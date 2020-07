Sánchez Serna: "Parece que al Gobierno de Murcia solo le importa la educación privado-concertada"

El coordinador de Podemos Región de Murcia y portavoz de Unidas Podemos en la Comisión de Educación del Congreso, Javier Sánchez Serna, ha denunciado este jueves que "la consejera Esperanza Moreno juega a confundir y, desde luego, me extraña mucho que la ministra de Educación haya dicho lo que ella dice". Según Sánchez Serna, que es también miembro de la Comisión de Reconstrucción, "el acuerdo de reconstrucción social y económica es muy claro y señala que tenemos que reforzar la educación pública y que, para ello, la totalidad del incremento a la inversión irá destinado a centros de titularidad pública y gestión directa".

"Desde luego", asegura el diputado, "el Gobierno de coalición va a velar por su cumplimiento".

Desde Unidas Podemos han querido comparar la gestión de la actual crisis con la anterior para marcar distancias. "Si en la anterior crisis los recortes se concentraron en la educación pública y todavía no se ha recuperado. Ahora, con el Gobierno de coalición de UP y PSOE, los recursos públicos irán destinados prioritariamente a reforzar los servicios públicos, en este caso la educación".

No obstante, Sánchez Serna, ha defendido que la Región de Murcia destine su propio presupuesto como crea conveniente: "Esto no significa que vayan a desaparecer los conciertos en vigor o que ningún niño vaya a perder su plaza escolar en la escuela concertada. Pero estos conciertos los tendrá que seguir pagando la Comunidad de su presupuesto, porque es su opción. Pero con ese fondo extraordinario no podrá seguir ampliar las subvenciones a la educación privada".

Sobre los debates en la Comisión de Reconstrucción, el coordinador de Podemos se muestra claro: "En la comisión de reconstrucción somos mayoría los que creemos que hay que reforzar lo público. Porque cuando las cosas vienen mal dadas, como hemos visto con la crisis de la COVID-19, son los servicios públicos los que garantizan el orden y el bienestar social".

Por último, Sánchez Serna ha hecho un llamamiento a todas las fuerzas políticas de la Región para afrontar esta crisis como una oportunidad para reforzar un sistema de educación pública debilitado por los recortes y que ya arrastraba muchas carencias: "Hoy tenemos la oportunidad de reconstruir la educación pública haciendo de la misma un referente de calidad, innovación y modernidad. Con menores ratios de alumno/profesor y un profesorado estable. Y esto exige que invirtamos más en la educación pública, hasta alcanzar como mínimo la inversión media de los países europeos".