Un alcalde de Madrid recurre a la sanidad privada para hacer test masivos que el Ministerio desaconseja

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, gobernado con mayoría absoluta por el PP, recurre a la sanidad privada para hacer test serológicos de anticuerpos a sus 130.000 habitantes, pese a que el Ministerio de Sanidad lo desaconseja para la población general.

La prensa local del municipio, donde se dieron los dos primeros contagios locales de coronavirus en la Comunidad de Madrid, publicó este domingo un cartel con el membrete del Consistorio que asegura que se trata de un estudio epidemiológico realizado por el hospital público de Torrejón. Sin embargo, la Consejería de Sanidad lo desmiente y asegura a eldiario.es. que el ayuntamiento ha recurrido a Ribera Salud, la gestora del hospital, para realizar las pruebas "con personal externo al centro".

El Consistorio necesita el visto bueno de la autoridad sanitaria, en este caso la Dirección General de Salud Pública, al proyecto para poder empezar a hacer los test. Pero no ha esperado a la confirmación y ya ha instalado 10 carpas y ha organizado horarios, en función del apellido, para que los 130.000 habitantes mayores de 1 año empadronados en la localidad se extraigan sangre. De momento, el equipo municipal rehúsa dar información sobre la iniciativa en su web ni en sus redes oficiales y tampoco responde a través del departamento de prensa. Ribera Salud afirma que participa de manera "altruista" como parte de su Responsabilidad Social como empresa y que el hospital asume "la coordinación clínica" de la iniciativa.

El cartel publicado por la prensa local y que se está moviendo entre los vecinos de la ciudad, dice que "el hospital comunicará el resultado del test". Sanidad indica que el hospital "ha puesto en contacto al Ayuntamiento con Ribera Salud" pero insiste en que la sanidad pública no está involucrada en estos test frente a las críticas de otros alcaldes de la región que no se explican por qué un hospital se ha puesto al servicio de un ayuntamiento sí y de otros no. El centro sanitario de la localidad es de la red pública pero está gestionado al completo por una concesionaria que contrata también al personal sanitario.

Simón: "No se recomiendan para toda la población"

El Ministerio de Sanidad ha mantenido una postura clara sobre la idoneidad de hacer test masivos. "No se recomiendan para toda la población", dijo a finales de abril el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. "Se pueden hacer a colectivos concretos", concedió Sanidad, pero no a toda la población porque "tienen una interpretación muy complicada". El ministro Salvador Illa también lo desaconsejó a las empresas.

Sin embargo, la generalización de test a toda la población ha sido una de las principales demandas el Partido Popular en estos meses de crisis. La Xunta de Galicia, desoyendo las recomendaciones de Sanidad, inició un estudio epidemiológico para testar la presencia del virus en 100.000 gallegos utilizando los test enviados por el Gobierno a la comunidad autónoma. Unas semanas después, el Gobierno autonómico ha tenido que frenar la segunda parte de ese estudio para testar las posibilidad de que en su realización se hayan producido "disfunciones".

El municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón, también gobernado por el PP, planea generalizar las pruebas de anticuerpos a toda su población, según la prensa local, que informa de que la localidad aún no tiene la autorización de sanidad y que ya ha contratado personal sanitario para realizar los test.

Quejas de otros alcaldes

El presidente de la Federación Madrileña de Municipios y alcalde de Arganda del Rey, Guillermo Hita (PSOE), ha denunciado que "los ayuntamientos no tienen competencias" para hacer estos test y que "hasta ahora, la Consejería tenía el criterio contrario a hacer test de forma masiva". Está en manos de la Dirección General de Salud Pública que se continúe con el proyecto.

Alcaldes de otros municipios socialistas, como el de Alcalá de Henares, considera que la Comunidad "debe ofrecerlo a todos los ayuntamientos" si hay una nueva posición sobre los test masivos. "Sin el apoyo de un hospital público no es posible hacerlo conforme a norma", añade Javier Rodríguez Palacios. .