“¿Qué hábitos son necesarios para mantener relaciones sexuales con dos personas alternativamente?”

Realmente tener sexo alternativamente con varias personas requiere de las mismas medidas que tener sexo con una. Lo único es que debemos cumplir estos requisitos con todas las personas con las que tenemos contacto sexual, y así evitar una posible cadena de propagación de alguna infección.

A la hora de tener sexo con una o varias personas, hay dos temas que creo importantes: la higiene, y la protección contra infecciones.

Las cuestiones de higiene son un factor personal. No hay una pauta específica de higiene propiamente dicha para mantener relaciones. Parece razonable mantener una higiene básica de genitales. La vulva y la vagina tienen un ph ácido durante la etapa fértil, así que se recomienda usar un gel íntimo adecuado a esta zona. También podemos encontrar geles genitales adaptados a la postmenopausia. Aun así, mi mejor consejo es no abusar de los geles en la zona genital, ya que en general no son necesarios.

Sí que puede resultar útil lavar con un gel de este tipo tras compartir fluidos, usar lubricantes, productos que puedan llevar espermicidas o juguetes sexuales. Aunque no hay una verdad absoluta sobre este tema, en mi opinión si retiramos productos o sustancias que pueden ser irritantes mejor, ya que existen las dermatitis de contacto, que pueden producirse precisamente con el contacto de algunos de estos productos.

Dicho esto, y tras hablar de lo que es propiamente la higiene, podemos hablar de la protección para las infecciones de transmisión sexual. Ningún gel va a eliminar el riesgo de contagio de este tipo de infecciones, por lo tanto debemos extremar las precauciones y usar la mejor y única arma que tenemos, que son las barreras de látex y los preservativos.

Para el contacto entre genitales, o bien entre genitales y boca, hay que usar una barrera protectora. Un preservativo para el sexo vaginal, sexo anal, o felación, y una barrera de látex para practicar sexo oral en la vulva, es decir un cunilingus. Además, debemos saber que es aconsejable proteger con un preservativo los juguetes sexuales si los vamos a compartir. La protección realmente requiere de consciencia, y tener la mente clara, porque no es algo que podamos dejar a la improvisación.

Para dejar de usar las barreras protectoras deberíamos asegurarnos de que tanto tú como todas las personas con las que vas a tener sexo están libres de cualquier infección de transmisión sexual. Y a su vez, que ninguna de esas personas van a tener sexo con otra gente diferente. Es decir, no abrir la posibilidad a que entre en juego ninguna ITS. Esto se puede hacer solicitando una revisión completa de ITS, se que pueden hacer desde el centro de atención primaria, o en centros especializados en ITS.