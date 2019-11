Habemus Pactus

¿Qué ha pasado para que lo que parecía imposible hace un mes, después del 10N, haya sido posible en apenas veinticuatro horas?

Sin duda, el pánico a unas terceras elecciones ha llevado a PSOE y Unidas Podemos a firmar un 'preacuerdo' de gobierno de coalición. Es posible que le hayan visto las orejas al lobo, y que antes de ver como la extrema derecha pudiera acceder al poder en coalición con el Partido Popular, han preferido hacer bueno el refrán: 'Quien da primero, da dos veces'.

La noticia del preacuerdo ha sorprendido hasta al partido socialista, y es que nadie estaba preparado para dos días después de las elecciones, desayunarse con esta noticia. Algunos aún siguen pellizcándose las mejillas. Sin duda, Pedro Sánchez se la juega a doble o nada.

Si sale bien, de momento el PNV, al que en materia económica nadie podrá acusar de extremista, ha dado su visto bueno, lo que sin duda, es un aval importante para convencer a otros partidos políticos, que imagino terminarán votando a favor unos, y absteniéndose en la votación otros.

Ahora saldrán los portavoces de Partido Popular, Vox y Ciudadanos, a lanzar toda su artillería mediática, que no es poca, a poner a caer de un burro al candidato socialista y al preacuerdo. Así que la lucha por decir el titular más insultante ha comenzado. Si el número dos de los populares, el ciezano Teodoro García (que por cierto, este hombre tiene mala suerte, para una vez que le gana al PSOE en la Región, va Vox y le jode la fiesta), anunció antes de conocer el recuento de papeletas, que Pedro Sánchez debería dimitir. No quiero ni imaginar que dirá ahora.

Mientras en España parece ser que el nudo de la gobernabilidad está en vías de solución, en la Región muchos siguen hablando de la victoria de Vox.

'El partido verde arrasa', 'Vox se convierte en alternativa', 'Victoria contundente de los verdes de Vox'. Son algunos de los titulares que podemos leer y escuchar.

Me sorprende que se esté magnificando una victoria, sobre todo cuando ha alcanzado el mismo número de diputados que populares y socialistas. Cuando Valcárcel le ganaba al PSOE ocho a dos, sí era arrasar. Pongamos las cosas en su sitio: el PP de toda la vida, ha conseguido seis diputados.

Vox y el Circo Romano

Un exalto cargo regional me dijo el otro día: Miguel, blanco y en botella. ¿Pregúntate quien está económicamente, detrás de Vox?, ¿Por qué en los municipios costeros, campo de Cartagena y municipios agrícolas han ganado?.Y encima ahí tienes a Lourdes Méndez, una cordobesa afincada en Madrid, nieta del General Monasterio, el mismo que tomó Teruel liderando una formación que pide desmantelar las autonomías cuando ella misma fue Consejera. Y te recuerdo, me dice enfadado, que ella votó a favor del proyecto que defendía María Dolores de Cospedal cuando quería cerrar el trasvase. El problema es que aquí no hay memoria.

Igual que al pueblo de Roma se le entretenía con esclavos y gladiadores ahora, en el siglo XXI, lo que se echa al coso son inmigrantes, seguridad, muros, miedos y "España es lo primero". Es el mismo mensaje con el que Trump ganó, y que ahora sus asesores están trasladando a Europa. Es un copia y pega, y lo peor de todo es que funciona.

¿Me quieres decir que los empresarios agrícolas están detrás del fenómeno Vox en la Región?, le pregunté.

¿Quién habla ya de que la agricultura es la culpable en un 80% del desastre del Mar Menor?

Blanco y en botella, amigo Miguel, me dijo mientras se marchó deseándome suerte.