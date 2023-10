Emilio Delgado, portavoz de Más Madrid en Móstoles: “PP y Vox utilizan la bandera para pegar a todo el que no es como ellos”

Emilio Delgado no se esperaba que iba a convertirse en trending topic por su irónica y original réplica al concejal de Vox, Pedro Daniel Rey Fernández, en el Pleno del Ayuntamiento de Móstoles celebrado el pasado jueves. Durante la sesión el edil de la extrema derecha defendió una moción por la que solicitaba instaurar en el el municipio “un punto de homenaje permanente a la bandera de España que sirva como espacio de encuentro y celebraciones”.

El diputado de Más Madrid en la Asamblea regional, que desde las pasadas elecciones municipales es también portavoz de esa formación en el Ayuntamiento mostoleño, se explayó y durante más de dos minutos en su turno de intervención se lanzó a ironizar ante el portavoz de Vox con el consiguiente deleite de sus compañeros de filas de la izquierda. La moción fue aprobada con los votos de PP y Vox, dado que ambos partidos gobiernan allí en coalición.

Delgado, en conversación con elDiario.es, desvela cómo, cuándo y dónde redactó su intervención y reflexiona sobre la apropiación de los símbolos por parte de las derechas y su rancio concepto del patriotismo: “El PP y Vox tienen una competición bastante absurda por la españolidad”. “A mí me parece que la patria es algo que va mucho más allá de una bandera”, sentencia.

La mayor troleada a Vox que he visto 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/na6q5OD6dL — Granjero Feliz (@feliz_granjero) 4 de octubre de 2023

Su intervención de la semana pasada en el pleno de Móstoles le ha lanzado al estrellato por la original respuesta que le dio al portavoz de Vox ante su propuesta de colocar en el municipio “un punto de homenaje perpetuo a la bandera nacional”. Al margen de la ironía que empleó aquel día, ¿cómo califica esta iniciativa?

Me parece una iniciativa absolutamente frívola porque en una ciudad como Móstoles, de más de 200.000 habitantes, cuyo Pleno se reúne una vez al mes para discutir problemas de toda la ciudad, el hecho de ocupar el tiempo en una iniciativa que lo que pretende es sumar una bandera más es algo frívolo y absurdo porque Móstoles ya tiene una bandera de España en cada edificio público.

¿Se esperaba ser trending topic en las redes?

No, no, en absoluto. Nunca. Pero uno sabe cuando se va a disparar una intervención. Llevo mucho tiempo en política. Hay veces que crees que una intervención va a tener mucho eco y no lo tiene y otras veces que no lo esperas, como es el caso, lo tiene.

¿Preparó en solitario su intervención? ¿No la consultó previamente con la dirección o el resto de su grupo?

No, esta intervención la preparé yo solo. La preparé en el tren a Soria el fin de semana. En el trayecto me fui preparando el pleno y entre otras cosas preparé también esta intervención.

¿Cree que el PP, que gobierna en el municipio con Vox, se ha visto arrastrado a apoyar esta iniciativa o que lo ha hecho porque comparte también esa misma necesidad de que hay que de rendir homenaje especial a la bandera?

PP y Vox tienen una competición bastante absurda por la españolidad en la que si uno propone una bandera el otro sube la apuesta hasta las tres y están confundiendo lo que es un manejo sano de los símbolos nacionales con un nacionalismo exacerbado con el que desde luego nosotros no nos sentimos identificados.

La extrema derecha, además, quiere realizar un evento anual de homenaje a la bandera que coincida con la Fiesta Nacional del 12 de octubre y como no le da tiempo a organizarlo este año de momento tendrá una ubicación provisional. ¿Es el no va más del patriotismo?

La patria es algo que va mucho más allá de una bandera. Vox y PP entienden España como un sitio en el que los centros comerciales abren los fines de semana, donde todo el mundo habla castellano y donde en las fiestas de los pueblos suenan sevillanas y radio fórmulas. Tienen una visión muy estrecha de lo que es España, que es algo mucho más plural, amplio, diverso e interesante. Pero ellos se quedan en una defensa de la nación que tiene que ver solo con la bandera. A nosotros eso no nos interesa. España es un conjunto de formaciones sociales específicas y hemos hecho cosas muy importantes, como se está destacando en todo el mundo ahora mismo. Por ejemplo, somos el país del #Seacabó, que amplía libertades y derechos. Estoy muy orgulloso de pertenecer a este país. Estamos apostando por el progreso y por ser un polo de referencia de derechos. Eso es lo que me interesa a mí de España no poner la bandera en cada sitio al que voy.

