y me compete a mí, y yo lo que quiero es dar estabilidad y frenar los posibles rebrotes", ha dicho la dirigente madrileña.

Las declaraciones de Ayuso han molestado a su socio de Gobierno, Ciudadanos, que ya habla de "irresponsabilidad" de la presidenta regional al plantearlo. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha asegurado que la Ayuso "nunca" le trasladó que contemplara esa posibilidad. Aguado ha defendido que plantear un adelanto electoral sería "una irresponsabilidad" porque daría "alas a la izquierda" para poder gobernar la región. "Convocar elecciones anticipadas no tiene ningún sentido", ha insistido el vicepresidente regional.

Sobre esta cuestión también se ha pronunciado el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, César Zafra, que también ha tildado de "irresponsables" las declaraciones de Ayuso y que se tenga que abrir ese escenario. "Creo que en un escenario como en el que estamos de pandemia, con miles de muertos, simplemente plantearse querer unas elecciones anticipadas a un año de haberlas tenido es una irresponsabilidad que no se puede entender. No tendría sentido poner a la Comunidad en riesgo", ha reprochado Zafra a la presidenta regional.

Zafra considera que el planteamiento de la presidenta regional este lunes asegurando que barajó convocar elecciones anticipadas "no ayuda" a las relaciones de confianza entre PP y Ciudadanos y ha insistido que el hecho de barajar hacer o no elecciones "es preocupante y bastante irresponsable".