Las aglomeraciones del centro de Madrid, en números: más de 100.000 turistas de otras provincias cada sábado

El fenómeno suele empezar a mediados de noviembre y se extiende hasta poco antes de la Navidad: riadas de personas irrumpen en el centro de Madrid durante el fin de semana, especialmente los sábados, hasta saturar todo el espacio disponible en lugares como la Puerta del Sol, la Gran Vía o Preciados. Tanta marea humana se acumula que el Ayuntamiento tiene que ordenar puntualmente el tránsito de personas en estos lugares, habilitando calles de ida y vuelta, y cierra al tráfico las calzadas cuando las aceras rebosan de peatones.

Detrás de las imágenes de las aglomeraciones en la capital en momentos como el pasado puente de la Constitución hay cifras concretas que explican los tumultos y permiten comprobar cómo se distribuye el gentío que acude cada día al centro de Madrid. Un movimiento de personas que se traduce en más de 100.000 entradas al corazón de Madrid durante todos los sábados de diciembre previos a las fiestas, según datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma).

Cada día, el distrito Centro de Madrid registra de media unas 440.000 entradas. La cifra viene de una base de datos del Ministerio que registra de forma anónima los viajes (trayectos de más de 500 metros) de los teléfonos móviles de todos los españoles. Es muy útil para observar cómo se mueven las personas cada día de cara a diferentes planificaciones y, en este caso, para saber qué jornadas acuden a la capital en mayor número. Los datos son de 2022 porque los de este año aún no han sido publicados.

El primer gráfico muestra que el día con mayor número de entradas al centro de Madrid es normalmente el viernes, pero en diciembre cambia el paradigma. En concreto, arranca con el encendido de las luces de Navidad y se extiende durante los sábados 26 de noviembre y 3, 10 y 17 de diciembre de 2022. Los trayectos de entrada al distrito Centro de la capital resultaron esas jornadas un 15% por encima de lo habitual.







El día con más tránsito en el centro de Madrid fue el sábado 17 de diciembre, una semana antes de Nochebuena, dentro de un fin de semana en el que se concentraron muchas comidas y cenas de amigos y empresas, que muchas veces eligen el centro de la capital por ser el de mayor oferta hostelera. Ese día las entradas estuvieron un 34% por encima del promedio diario de ese otoño (octubre, noviembre y diciembre).

Las variaciones con respecto a la media se pueden observar en el siguiente gráfico.







El distrito Centro de Madrid tiene una población en torno a los 150.000 habitantes. La base del Mitma que hemos utilizado para este reportaje no tiene en cuenta el lugar en el que pernocta cada persona –hay otra que recopila estas cifras– pero sí diferencia entre los que acceden frecuentemente al centro y los que son viajeros ocasionales, que podrían identificarse más con el perfil de turista o, al menos, visitante.

Los datos de movilidad del Ministerio categorizan los viajes registrados en los teléfonos móviles según la actividad en origen y a la que se acude en el destino. Es importante esta distinción, porque los ocasionales tienen comportamientos, por lo general, muy distintos a los frecuentes. Los primeros pasan más tiempo en el exterior, tienden más a comer o tomar algo fuera y acuden a los comercios con mayor asiduidad. Los frecuentes son en su mayoría gente que vive, trabaja o estudia en el distrito Centro y, por lo tanto, cuentan con un destino fijo en el que pasan la mayor parte del día y que no tiene que implicar necesariamente consumo.







Los datos del Mitma calculan entre 250.000 y 300.000 viajes diarios asociados al perfil de una persona frecuente de lunes a viernes y de entre 150.000 y 200.000 durante los fines de semana. Son los desplazamientos habituales, a los que está acostumbrado el ritmo del Centro y que no suelen provocar aglomeraciones.

Sin embargo, es mucho más interesante observar las variaciones en el dato de los visitantes no frecuentes (línea amarilla en el siguiente gráfico). Vemos que la mayor afluencia de personas se debe sobre todo a los que practican actividades no habituales. Es por eso que también da la sensación de que las aglomeraciones se multiplican, porque no son gente que acude al centro y entra a su casa o su trabajo, sino que puede ir a pasear, comprar o a otras actividades de ocio. Y por lo tanto, están más en las calles.







Podemos bucear aún más en los datos y ver cuántos de estos viajes no frecuentes son de personas que viven en otras provincias. Este es el perfil que genera más aglomeraciones en puntos concretos (muchos quieren sacarse una foto en el Kilómetro Cero de Sol, ver Cortylandia, comprar en el mercadillo de la Plaza Mayor o comer churros, el sota-caballo-rey de estos días).

Otro perfil a tener en cuenta sería el de los turistas extranjeros que llegan a Madrid, pero el Mitma no ofrece datos sobre ellos. Lo único que sabemos es que representan el 52,2% del total de turistas que se alojan en Madrid en temporada prenavideña, según el INE. Así que las cifras totales de turistas que arroja este reportaje podrían ser mucho más elevadas.

¿De dónde vienen los turistas de Madrid antes de la Navidad?

Las entradas al centro de Madrid de personas residentes en otras comunidades autónomas superaron las 100.000 durante los sábados alrededor del puente de la Constitución y el sábado antes de Navidad de 2022. El pico se vivió el 10 de diciembre con 110.000 entradas, casi el doble que el primer sábado de octubre.

El siguiente gráfico muestra solo los viajes al distrito Centro de los que viven fuera de Madrid, probablemente muchos de ellos estaban de turismo.







El día con menos visitantes de fuera es tradicionalmente el de Nochebuena, que se recupera ligeramente el día de Navidad. La semana siguiente, por contra, subió notablemente en días no festivos, a consecuencia de las vacaciones.

Por provincias, las que más visitantes incrementaron en afluencia los sábados previos a Navidad respecto a lo habitual fueron las de Albacete, Cáceres y Palencia. Este mapa deja ver bien las diferencias y las zonas de España que prefieren acudir a la capital en fechas prenavideñas.







Si eres de los que has venido al centro de Madrid estos días, es probable incluso que te hayas encontrado con alguno de tus paisanos. Los que más papeletas tienen son los de algunas provincias con muchos habitantes como los de Barcelona, Valencia o Alicante, aunque también los de Toledo, por la cercanía con la capital.

En el lado contrario, las provincias más alejadas de la capital de España son donde sus habitantes menos incrementan en estos días de luces de Navidad sus viajes. Sucede en las de Cataluña, algunas de Andalucía y, sobre todo, en Galicia. ¿Retendrá la iluminación de Vigo a parte de este tipo de turistas?