¿Piensa que las derechas se están apropiando de los símbolos de todos y los usan como arma política arrojadiza?

Absolutamente. Están utilizando la bandera para pegarle a todo el que no es como como ellos en la cabeza. Y eso es una vergüenza. Eso no ocurre en ninguna otra parte del mundo donde las distintas sensibilidades políticas comparten símbolos nacionales sin problemas. Aquí no, aquí no ocurre eso por la sencilla razón de que hay una serie de personas que se creen que los símbolos nacionales y la nación misma les pertenecen. Lo estamos viendo estos días. Cada vez que hay un gobierno que no es el de la derecha, se le deslegitima y le pone en duda. Tienen un sentido patrimonial de los símbolos de las instituciones y del país. Y eso les conduce a estar cada vez más solos.

Vox sostiene que ser patriota es “vivir plenamente” su “compromiso como ciudadanos y fomentar el respeto a España”. ¿El patriotismo es cosa de las derechas exclusivamente?

No, no. Vox lo que tiene que entender es que ellos no son un centímetro más españoles que nadie, ni mejores españoles, ni siquiera una mayoría de españoles. Ser patriota implica apostar por un país donde la gente pueda crecer en libertad, con justicia social. Ser patriota también es abogar por una fiscalidad progresiva que permita que los hijos de las clases más humildes puedan ir a la universidad, igual que los hijos de las familias acomodadas. Pero ellos tienen un concepto muy estrecho de patriotismo, un concepto muy, muy de plástico, que no va a ningún lado. Nosotros claro que somos patriotas también, pero lo somos sin alharacas y sin rubor.

En 2019 Móstoles estaba gobernado por la izquierda. ¿Por qué han avanzado allí ahora tanto las derechas?

En aquellas elecciones Más Madrid se presentó como Más Madrid-Ganar Móstoles y gobernó junto con el PSOE y Podemos. Solo estuvimos unos pocos meses y nos salimos del gobierno porque la señora Noelia Posse, la exalcaldesa de Móstoles, comenzó a hacer maniobras que eran incompatibles con el buen juicio y con la responsabilidad de nuestros cargos públicos. Entonces nos salimos del gobierno y denunciamos que había habido condonaciones de deudas a empresas del municipio. De hecho la Justicia nos ha dado ahora la razón y acaban de embargar a la anterior alcaldesa y a seis ediles del PSOE y uno de Podemos. Bueno, pues eso explica en buena medida por qué hoy gobiernan PP y Vox. Cuando la izquierda se dedica a hacer las mismas cosas que le reprochamos a la derecha obviamente hay mucho votante progresista que se siente huérfano, que se va a su casa. Nosotros en estas elecciones hemos pasado de dos concejales a cuatro y entendemos que significa un respaldo a la política que hemos llevado, que básicamente ha consistido en oponernos a la corrupción, venga de donde venga. Nos da igual que la cometa alguien con una camiseta roja que con una azul. Si es corrupción es corrupción, y se denuncia.

Desgraciadamente nosotros advertimos en reiteradas ocasiones a la dirección del PSOE de que la segunda ciudad más grande de Madrid no podía caer en manos de la derecha por tener a un grupo de personas irresponsables. Pero prefirieron ir a unas elecciones en las que los siete primeros puestos de la lista estaban procesados por corrupción. Claro, eso desmoviliza al votante progresista.

Una vez aprobada la iniciativa de Vox, ¿augura mucha afluencia de vecinos a ese punto de encuentro para rendir pleitesía a la enseña nacional?

Tengo serias dudas. No en mi entorno. En Móstoles no he encontrado mucha gente que, como dije en la intervención, esté angustiada por no encontrar un sitio donde ir a rendirle pleitesía a la bandera. La verdad, yo creo que todo esto es una cuestión de competición entre las derechas por ver quién es más españolista.