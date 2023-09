Los parquímetros llegan al final de septiembre a Carabanchel y varias zonas de Ciudad Lineal: guía de plazas y cómo pedir autorizacíon

Nuevas zonas con parquímetros en Madrid a finales de mes. Desde el 25 de septiembre 6.319 plazas de Ciudad Lineal pasarán a estar bajo el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) en los barrios de Pueblo Nuevo, San Juan Bautista, Concepción y Atalaya. Además el distrito de Carabanchel estrenará pago por aparcamiento en el barrio de San Isidro, con 490 estacionamientos.

La ampliación fue votada a principios de año y será puesta en marcha por el área de Movilidad, que pintará de azul y verde las calles de estos barrios de la capital situados en el exterior de la M-30.

Los residentes de estos barrios pueden pedir desde este lunes autorización para estacionas sus vehículos, siguiendo las siguientes instrucciones facilitadas por el Ayuntamiento de Madrid.

¿Quiénes pueden estacionar?

Las personas empadronadas en la nueva zona regulada pueden solicitar la autorización de estacionamiento desde el 4 de septiembre. La autorización se concederá por periodos mensuales o para una anualidad y habilita a estacionar el vehículo durante el horario de regulación dentro del barrio sin límite de tiempo en la plazas verdes, así como en horario de 20:00 a 21:00 horas en las plazas azules. En la vía delimitadora de un barrio con otro se permite estacionar en ambas aceras.

Las personas no empadronadas en la nueva zona de estacionamiento regulado podrán estacionar sus vehículos únicamente por un máximo de 2 horas en las plazas verdes y de 4 horas en las plazas azules, previa obtención del ticket correspondiente.

Los vehículos clasificados como “0 emisiones” en el Registro de Vehículos de la DGT están excluidos de la limitación de la duración del estacionamiento y del pago de la tasa, por lo que podrán estacionar tanto en las plazas verdes como en la azules sin limitación de tiempo y sin llevar a cabo gestión alguna.

Los vehículos pertenecientes a residentes con clasificación ambiental “A”, es decir, sin distintivo ambiental, podrán obtener autorización de estacionamiento, anual o mensual, hasta el 31 de diciembre de 2024, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Movilidad Sostenible (en adelante, OMS). Con dicha autorización podrá estacionarse en las plazas verdes de estacionamiento regulado del barrio donde esté empadronado el residente. No podrá estacionarse en ninguna de las plazas de los restantes barrios de la zona SER, ni en las plazas azules de su propio barrio –excepto de 20:00 a 21:00 horas-. En todo caso, la obtención de autorización de residente no excluye del cumplimiento de la normativa en materia de Madrid Zonas de Bajas Emisiones por lo que, durante el año 2023, el vehículo sin clasificación ambiental que no cumpla los requisitos exigidos podrá ser sancionado si accede o circula por el interior de la M-30.

¿Cómo conseguir el alta de la autorización de residente?

En línea, o por teléfono: en los casos de autorizaciones de residentes cuyo vehículo figura a su nombre en la Dirección General de Tráfico (DGT), a través del enlace de la web www.madrid.es/ser, o bien llamando al teléfono gratuito Madrid (91 529 82 10 desde fuera de Madrid).

Presencialmente en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía-Línea Madrid, sin cita previa (excepto en las oficinas auxiliares de Aravaca, El Pardo y Valver- de que requieren cita previa).

Presencialmente, con cita previa, en la Oficina de Gestión de Autorizacio- nes del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), sita en la calle Bustamante, 16, planta baja.

Más información: