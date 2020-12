La pérdida de propiedades en los alimentos congelados

Muchas personas aprovechan al máximo el congelador de su frigorífico para tener más comida guardada y no tener que hacer las compras cada semana. Así, congelan muchos alimentos y los van descongelando según los tengan que ir utilizando. Sin embargo, ¿es buena idea congelar todos los alimentos?

Actualmente son muchas las personas que optan por comprar un frigorífico sin congelador por varios motivos, como puede ser la falta de espacio o por pensar que el hecho de congelar los alimentos no es tan bueno.

Es por eso que en este artículo hemos querido profundizar más en el tema para saber si en realidad los alimentos pierden propiedades al ser congelados. Esta es una pregunta especialmente importante con cierto tipo de alimentos, como es el caso de las frutas y las verduras.

Hay países en los que las frutas y verduras se pueden conseguir frescas todos los días, pero hay otros países en los que muchas personas tienen que optar por congelar sus alimentos debido a la falta de disponibilidad.

¿Qué dicen los expertos sobre los alimentos congelados?

Fernando Ayala Zavala, director del Centro de Investigación de Alimentos y Desarrollo (CIAD) afirma que hay una gran cantidad de mitos con respecto a los alimentos congelados, por lo que es importante tener la información adecuada.

Es mejor consumir las frutas y verduras frescas, ya que los alimentos que se venden congelados pueden tener conservantes químicos que sirven para que estos mantengan su aspecto y no comiencen a oscurecerse, haciendo que parezcan poco apetitosos ante los compradores.

Asimismo, Zavala reconoce que los alimentos congelados pierden valor nutricional, pero que en realidad este proceso si es más lento que los productos que se almacenan a temperatura ambiente o refrigerados.

¿Esto que quiere decir? Congelar los alimentos no es malo, ya que reduce el deterioro de los alimentos. Es decir, no es que se conserven para siempre con las mismas propiedades, pero no se deterioran tanto como si estuvieran a temperatura ambiente.

Sin embargo, el experto menciona que el valor nutricional y el deterioro no son lo mismo, por lo que estos dos factores se tienen que contemplar por separado.

Durante el proceso de congelación se ve afectada la textura de las frutas y verduras, además de que su sabor termina perdiéndose. Esto se debe a que las bajas temperaturas no permiten que el aroma y el compuesto del sabor se puedan percibir, los cuales además se pierden durante el proceso de descongelación.

¿Hay una forma correcta de congelar los alimentos?

En caso de que por cualquier motivo para ti sea más práctico congelar las frutas y las verduras, entonces tienes que saber que hay una serie de trucos sencillos que pueden ser de gran ayuda para que los alimentos no se vean afectados por el proceso de congelación y descongelación como mencionamos anteriormente.

Para empezar, lo más fácil que puedes hacer es utilizar bolsas para congelar, las cuales están hechas de un material especial que se asegura de no modificarse con los cambios de temperatura, además de que estas bolsas cuentan con un sello hermético, las cuales ayudan a el producto esté cerrado en un entorno más seguro.

También es muy importante tener en cuenta que si ya los has descongelado una vez no debes de volver a congelarlos. Son muchos los expertos que aseguran que no es seguro congelar productos que ya han sido descongelados.

Esto debido a que durante el proceso de descongelación ocurren cambios de sabor y textura, pero también hace que los microorganismos se puedan reproducir más rápido y puedan llegar a ocasionar algunas complicaciones gastrointestinales.

Así que, lo mejor que puedes hacer es consumir los alimentos frescos y, en caso de congelarlos, solo descongelarlos una única vez para consumirlos.