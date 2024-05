He escuchado mucho hablar de las bolas chinas como una buena forma de ejercitar el suelo pélvico, ¿es así?, ¿hay algunas específicas que sean mejores?, ¿se pueden utilizar siempre?

Rosa.

Las bolas chinas son por definición un método de ejercitar el suelo pélvico, pues se basa en meter una bolas, que tienen a su vez una bolita en su interior, que pueden tener diferentes pesos. Esta bola al moverse vibra y hace que se activen los músculos alrededor de la vagina. O sea, que pesan y en teoría vibra, aunque no todas tienen esta bola dentro que se mueve y veces solo pesan.

Esto en teoría no estaría mal. Aun así, yo no estoy muy a favor de las bolas chinas. Surgieron con fuerza en un momento en el que nadie hablaba ni de suelo pélvico, ni de vaginas. Y se vendieron como algo que estimulaba el placer. Se mezclaron conceptos y mensajes que calaron y confundieron mucho a la gente.

Las bolas no sirven para el placer. Colocar las bolas en la vagina no hará que tengas orgasmos, ni siquiera tiene por qué ser algo gustoso. Porque en el imaginario colectivo hay mujeres con bolas chinas puestas que hacen actividades de la vida diaria que tienen un orgasmo por el mero hecho de llevar unas bolas puestas. Perdona, pero NO.

El problema es que mucha gente se acuerda de las bolas chinas cuando de repente tiene algún problema de suelo pélvico, como dolor o escapes de orina, e intentan arreglarlo con unas bolas.

Para trabajar el suelo pélvico hay que trabajar primero muchas cosas, como la propiocepción de la zona, reconocer la musculatura y saberla mover. Ver también si estamos ejerciendo un buen sistema de presiones, una buena postura, etc. Y que la musculatura esté en buen estado, que no esté ni hipotónica, ni hipertónica.

En cualquier caso, no hay que empezar por poner un peso en la vagina porque esto puede ser más perjudicial que otra cosa. Sería algo así como empezar por levantar peso el primer día que vas a un gimnasio. Primero alguien debe supervisar que haces bien los ejercicios, tienes buena postura y que sabes coger las pesas correctamente, ¿verdad? Tampoco empezarías por levantar peso si por ejemplo tienes una lesión de hombro. Pues esto es más o menos igual.

Entonces mi recomendación sería que primero hagas un trabajo previo guiado con una persona especialista en suelo pélvico una fisioterapeuta o matrona especialista, y después ya te pondrás unas bolas si hace falta. Tampoco te lo recomiendo si por ejemplo tienes dolor en las relaciones sexuales o se te escapa el pipí. Porque esto son signos de mal funcionamiento, o de que hay alguna patología. Por tanto, jamás debes empezar por unas bolas chinas.