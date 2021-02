Los sanitarios de Madrid denuncian el "caos" para vacunar a los mayores de 80 años el jueves: "No hay material ni planificación, se perderán dosis"

La noticia de que los centros de salud de la Comunidad de Madrid empezarán a vacunar en menos de 48 horas a los mayores de 80 años y al profesorado de la región ha dejado a los sanitarios de la Atención Primaria atónitos. Este martes, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, lo anunciaba a bombo y platillo, pero en el momento de su comparecencia la comunicación no había llegado todavía a los ambulatorios, cuyo personal se enteraba por la prensa.

Los profesionales se preguntan cómo planea el Gobierno regional poner en marcha una vacunación de más de 50.000 personas –en el caso de los mayores– entre el jueves y el lunes, que se pretende compatibilizar además con la del profesorado por las tardes. "No hay material ni planificación y se perderán dosis", resumen los sanitarios sobre lo que puede suponer esta nueva fase en la vacunación. La primera reunión para abordar la cuestión con el Ejecutivo autonómico no se producía hasta la tarde del martes.

El caos comenzaba este mismo lunes por parte de miembros del Gobierno regional. El vicepresidente regional, Ignacio Aguado, anunció que las vacunas a mayores de 80 años se empezarían a inyectar a partir del próximo 1 de marzo en los hospitales. Aguado fue desmentido a las horas por el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, que adelantó la fecha al jueves y aseguró que las vacunas se harían en los centros de Atención Primaria, para sorpresa de los sanitarios.

"En los centros de salud no hemos recibido ni el material, ni hay organización. La noticia que nos la hemos encontrado publicada en los medios de comunicación", lamenta Víctor Jiménez, vicepresidente de la Asociación madrileña de enfermeros (AME), que recuerda que una mala planificación podría llevar a la pérdida de vacunas. "A los centros de salud no ha llegado todavía el material, tampoco hay jeringuillas de 1 mm, las necesarias para que no se pierdan dosis y de nuevo nos podemos encontrar con el mismo problema que ya tuvimos en la vacunación en residencias y sanitarios". "Ni las vacunas vienen, ni el material llega y se tiene que seguir atendiendo al resto de pacientes que llegan a los centros de salud", añade.

La única comunicación por parte de la Comunidad de Madrid llegaba tras el anuncio a la prensa, aseguran varias fuentes. "A día de hoy y a estas horas de la mañana seguimos sin saber quién va a vacunar, cómo se va a hacer, con qué organización, con qué criterios, y, desde luego, así no podemos seguir", criticaba Julián Ezquerdo, presidente a Amyts, la mayor asociación de médicos de Madrid. Pese a esa falta de planificación, la presidenta madrileña informaba de que el jueves, el viernes y el próximo lunes se administrarán 50.000 dosis. En la próxima semana –entre martes y viernes– se citará a otros 80.000 mayores en sus centros de salud, ha informado el Gobierno regional.

La primera comunicación a los centros de salud llegaba a mediodía –una vez hecho el anuncio– en formato de presentación de Power Point a algunos ambulatorios. La segunda, con la convocatoria de una reunión telemática este miércoles. "Deprisa y corriendo se están organizando unas jornadas online", lamenta el vicepresidente de AME, que recuerda que la información por parte de los ambulatorios sobre este proceso de vacunación se empezó a reclamar hace ya dos semanas, sin que la Comunidad de Madrid moviera ficha. "Lo anuncian pero sin ninguna planificación, es todo una incógnita y un caos, algo a lo que ya nos tienen acostumbrados, pero en este caso desconocemos cómo lo piensan hacer por todo lo que implica", añade.

Finalmente, este martes por la tarde se producía una reunión por la tarde de la Comisión Central de Salud Laboral, en la que se informaba de que la vacunación se iniciará el jueves 25 de febrero, "con viales calculados en función del número de huecos en la agenda y sin custodia de viales en los centros de salud". También se especificaba que vacunación a grandes dependientes en domicilios solo podrá ser con la vacuna de Astrazeneca y para la vacuna de Pfizer siempre tendrán que ser desplazados los pacientes al Centro de Salud dadas las dificultades de conservación. Atención Primaria va a vacunar también a pacientes de MUFACE, MUGEJU E ISFAS aunque el aseguramiento no esté a cargo de la Seguridad Social.

Madrid por detrás en la vacunación a los mayores

Madrid es de las pocas comunidades autónomas que no han empezado a vacunar a los mayores de 80 años –junto a Catalunya, Balerares y Extremadura–. El Gobierno regional había anunciado que empezaría antes vacunando a policías, bomberos y personal de seguridad y de hecho este martes ha empezado a vacunar en el hospital Enfermera Isabel Zendal a colectivos como veterinarios, personal de Aena o médicos forenses. Esta planificación suponía saltarse el protocolo asignado por el Ministerio de Sanidad y los sindicatos médicos encuentran en ello la premura ahora por empezar cuanto antes con los mayores. "Parece que la noticia de que estaban entre los últimos les ha molestado y ahora les ha entrado las prisas", lamenta Jiménez.

Junto al anuncio de que empezará a vacunarse a los mayores de 80 años no residentes en geriátricos, el Gobierno regional informaba de que también el jueves se empezará a vacunar al profesorado de la región. Sobre este último colectivo, los centros de salud no tienen ningún tipo de comunicación, aseguran. "Es imposible entender nada y único que genera esto caos", lamentan los sanitarios. La Consejería de Sanidad tiene previsto comenzar a vacunar al personal docente en turno de tarde, a partir de este jueves, en los centros de salud y extender el proceso para estos profesionales al Hospital Enfermera Isabel Zendal; y al Estadio Wanda Metropolitano, también en turno de tarde, previa citación la semana que viene.

Tampoco los sindicatos educativos han recibido ningún tipo de comunicación al respecto. La Consejería de Educación ha convocado de urgencia este miércoles a la mesa sectorial, según asegura a este diario Comisiones Obreras (CCOO), que considera que con el anuncio "no se está cumpliendo la Ley de Prevención". "No se informa y hay un desconcierto absoluto", critica la portavoz del sindicato en Madrid en materia de Educación, Isabel Galvín. "No hay un Plan integral para centros educativos, ¿qué pasa con los mayores de 55? ¿Y el personal educativo no docente?", se pregunta.

Será la Consejería, desde Salud Pública, la que se encargue de realizar los listados para vacunar a mayores y profesorado, algo de desde las asociaciones sanitarias consideran un error. "Es en los centros de salud donde siempre se han gestionado las citas para las vacunas y son estos los que conocen la realidad de cada paciente, si se puede desplazar o no, o qué enfermedades y problemas pueden tener, por no hablar de que dicen que serán las citas justas para las dosis, pero si alguien no se presenta por lo que sea eso puede conllevar a que se pierdan vacunas", explica el vicepresidente de AME.

En cualquier caso, a menos de 48 horas para que empiece la vacunación a más de 140.000 mayores de 80 años y profesorado los profesionales siguen sin tener claro cómo será el proceso. De momento solo se ha producido una reunión que no ha aclarado sus dudas. De nuevo, la Atención primaria se siente maltratada, mientras anuncia una huelga indefinida si Ayuso no cumple con los compromisos que firmó en septiembre: equiparación salarial con el resto de facultativos y más personal.