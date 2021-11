Almeida recurrirá la sentencia sobre la Casa del Cura pese a que el concejal de Centro dijo que la acataría

“Si la resolución sobre el fondo no nos diera la razón, nosotros acataremos. Faltaría más. Porque para eso creemos en el estado de derecho”. Lo dijo el miércoles de la semana pasada el concejal de Centro, José Fernández (PP), refiriéndose a la situación en ese momento de la Casa del Cura de Malasaña, pendiente de sentencia hace unos días sobre su futuro. Fernández respondía en el pleno de su distrito a una pregunta de Más Madrid, que preguntaba por las razones para revocar la cesión que el Ayuntamiento de Madrid concedió en el año 2019.

La jueza anula el intento de Almeida de acabar con la cesión vecinal de la Casa del Cura

Fernández justificó la revocación por las “nuevas necesidades” originadas durante “la pandemia”, aunque el “interés público” que argumentó el Ayuntamiento de Madrid ante los tribunales para conseguirlo ha sido tumbado por la sentencia hecha pública este miércoles. En ella, la jueza de lo contencioso-administrativo del juzgado número 10 de Madrid ha planteado que los "fines sociales" que han ejercido los vecinos adjudicatarios estaban por encima de las necesidades municipales, y condena al equipo de Almeida a pagar las costas del proceso.

La pelea legal va a continuar, porque el consistorio recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la sentencia que anula su revocación. Así lo han confirmado fuentes municipales preguntadas por Somos Malasaña. Mientras, la actividad seguirá en la Casa del Cura, puesto que este proceso judicial se puede alargar todavía varios meses.

La decisión municipal contrasta con las palabras de José Fernández en el mismo pleno de noviembre: “Cuando los tribunales les dicen que no tienen razón, ya no les gusta (...) seamos serios”, dijo hace ocho días. “¿Qué quiere la izquierda, que vulneremos el estado de derecho?”, se llegó a preguntar el concejal del PP cuando hacía referencia a la anulación de la medida cautelar de no entregar la casa hasta que hubiera sentencia, dictada por el TSJM y refrendada por el Tribunal Supremo. La cautelar de no resolver la cesión fue concedida por los tribunales de lo contencioso-administrativo en primera instancia a las asociaciones de vecinos. Pero el Ayuntamiento decidió recurrir para recuperar la casa cuanto antes. Acabado ese proceso, la sentencia sobre el fondo del asunto ha hecho virar la tortilla de estos planteamientos. Y llega en la misma semana que el Ayuntamiento había comunicado el desalojo forzoso en cinco días.

"Estrategia de acoso y derribo"

Decenas de personas pertenecientes a los colectivos cesionarios celebraron anoche la resolución judicial que les daba la razón en primera instancia. Es el primer espacio vecinal que consigue resistir el intento municipal por desalojar todos los edificios cedidos a organizaciones vecinales durante la etapa de Manuela Carmena como alcaldesa.

Hoy jueves, en un comunicado, sus responsables critican "el empeño del Sr. Almeida por acabar con todo lo que suene a vecinal o participativo, que se ejecuta a través de una estrategia de acoso y derribo", denuncian. "Esta vez la jueza ha dado la razón a las vecinas y vecinos, las actividades que se realizan en la Casa del Cura son un bien de interés público, donde se desarrollan tareas con fines sociales", dicen parafraseando las expresiones que recoge la sentencia. "Con esta victoria el Ayuntamiento pierde toda razón para desalojar este espacio vecinal", añaden.

Los cesionarios recuerdan que "la Casa del Cura es el hogar del proyecto Haciendo Barrio, fruto del trabajo de la Plataforma Maravillas con una larga trayectoria de trabajo de 38 colectivos. Un lugar que no ha tenido una vida fácil, pero que ha resistido, incorporando nuevos colectivos y dando respuesta a las necesidades del barrio". También indican que "la creatividad, el intercambio, la solidaridad, la creación de redes o el apoyo mutuo" son parte del "espíritu de nuestro barrio y nos da las fuerzas para seguir luchando".