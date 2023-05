¿Es recomendable usar geles vaginales o hay otras formas de lubricación?

Juana

Actualmente, la industria farmacéutica tiene desarrollados productos maravillosos para el cuidado genital femenino. La sequedad y falta de lubricación es una de las consultas más frecuentes, ya que la falta de lubricación nos puede conducir, no solo a un sexo menos placentero, sino incluso doloroso. Dentro de estos productos específicos para la vagina, tenemos por un lado los hidratantes vaginales, que son geles que nos van a aportar hidratación en un cuidado básico diario o frecuente de la vagina. Quiere decir que un hidratante lo usaremos para mejorar la hidratación de la vagina, y evitar la sequedad a modo general.

Ahora bien, cuando tenemos relaciones sexuales nos podemos encontrar que aquella respuesta que esperamos de nuestro cuerpo (que al excitarnos lubriquemos) sea dificultosa. Esto puede pasar por múltiples razones: toma de anticonceptivos hormonales, épocas de estrés, o periodos donde hay una disminución de los estrógenos como durante la menopausia o durante lactancia materna. Cuando nos cuesta lubricar, podemos usar un lubricante que es un producto diseñado y formulado específicamente para suplir la lubricación de forma externa. Estos productos están especialmente formulados para facilitar las relaciones sexuales, porque disminuyen la fricción, y aportan esta sensación de humedad y lubricación que esperamos durante el sexo.

Hace no muchos años, conseguir un lubricante era una ardua tarea, y a menudo solo se encontraban en sex shops, que no estaban tan democratizados ni eran tan cuquis como ahora. Por tanto, algo tan sencillo como un lubricante podía ser un artículo casi de lujo. Además del estigma que suponía (y que para alguna gente aún perdura) porque entendían que usar un lubricante era algo vergonzoso.

El uso de la saliva puede ser un recurso frecuentemente. Lo único que debemos tener en cuenta es que el uso de la saliva no nos haga tener un sexo menos seguro. Por ejemplo, humedecer los genitales con la saliva al tener sexo oral puede ser muy eficaz, pero debemos tener en cuenta que si estamos teniendo sexo ocasional, y no sabemos si esa persona puede tener una ITS, es mejor no tener este contacto boca-genital directamente y usar un preservativo.

Si tienes relaciones sexuales en las que no esperas riesgo de ITS (y esto supone tener una pareja cerrada en la que nos hemos realizado pruebas para descartar ITS), puedes usar la saliva. Pero si no es el caso, y te hace falta, es mejor que uses un lubricante. Por supuesto, elige un lubricante de calidad, compatible con el preservativo, y que tenga certificado de producto sanitario.

Por último, usar un lubricante no solo se puede hacer por necesidad, o porque tenemos un problema, sino como un elemento de juego que nos hace tener unas sensaciones diferentes.