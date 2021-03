Toyota Yaris Cross, la fórmula del éxito a pequeña escala

Toyota ha liderado lo que ahora muchos llaman movilidad ecológica. Estrenada en su tótem, el Toyota Prius, el fabricante ha ido implantando su popular tecnología híbrida en la mayoría de modelos que vende en Europa. Ya sea por exigencias comunitarias o por las modas que nacen en los departamentos de Marketing, parece que la fórmula del éxito ha llegado para quedarse: modelos que imitan a un todoterreno, impulsados por una motorización híbrida (gasolina más eléctrico).

El último en añadirse al listado es el Toyota Yaris Cross, que la marca ha presentado a los medios especializados en su sede en España. Junto al resto de miembros de la familia Yaris (la versión estándar de cinco puertas y la deportiva Yaris GR Sport), la nueva variante tipo SUV destaca a primera vista por su robustez, su mayor altura y la posición elevada de conducción, además de unas llantas y unos neumáticos más grandes.

A juzgar por este aspecto, nadie diría que deriva de la misma plataforma que el Toyota Yaris, con el que comparte distancia entre ejes: 2.560 milímetros. La modularidad de dicho bastidor permite al Yaris Cross ser más largo, ancho y alto que aquel. En total, tiene una longitud de 4,18 metros, por 1,76 m y 1,56 m de ancho y alto, respectivamente.

Con estas dimensiones, el Toyota Yaris Cross se posiciona a medio camino del Yaris y el C-HR, el SUV del segmento C que tantos éxitos ha dado a la firma. Con la nueva incorporación, que comenzará a venderse a lo largo de 2021, Toyota dispondrá de una gama de todocaminos que cubrirá los segmentos más importantes del mercado: B, C y D.

Híbrido de tracción delantera o tracción total

El Yaris Cross incorporará el mismo esquema híbrido estrenado en el Yaris, esto es, un motor de gasolina de 1.5 litros y una unidad eléctrica de 59 kW. En conjunto, desarrollan una potencia máxima de 85 kW o 116 CV. Además, habrá una versión con tracción a las cuatro ruedas fruto de la colocación de un segundo motor eléctrico en el eje posterior. Este sistema reparte par entre los dos ejes al arrancar y al acelerar o en situaciones de baja adherencia, funcionando como un modelo de tracción delantera en fases de conducción normal.

Todavía no se conocen datos de su consumo, aunque responsables de producto de Toyota hablan de "cifras similares a las de un motor diésel de 2006". La tecnología híbrida de Toyota ha demostrado en la práctica que el porcentaje de tiempo y la distancia recorrida en modo cero emisiones (es decir, con el motor de gasolina apagado) son mucho mayores de lo que podría esperarse. Por el momento, el lector debe quedarse con la referencia del Yaris más eficiente: que homologa 3,9 litros cada cien kilómetros, equivalente a 87 gramos por km de CO2, según el ciclo de emisiones WLTP.

El Yaris Cross contará con la batería de equipamientos relacionados con la seguridad activa habitual, lo que Toyota denomina Safety Sense, un conjunto de funciones avanzadas de asistencia al conductor que alertan y en caso necesario intervienen para evitar un accidente.

Toyota no se ha olvidado de la parte funcional de un coche que mayoritariamente será utilizado en la ciudad y su perímetro. De esta manera, incluye un portón trasero eléctrico. Sobre la capacidad del maletero, la marca no ha dado la cifra exacta, aunque será "claramente superior a la del Yaris (286 litros)". No obstante, si se necesita más espacio, el sistema de asientos traseros plegables 40:20:40 permite equilibrar las necesidades de los pasajeros con las de carga.