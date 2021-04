La Comunidad de Madrid no confina ningún área del distrito Centro, pese a tener zonas con altas tasas de Covid-19

Desde hace cuatro semanas, la incidencia del coronavirus en el corazón de Madrid no para de ascender. La zona básica de salud (ZBS) de Cortes, que abarca la Puerta del Sol, el barrio de Letras y el entorno de Gran Vía (alcanza la parte sur de Malasaña y Chueca) registra un incremento de contagios constante, hasta llegar a los 485 nuevos casos detectados por cada 100.000 habitantes. Es la más elevada entre todas las áreas de salud de la capital que no están cerradas perimetralmente. También está en esta lista la de Justicia-Chueca, con 409 de incidencia. Pese a ello, la Consejería de Sanidad ha decidido este viernes no confinarla.

"Lo que está sucediendo es que tenemos dos brotes muy bien localizados en colectivos, que es lo que está produciendo el aumento en la incidencia", ha apuntado en rueda de prensa la directora general de Salud, Elena Andradas. La responsable regional ha citado un centro de acogida y otro "donde vive gente muy joven" como los lugares que están incrementando más el alza de contagios, informa Fátima Caballero.

La tendencia en el distrito Centro es que los contagios de Covid-19 se sigan incrementando. En Lavapiés, por ejemplo, la incidencia en dos semanas ha subido más de 250 puntos, hasta los 385. Y eso que durante la Semana Santa se detectaron muchos menos casos porque durante los festivos el número de PCR y test de antígenos practicados baja claramente, porque los ambulatorios se encuentran cerrados.

Esta es la evolución de los contagios en cada una de las zonas de salud del distrito Centro desde el mes de octubre:

El distrito que abarca la zona más antigua de la ciudad es el único de Madrid que registra más afluencia de personas los fines de semana que de lunes a jueves. Según los datos del Ministerio de Movilidad y Transportes publicados en este artículo de El Confidencial, es el único que registra más desplazamientos (un 8,4%) los fines de semana, lo que significa que a partir del viernes acuden -como sucede a los municipios de la sierra- muchos domingueros. Por comparar con un distrito con el que hace frontera, en Chamberí el número de viajes se reduce casi a la mitad (-44,1%).

Alza de contagios en el resto de la capital

El ascenso de casos en el área de Cortes han colocado a Centro como uno de los distritos con mayor incidencia media en Madrid. El mayor es Barajas (456), seguido de Chamberí (369), Villa de Vallecas (366) y Centro (354). En la parte baja, solo tres distritos están por debajo del riesgo extremo marcado por la OMS en 250: Carabanchel (222), Latina (235) y Vicálvaro (249).

La capital contará a partir de lunes con diez zonas confinadas, en las que sus habitantes tienen restringidos los desplazamientos salvo por motivos laborales, educativos o de necesitad urgente. Son las de Virgen de Begoña (Fuencarral), Chopera, salvo la parte de Madrid Río (Arganzuela) Vicálvaro-Artilleros, Valdebernardo, Rejas, Alameda de Osuna. Y las nuevas de Villa de Vallecas (Puente de Vallecas), Quinta de los Molinos (San Blas), Barajas y Silvano (Hortaleza).

El resto de restricciones seguirá como hasta ahora, con el toque de queda a las 23.00 horas, la prohibición de reuniones en viviendas de no convivientes y las limitaciones actuales a la hostelería. Otras comunidades autónomas están cerrando el interior de la hostelería ante el aumento de la transmisión, opción que hasta ahora no contempla Madrid.

El alza de los contagios está teniendo efecto en los hospitales, donde se va incrementando el número de ingresos cada día: el lunes entraron en los hospitales hasta 550 madrileños aquejados de Covid-19. Los pacientes en la UCI se elevan ya a 474 este viernes y el porcentaje de saturación del sistema de salud madrileño se incrementa desde hace dos semanas.