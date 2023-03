La Complutense elige rector (o rectora): ocho aspirantes compiten por dirigir la mayor universidad española

El primer debate entre aspirantes a rector o rectora de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) tenía lugar el pasado 8M. Algunos participantes se congratulaban de celebrar esta fecha con un evento en el que presumir de candidatas mujeres, algo inédito en la historia del mayor centro de estudios presencial de España. Además, con paridad absoluta y récord en el número de personas que concurren al puesto: cuatro catedráticas y cuatro catedráticos optan al cargo en las elecciones del próximo martes 21 de marzo (con segunda vuelta entre los dos más respaldados el miércoles 29 en caso de que ninguno supere el 50% de apoyos). Una presencia femenina relegada a los márgenes en un polémico cartel que ya fue corregido.

Ocho perfiles dispares procedentes de distintas áreas de conocimiento e instancias universitarias que compiten en las últimas elecciones previas a la nueva Ley de Universidades, la LOSU. Una norma que elimina el requisito imprescindible de ser catedrático o catedrática, aunque como cada universidad establecerá sus propios requisitos es posible que se mantenga en algunos casos.

Todo ello en un ambiente de tensión en la Complutense después de la polémica concesión del título de “alumna ilustre” a Isabel Díaz Ayuso, decisión tomada por imposición del actual rector Joaquín Goyache (que aspira a la reelección) y que reconoció por primera vez a un político en activo y en pleno año electoral.

A continuación, en Somos Madrid destacamos lo más destacado de la trayectoria de estos ocho candidatos.

Javier Arias Díaz

Nacido en Granada en 1959, es catedrático de Cirugía de la UCM desde 2009, con labor asistencial como cirujano general y del aparato digestivo en el Hospital Clínico San Carlos. Ha sido director del Departamento de Cirugía y, desde junio de 2018, es decano de la Facultad de Medicina de la UCM, puesto que revalidó en 2022.

Fue subdirector del Instituto de Salud Carlos III, director del Banco Nacional de Líneas Celulares, responsable de la Escuela Nacional de Sanidad y de la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo. Ha sido secretario del Comité de Bioética de España y miembro electo del Comité Ejecutivo del Comité Director de la Bioética del Consejo de Europa. Actualmente es miembro electo del Claustro y de la Comisión de Reclamaciones de la UCM.

Esther del Campo García

Esta doctora en Ciencias Políticas por la UCM (1992) y catedrática de Ciencia Política y de la Administración nació en Madrid en 1963. Cuenta con amplia experiencia en el ámbito de la gestión universitaria, ya que desde 2018 es decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM. Anteriormente, entre 2012 y 2016, fue directora del Instituto Complutense de Estudios Internacionales.

En otra esfera de su actividad, hay que destacar su participación desde el año 2020 como vocal en la Junta Electoral Central de España o en el Consejo Asesor del CIS. En el ámbito de la evaluación académica y científica, ha sido presidenta en 2021 del Comité 7.1. CNEAI-ANECA, del que formó parte también en 2019 y 2020. En 2019 fue evaluadora del proyecto piloto de evaluación de la actividad de transferencia del conocimiento e innovación de ANECA y vocal del Programa PEP entre 2007 y 2011. En la actualidad, es vicepresidenta primera de la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración.

Matilde Carlón Ruiz

Catedrática de Derecho Administrativo y profesora desde el año 2000 en la Complutense. Nacida en Oviedo en 1971, cursó en dicha ciudad sus estudios de licenciatura, que le valieron un Premio Extraordinario y un Premio Fin de Carrera, así como de doctorado. Tiene una larga trayectoria en puestos de gestión universitaria. Ha sido vicedecana de la Facultad de Económicas de la UCM (2003-2006), asesora del Secretario General (2006-2007) y Secretaria General en dos períodos distintos (2011-2013 y 2015-2019).

Ha desempeñado también varios puestos de responsabilidad fuera de la Universidad: técnico de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (actual Comisión Nacional del Mercado de Valores), “Experto Nacional Destacado” ante la Comisión Europea (2001-2003) y letrada del Tribunal Constitucional por adscripción temporal (2007-2011). Es también autora de numerosas publicaciones en su disciplina y ha venido participando en varios proyectos de investigación de convocatoria nacional.

