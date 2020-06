Ayuso defiende su gestión en las residencias: "La estrategia de Ciudadanos es incomprensible"

"Aguantaré lo que haga falta", dice la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la coalición con Ciudadanos que la llevó a ser presidenta hace menos de diez meses. Ayuso ha negado así en una entrevista en EsRadio que esté pensando en un adelanto electoral y asegura que va a "intentar" que el acuerdo funcione. "Estoy obligada a mantenernos unidos e intentarlo porque yo creo en un proyecto donde estemos Vox, PP y Cs y si ya lo tengo hay que intentarlo", ha asegurando negando la repetición electoral.

La presidenta se ha mostrado, sin embargo, muy molesta sobre las palabras del consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, y ha defendido que si no le cesa es por el acuerdo de investidura con su socio de Gobierno que lo impide.

La posibilidad sobre una repetición electoral ha empezado a planear en el debate político después de las diferencias internas protagonizadas por el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero y el de Políticas Sociales, Alberto Reyero, pero también por las que mantienen la presidenta y el vicepresidente Ignacio Aguado en cuanto a cómo deben ser los pactos con la oposición.

La dirigente del PP considera que "la estrategia de Ciudadanos es incomprensible" y reconoce que ven "las cosas de manera distinta". No obstante niega que esté pensando en convocar elecciones para romper con los de Ignacio aguado ahora que las encuestas la sitúan en una posición holgada en la región.

Ayuso ha censurado que el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, haya sembrado dudas sobre las derivaciones de mayores de residencias a hospitales. La presidenta madrileña considera que las actuaciones que Reyero ha imputado actuaciones "que no son ciertas".

La presidenta madrileña ha asegurado que a las personas fallecidas no se les ha aplicado ningún criterio "por desdén ni por dejadez". Aunque Ayuso ha admitido que "es cierto que la administración no siempre llegó a cada casa, a cada residencia".

"Aquí no se ha firmado un protocolo oficial que diga que la vida de una persona vale más por tener una edad u otra. Se ha peleado por cada vida. ¿Se ha llegado a todas partes? Evidentemente no, pero se ha peleado y eso para mí es lo fundamental. Yo por eso no veo bien que siembre la duda, eso es lo que he condenado y he criticado", ha lanzado.

"No comparto la estrategia del consejero Reyero de haberle preguntado abiertamente a otro, imputando actuaciones que no son ciertas. Sí ha conseguido una cosa: sembrar esa duda", ha lamentado la regidora.

La presidenta madrileña ha defendido su gestión en las residencias y asegurado que lo que ha habido es "un baile de protocolo" pero que el protocolo firmado, "el que se ha firmado, el oficial de la Comunidad de Madrid", decidió ya trasladar.

"No consiento que se diga a los madrileños que las muertes de sus padres se pudieron haber evitado, porque no es verdad", ha insistido sobre el protocolo. "La lucha por la vida en Madrid ha sido incuestionable. Nos hemos dejado la piel por cada madrileños y cada vez que alguien ha fallecido, a su vez ha habido un protocolo de absoluta dignidad", ha defendido la regidora.

Mientras, los grupos parlamentarios de Más Madrid y Unidas Podemos han registrado este lunes en la Asamblea de Madrid sus proposiciones no de ley (PNL) mediante las que han solicitado la reprobación del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, por "ocultar información acerca de la gestión de la pandemia en las residencias de mayores".