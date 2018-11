Carmena respalda a los ediles que se han retirado de las primarias de Podemos: "Forman parte del proyecto"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha reconocido este lunes que la decisión de los seis ediles de Podemos de borrarse de las primarias del partido para la candidatura de 2019 responde a "desencuentros" con la dirección. Carmena ha arropado a los concejales de los que ha dicho "son muy importantes" y seguirán formando parte "de la continuación del proyecto".

Todos los concejales de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid Rita Maestre, José Manuel Calvo, Francisco Pérez, Esther Gómez, Jorge García Castaño y Marta Gómez se han retirado de las primarias que la formación celebra de cara a las elecciones municipales de 2019, por desacuerdos con la lista que encabeza el exJemad y secretario general de Podemos Madrid Ciudad, Julio Rodríguez.

Los concejales tomaron la decisión de borrarse de la lista de las primarias al considerar que se les había relegado a puestos muy bajos, ha adelantado este lunes El Mundo. Varios de estos ediles conforman el núcleo más cercano de la alcaldesa Manuela Carmena en el Ayuntamiento junto a Marta Higueras, y creían que de esta forma "se cuestionaba al Gobierno municipal", aseguran fuentes cercanas a Maestre y los demás integrantes de Podemos.

La alcaldesa de la capital ha defendido la decisión de sus ediles y su labor en el Ayuntamiento de la que ha dicho estar "muy cómoda", por lo que seguirá contando con ellos. "la continuación del proyecto".

"Cualquier decisión que tomen ellos yo la voy a valorar porque los valoro a ellos. Son unos concejales muy importantes que han desempeñado su trabajo muy bien con los que yo me encuentro muy cómoda y muy bien y creo que forman parte de la continuación del proyecto", ha asegurado la alcaldesa desde Berlín, donde este lunes se reunirá con su homólogos de la capital alemana y Londres.

La regidora de la capital ha asegurado que la plataforma que liderará para los comicios del próximo mayo "va dando sus pasos" y se presentará en las próximas semanas. "La idea es que la plataforma no sea de partidos políticos, que sí sea por supuesto de personas con afiliaciones a los partidos políticas, pero no un encuentro entre partidos para no tener que andar con estas cosas que no son positivas, de cuotas y de acuerdos internos entre partidos", ha asegurado.

Se trata, ha defendido, de "hacer una candidatura de personas que están en sus profesiones y están dispuestos en un momento determinado a estar cuatro a cinco años en política. Estamos en esa línea y pronto saldrá la plataforma y se irán aclarando todas estas cosas".

"Todos los concejales de Podemos formaremos parte del proceso participativo que se desarrollará en un futuro ya que es imprescindible hacer compatible el proyecto político en torno a nuestra alcaldesa y nuestro compromiso con Podemos, una de las fuerzas fundamentales del cambio político en este país", han declarado los ediles en un comunicado. "Somos parte del Podemos que lleva años trabajando codo con codo con Manuela Carmena y lo seguiremos haciendo".