María Castro Morera

Nacida en 1968, es catedrática de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación en el Departamento de Investigación y Psicología en Educación de la UCM. Investiga sobre evaluación de sistemas educativos y es directora del Grupo de Investigación “Medida y Evaluación de Sistemas Educativos”. Ha sido Inspectora de Servicios de la Complutense desde 2009 y hasta 2013 y directora del del departamento de Métodos de Investigación Educativa y Diagnóstico en Educación (MIDE) hasta 2015. Posteriormente llegó a ser vicerrectora de Calidad de la UCM (2015-2019) y consejera del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación de México (2014-2019).

Además, ha sido Visiting Scholar en UCLA (Universidad de California Los Ángeles) y Senior Researcher en el National Center for Research on Evaluation, Standard and Student Testing. Es autora de más de 40 artículos en revistas de impacto, así como investigadora principal en seis proyectos de investigación competitivos e internacionales, una patente registrada (prueba de acceso a la Universidad, UABC, México) y en 18 contratos.

Joaquín Goyache Goñi

El actual rector, desde junio de 2019, aspira a revalidar su cargo. Goyache nació en Pamplona en 1962. Es catedrático del Departamento de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la UCM. Ha desarrollado con anterioridad otras labores de gestión universitaria: vicedecano de Alumnos de la Facultad de Veterinaria de la UCM, decano de dicha Facultad, director de los Cursos de Verano de la UCM, vicerrector de Organización y vicerrector de Posgrado y Formación Continua.

Forma parte de numerosos comités, comisiones y patronatos, muchos de carácter multidisciplinar. Ha sido, además, evaluador de Facultades de Veterinaria Europeas, actuando como experto de la EAEVE en el campo de las Ciencias Básicas. Su labor docente se ha centrado en los campos de Microbiología e Inmunología en Veterinaria, así como en la licenciatura de Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

Josefa Isasi Marín

Nacida en Caracuel de Calatrava (Ciudad Real), en 1963, es catedrática en el Departamento de Química Inorgánica de la Facultad de Ciencias Químicas. Dirige del grupo de investigación UCM Tecnologías basadas en Materiales Híbridos Inorgánicos y Orgánicos. Cuenta con más de 120 publicaciones y 130 comunicaciones a congresos, siendo además Escritora Complutense.

Se considera una entusiasta de la difusión de la Química en redes sociales: se califica a sí misma como “youtuber” y es la investigadora principal en un proyecto que sube numerosos vídeos a esta plataforma. Sin embargo, ninguno ha sido tan viral como una polémica intervención en el debate del pasado 8 de marzo, en la que proponía que los doctorandos se ocupen de la burocracia en los proyectos de investigación.

😨 ¡No salgo de mi asombro!



Le preguntan a una candidata al rectorado de la UCM que qué medidas pondría en marcha para rebajar la burocracia en los proyectos de investigación.



Su 1a propuesta (preparada, lo lleva apuntado) es esta. Que lo hagan los doctorandos. Con 2 narices. pic.twitter.com/nztHQYa1Hp — ALDEMIAL ➡️ Alejandro de Miguel Álvaro (@aldemial) 8 de marzo de 2023

Iñaqui López Sánchez

Es catedrático de Organización de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, donde coordina el Máster en Logística y Gestión Económica de la Defensa. López es licenciado y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la UCM, con una tesis doctoral sobre sistemas expertos e inteligencia artificial. Hace 20 años fundó el Grupo de Investigación de Producción y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Ha sido External Examiner de la Universidad de Gales, Visiting Research Scholar en la Robert Emment McDonough School of Business (Universidad de Georgetown) de Estados Unidos. En la UCM ha desempañado los cargos de director del Departamento de Organización de Empresas y vicedecano de Asuntos Económicos, de Biblioteca y de Ordenación Académica, siendo actualmente vicerrector de Política Económica. López incluye entre sus medidas estrella una de las que más titulares ha despertado: “soterrar la A-6 que fractura la continuidad de nuestro campus de Moncloa”.

