La Comunidad asegura que hay un "seguimiento extremo" de las cuarentenas en Guzmán el Bueno, donde no baja la incidencia

La Comunidad de Madrid mantendrá el confinamiento de Guzmán el Bueno al menos hasta el domingo 6 de diciembre y no añadirá más restricciones aunque la incidencia no se haya reducido en el mes que llevan encerrados sus habitantes. Así lo señalado la Consejería de Sanidad en su rueda de prensa de los viernes, en la que anuncia qué zonas básicas de salud (ZBS) quedan libres de restricciones, entre las que no se incluye el área chamberilera que se ha convertido en la zona de salud con más incidencia del coronavirus en toda la capital

Sanidad asegura que está practicando un "seguimiento extremo de los casos que se confirman" en la ZBS de Guzmán el Bueno, "con el fin de monitorizar el cumplimiento de los aislamientos y las cuarentenas por parte de los contactos", ha explicado la directora general de Salud Pública, Elena Andradas. También ha asegurado que la Policía Municipal de Madrid "está colaborando de manera magnífica" ayudando en el cumplimiento de las cuarentenas y también en los controles perimetrales, informa Fátima Caballero.

Andradas ha anunciado que en Guzmán el Bueno están programadas la práctica de más tests masivos de antígenos durante los próximos días y apunta que según los cálculos de su consejería "es necesario al menos dos periodos de incubación (un mes) para conseguir que haya esta disminución de al menos el 50% en la transmisión" de la enfermedad. La zona de salud chamberilera fue clausurada el pasado 26 de octubre y sus habitantes solo pueden salir por motivos laborales, educativos o de extrema urgencia.

Andrés Mellado se libra del confinamiento

La Consejería de Sanidad ha decidido también dejar libres a los 23.755 habitantes del área de Andrés Mellado, pese a que en los datos publicados el pasado martes la ZBS superaba los 400 nuevos casos por cada 100.000 habitantes que marcan el límite establecido por sus técnicos para decretar cierres perimetrales. Andradas asegura que con la actualización que siguen en su área, a día de hoy esa situación no se produce y de momento no decreta el cierre.

El lunes 30 quedarán sin restricciones la mayoría de zonas de salud en la capital, después de que se levanten las existentes en los distritos del sur o en Tetuán. Solo cuatro zonas de la ciudad permanecerán confinadas a partir de la semana que viene.

¿Cuáles son las áreas afectadas por las restricciones en Madrid?

Fuente: Comunidad de Madrid



Según los actuales baremos de Sanidad, el confinamiento de Guzmán el Bueno se levantará cuando la tasa de contagios se rebaje al menos al 50% respecto al momento en el que se decretó el confinamiento. En la de Guzmán el Bueno el límite al que tiene llegar está en 302. Y todavía se encuentra en 430.