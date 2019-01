Errejón: "Yo soy el candidato de Podemos y queremos ir más allá de las siglas"

Apenas tres horas después de hacerse pública la carta conjunta con la alcaldesa Manuela Carmena, Iñigo Errejón ha defendido su integración en la plataforma Más Madrid como una "oportunidad magnífica" que "puede generar confianza a muchos madrileños". El candidato de Podemos asegura que ha hecho lo que se le "encargó" desde el partido: "hacer todo lo que estuviera a mi alcance para recuperar la Comunidad de Madrid".

"Estoy seguro de que habrá mucha gente que va a decir: por fin hay una alternativa que me da confianza", ha dicho Errejón en una entrevista en LaSexta, en la que se ha presentado como el "candidato de Podemos en una cosa mucho más grande". "Para mí es imprescindible que todas las fuerzas progresistas se sientan cómodas. Es una gran invitación. Subimos un poco más la apuesta, llamamos a muchos más, más allá de las siglas", ha señalado.

El candidato de Podemos asegura que ha comunicado la decisión a Pablo Iglesias, un extremo que no confirma de momento la dirección nacional, pero no ha dado detalles sobre su reacción más allá de que le emplazó a "seguir hablando". Sobre un posible expediente del partido, Errejón dice a estas horas que no lo contempla. "Las siglas están al servicio de unir a mucha gente, no de enfrentar y para eso vamos de la mano de la experiencia. Para mí [ha dicho refiriéndose a Carmena] es un modelo".

"Nadie puede dudar de que no puede ser que ante los toques de atención nos quedemos todos parados, hace falta un revulsivo", ha argumentado en la línea con lo expresado en la carta conocida esta mañana. "Hay mucha gente que estaba cansada", ha remachado.

Carmena evita a hablar de "ruptura"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha defendido que el acuerdo con Íñigo Errejón no es una "ruptura" con los partidos políticos sino sino la "suma de fuerzas para construir una candidatura progresista clara". "Es muy importante que quede claro cuál es la alternativa de progreso. Es muy importante que una persona que es de Podemos y que es tan significativa se sume", ha dicho ante los medios.

Carmena ha señalado, además, que es "independiente" y que no forma parte de Podemos, por lo que "no tiene nada que decir", a su juicio, de las relaciones y tensiones en la interna de la formación morada.

Por su parte, la portavoz del Gobierno municipal de Madrid, Rita Maestre, sujeto junto a otros cinco concejales de un expediente abierto por la dirección por no concurrir a las primarias del partido, ha calificado de "noticia fantástica" la adhesión de Íñigo Errejón a la plataforma Más Madrid, encabezada por la alcaldesa, Manuela Carmena, lo que abre un "horizonte de ilusión y esperanza que mucha gente estaba esperando".