Madrid registra 6.056 ancianos fallecidos en sus residencias, 4.953 confirmados o con síntomas de coronavirus

La Comunidad de Madrid ha registrado 6.056 ancianos fallecidos en sus residencias desde el 8 de marzo hasta el 14 de abril, según ha informado este miércoles el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, en una entrevista en Onda Madrid. De estas muertes, 4.953 personas dieron positivo por coronavirus o presentaron síntomas compatibles con la enfermedad. Estos datos no incluyen a los mayores que murieron en los hospitales de Madrid desde que comenzó la pandemia, ha precisado Aguado.

"Son fallecimientos que se producen en las residencias. A esta cifra habría que añadir las personas que viviendo en las residencias han fallecido en hospitales. El dato de fallecimientos totales lo tiene que dar Sanidad", ha explicado el vicepresidente y portavoz del Gobierno.

Solo en la última semana han fallecido 693 ancianos en las residencias de mayores de Madrid. Del total de decesiones en los geriátricos, 781 dieron positivo por coronavirus y otros 4.172 presentaron sintomatología compatible con la enfermedad, pero a los que no se les ha realizado la prueba diagnóstica por falta de tests.

Aguado ha asegurado que para conocer la magnitud real de lo que está sucediendo "habrá que esperar a que los registros civiles se descongestionen" para conocer las cifras y hacer una comparativa respecto al mismo mes del año anterior. En los datos que ha facilitado el vicepresidente regional no está especificado cuántos tenían coronavirus o presentaban sintomatología compatible.

El consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, reprochaba este martes a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero que las residencias de mayores no estuvieran medicalizadas pese a que se aseguró que se haría el pasado 12 de marzo.

Además, Reyero lamentó que se estén enviando medios sanitarios a Castilla y León o hablando de "repliegue de la sanidad" teniendo en cuenta la necesidad que aún presentan las residencias de mayores en la región que suman miles de infectados.

"No entiendo que se hable de repliegue sanitario y no se utilice a esas personas en residencias. Soy partidario de la solidaridad entre territorios, pero que vaya el Samur a Castilla y León (CyL) y no se utilicen esas personas en residencias... Hay un tema de competencias entre el Ayuntamiento y la Comunidad que tenemos que resolver", defendió Reyero.

Los ancianos que han fallecido en las residencias con coronavirus no cuentan en las estadísticas oficiales de muertos con COVID-19. Tampoco figuran otros 620 personas que murieron en sus casas con la enfermedad ya que los datos que ofrece el Ministerio de Sanidad solo incluyen las decesiones en los hospitales.