Jesús Pérez Gil

Pérez Gil es catedrático en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, en la Facultad de Ciencias Biológicas, desde 2007. Licenciado en Ciencias Biológicas y doctor en Bioquímica y Biología Molecular por la UCM, dirige el grupo de investigación “BIOPHYS-Hub: Biofísica para la Biotecnología y la Biomedicina”. Fue presidente de la Sociedad de Biofísica de España (2016-2022) y de la European Biophysical Societies Association (2019-2021).

También ha ejercido como director del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de las Facultades de Ciencias Químicas y Ciencias Biológicas, en el periodo 2010-2017, y subdirector del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de las Facultades de Ciencias Químicas, Ciencias Biológicas, Farmacia, Medicina, Óptica y Veterinaria, entre 2017 y 2018. Desde junio de 2018 a junio de 2022 ha sido decano de la Facultad de Ciencias Biológicas. Pérez aboga por un plan piloto hacia la jornada laboral de cuatro días: “La sociedad avanza hacia mejores formas de integrar vida laboral y personal, y la universidad pública tiene la responsabilidad de explorar estructuras innovadoras y más eficaces de organización”.

Poco ambiente electoral en el campus

Fuera, en los alrededores de la Facultad de Ciencias de la Información donde tiene lugar el debate, las elecciones en general y la novedad paritaria en particular no parecen resonar tanto entre el alumnado. De hecho, a las preguntas de Somos Madrid sobre sus preferencias de cara a la votación, un grupo de estudiantes de la Facultad de Informática responde que no están muy informadas y que de todas formas no pueden pararse a responder: “Tenemos prisa, vamos para el 8M”. María, que estudia Comunicación Audiovisual, tampoco sabe mucho al respecto. Aclara eso sí que su intención es votar. No tiene claro a quién, aunque una amiga le ha hablado de “una candidata superbuena”, pero no recuerda su nombre.

Natalia Lago, representante estudiantil en la Junta de Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, así como integrante de las agrupaciones Contracorriente y Pan y Rosas, critica las bases del proceso electoral. Se efectúa a través de sufragio universal ponderado según grupos y porcentajes. El voto del profesorado doctor con vinculación permanente supone un 53%. El del resto del personal docente e investigador un 12%, correspondiendo el 10% al de dedicación completa y un 2% al de dedicación parcial. Así, el grupo conocido como PDI aglutina un 63%. El alumnado representa el 25%, pese a que la UCM cuenta con más de 80.000 estudiantes, mientras que el voto del Personal de Administración y Servicios (PAS) se pondera en el 12%.

Para Natalia esta es una situación “antidemocrática”, aunque califica de “especialmente grave” que trabajadores y trabajadoras de limpieza, mantenimiento o cafetería no tengan derecho a voto “pese a que el rector elige su sueldo”. Llama al voto nulo ya que “las autoridades universitarias sirven a los intereses políticos y de las grandes empresas”. Frente a ello, reclama que “estudiantes, trabajadores y docentes nos organicemos con independencia de las instituciones para pelear por una universidad gobernada democráticamente desde abajo”.

En el Metro de Ciudad Universitaria, sin embargo, alguien muestra interés por las elecciones. Una chica reproduce en su móvil el debate, centrado en la investigación, a través de YouTube (disponible aquí, también el segundo electoral del pasado miércoles puede verse online). Ainhoa está haciendo un doctorado en bioquímica en el mismo grupo que Jesús Pérez Gil, al que solo dedica buenas palabras aunque reconoce que “lo tiene difícil”.

Su seguimiento es una de las pocas señales de que se aproxima una cita electoral clave para la UCM. Otras son los carteles que pueblan algunas estancias, con los rostros de los diferentes aspirantes acompañados del eslogan de rigor. Antes de que acabe marzo una de esas caras será la de la persona que dirija la mayor universidad presencial de España. Lo decidirán las urnas (y el voto ponderado).