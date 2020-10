El Gobierno de Ayuso lanza una ofensiva para que se levante el estado de alarma pese a que reconoce que aún incumple dos de los criterios de Sanidad

La ofensiva del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez retire el estado de alarma es total cuando apenas han pasado tres días desde su entrada en vigor el pasado viernes. Este martes, el grupo Covid-19 que reúne a miembros de ambas administraciones tendrá su encuentro semanal. El Gobierno de Ayuso ya ha avanzado que pedirá el levantamiento del estado de alarma, basándose en la incidencia acumulada de la región en los últimos 14 días que, según sostienen, está ya en 446,5 contagios por cada 100.000 habitantes, por debajo de los 500 casos, uno de los tres criterios del Ministerio de Sanidad para imponer las medidas. Sin embargo, reconoce que sigue incumpliendo los otros dos criterios de Sanidad: índice de positividad y ocupación de las UCI.

Para redoblar la presión, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha ofrecido este martes una entrevista en el 'Financial Times' en la que defiende que el "autoritario" Gobierno de Pedro Sánchez ha impuesto un confinamiento en Madrid negativo para la economía, que no soluciona el problema y que ha sido rechazado por los tribunales. Para Ayuso, el Ejecutivo central de PSOE y Podemos quiere romper "el consenso de las dos Españas" e intentar transformar el país en un lugar donde solo "se permita una forma de pensar". Según defiende Ayuso, el problema es "político" no sanitario porque "Madrid estaba haciendo las cosas bien".

"Justo cuando habíamos aplicado medidas sensatas y justas que estaban dando resultados, el Gobierno español decidió rápidamente cambiar su discurso e imponer un modelo de confinamiento muy diferente", critica la dirigente del PP. Ayuso se refiere a su sistema de fases que confinaba selectivamente a áreas básicas de salud con mayor incidencia. Ayuso defiende en la entrevista que "el negocio de una región vital como Madrid, con 6,6 millones de ciudadanos y que es también el motor económico del país, no puede decidirse en 12 horas bajo presión".

Además de Ayuso, este martes el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el viceconsejero de Salud Pública y estrategia Covid-19, Antonio Zapatero, han ofrecido también sendas entrevistas en esta línea. Escudero avanzaba que pedirá esta tarde el levantamiento del estado de alarma tras haber reducido la incidencia acumulada de casos de coronavirus en los últimos 14 días a 446,5, según el informe de la situación epidemiológica correspondiente a la semana finalizada el domingo.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ya dejado claro que el estado de alarma seguirá vigente en Madrid capital y otros ocho municipios por el momento. Illa ha explicado este martes en una entrevista en la Cadena SER que todavía no se va a levantar el estado de alarma, pese a las peticiones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. “La incidencia acumulada tiene que bajar muchísimo más”, ha asegurado el ministro, “no por debajo de 500, sino por debajo de 200 como mínimo”. La situación ideal, ha dicho Illa, sería que la incidencia acumulada estuviera “por debajo de 100 o alrededor de 100”. “Esta es la perspectiva que queremos discutir con ellos”, ha expuesto el ministro.

La incidencia acumulada puede haber bajado por debajo de los 500 casos, pero la Comunidad de Madrid sigue estando por encima de los umbrales establecidos por el Ministerio de Sanidad en cuanto al porcentaje de positividad de las pruebas y la ocupación en UCI, que se sitúan alrededor de un 16% y entorno a un 40% respectivamente, según ha reconocido el propio viceconsejero de Madrid.

Zapatero ha atribuido el descenso de la incidencia acumulada a las restricciones a la movilidad y la interacción social establecidas por el Gobierno regional en zonas básicas de salud, y ha asegurado que el estado de alarma aprobado por el Gobierno central no ha tenido "ninguna" incidencia.

El daño a la economía es uno de los argumentos de Ayuso para que se levante el estado de alarma. Sin embargo, el consejero de Economía, Manuel Giménez, ha asegurado que el estado de alarma ha provocado "un repunte" en la facturación, ventas y cifra de negocios de muchos operadores en la Comunidad de Madrid. Así lo ha trasladado en una entrevista en 'Radio Intereconomía', donde ha hecho hincapié en que el estado de alarma "no introduce cambios significativos desde el punto de vista económico y menos respecto a una regulación esencialmente idéntica que era la que le precedía".