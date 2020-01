Muere otro trabajador de Metro expuesto al amianto

Este pasado viernes ha muerto otro trabajador de Metro de Madrid "por haber estado expuesto al amianto" durante su vida profesional, según ha informado la Comisión Ejecutiva de CCOO de la compañía en una nota de prensa. En ella, expresan que al trabajador, que estaba jubilado, se le había reconocido la enfermedad profesional, algo que no ha ocurrido, denuncian, con otros empleados.

Son "varios los compañeros jubilados de Metro de Madrid a los que se les está encontrando enfermedades relacionadas con esta exposición", indican desde CCOO, que señala que están "solicitando su reconocimiento como enfermedad profesional derivada por la exposición y manipulación al amianto durante su actividad laboral". Sin embargo, aseguran, llevan "varios meses esperando las correspondientes resoluciones a los casos tramitados".

"Las soluciones que están llevando a cabo las administraciones políticas que gestionan Metro de Madrid, no están siendo nada buenas". En la nota de prensa, CCOO expresa que las autoridades correspondientes no están mostrando voluntad de remediar la situación: "Deberían tener una verdadera voluntad de negociar una solución con todos los sindicatos lo antes posible, para que las personas afectadas no tengan que estar denunciando y esperando años y años a unas sentencias firmes".

Así, critican que estas administraciones declaran en los medios que la gestión de este problema "es buena y que está cumpliendo lo acordado en un, hasta ahora ineficaz, plan de desamiantado".

Por tanto, creen que lo único que pretenden es "dilatar el proceso todo lo que puedan, como ya ha ocurrido con las comparecencias abiertas por la instrucción del juicio por ocultar a los trabajadores, durante décadas, que trabajamos con un material tóxico y mortal".

Desde que en octubre de 2018 se produjo la primera muerte de un trabajador al que se le había reconocido la enfermedad profesional, la justicia ha llevado a cabo acciones al respecto. La última, en octubre de 2019, cuando la jueza de Instrucción número 23 de Madrid, María Isabel Garaizaba, citó a declarar como investigados a siete responsables de salud laboral de Metro de Madrid en el marco de la causa en la que se investiga el fallecimiento de dos empleados tras exponerse al amianto a instancias de una denuncia de la Fiscalía de Madrid.