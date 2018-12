Jordi Arce (PSRM): "Los resultados en Andalucía no son extrapolables a Murcia"

El secretario de organización del PSOE de la Región de Murcia (PSRM), Jordi Arce, ha valorado el resultado de las pasadas elecciones autonómicas y ha descartado que los resultados obtenidos por el PSOE "sean extrapolables a lo que pueda suceder en la Región de Murcia" en los comicios de mayo de 2019. En este sentido, Arce ha hecho alusión a que el escenario es distinto en Murcia porque "se ha producido una pérdida de confianza en el PSOE andaluz por la gestión de la última legislatura. Una situación que no es la que tenemos aquí", ha declarado el dirigente socialista a eldiario.es.

Por otra parte, el secretario de organización del PSRM se ha mostrado preocupado por el ascenso de la extrema derecha y por la "complicidad que tanto PP como Cs están mostrando con Vox en sus discursos". Asimismo, Arce ha destacado que ante la posibilidad de que se produzca un pacto entre Cs, PP y Vox, el electorado murciano se movilizará "por el miedo a que la extrema derecha pueda entrar con fuerza".

El análisis de los resultados llevado a cabo por Jordi Arce ha provocado algunas críticas por parte de algunos compañeros de partido de Andalucía. A través de la red social Twitter, el socialista Mariano Beltrán ha pedido a Arce que se disculpe con la federación andaluza y con la presidenta Susana Díaz: "Exijo que Arce se disculpe con los cientos de militantes, votantes y con la presidenta", ha escrito Beltrán, militante del PSOE afín a Susana Díaz.

Jordi Arce, Secretario de Organización del @PSOE_RM: "Los resultados de Andalucía son fruto de 40 años de Gobierno del #PSOE y de la falta de confianza en @susanadiaz y @psoedeandalucia ". EXIJO que Arce se disculpe con cientos de militantes, votantes y con la Presidenta. — Mariano Beltrán (@MarianoBeltran) 3 de diciembre de 2018

Sobre estas críticas, Jordi Arce ha expresado a este periódico que "para nada ha puesto en duda la valía de los compañeros andaluces que, además, han ganado las elecciones. Simplemente he realizado una valoración de unos resultados en los que hemos perdido una cantidad importante de apoyos", ha señalado. Asimismo, Arce ha aclarado que nunca ha dicho que los malos resultados en Andalucía sean fruto de estar 40 años en el Gobierno: "No he dicho eso. En Calasparra, donde también soy concejal, el PSOE siempre ha gobernado el Ayuntamiento desde que hay democracia".

El secretario de organización del PSRM ha destacado que hacer autocrítica es esencial en política para mejorar: "Soy contrario a pensar o decir que el electorado se equivoca cuando no nos vota o cuando no nos vota como esperábamos. En política la autocrítica es fundamental", ha indicado Arce.