La confirmación de Tiga y el cartel por días, novedades del WARM UP Estrella de Levante

WARM UP Estrella de Levante acaba de anunciar la incorporación de Tiga al cartel y la distribución por días de su programación en el recinto de La Fica. A falta de anunciar alguna que otra sorpresa, como las actuaciones de DJs en el recinto y la programación gratuita en la ciudad, el festival da un paso más hacia una edición que promete superar el número de asistentes del pasado año.

DJ, productor, cantante, diseñador y empresario, Tiga ha formado parte de innumerables eventos por todo el mundo. Destaca por su labor como promotor en fiestas como Solstice en Canadá, su participación en programas de radio o la apertura de DNA Records y el club Sona, símbolos internacionales de la escena electrónica en Montreal. En su faceta como DJ y productor, ha publicado más de dos decenas de referencias, con las que ha recorrido los escenarios de más de 25 países. Tras publicar en 2018 "Blessed EP, PT. 1", llega a #WARMUP2019 con su facilidad para convertir cualquier sesión en una auténtica fiesta.

Cartel del WARM UP 2019

En paralelo, el primer gran festival del año acaba de anunciar su cartel por días. El viernes 3 de mayo estará encabezado por Two Door Cinema Club y The Jesus And Mary Chain. Los primeros pondrán toda la carne en el asador con sus hits de indie-rock bailable. Por su parte, los escoceses repasarán su último trabajo "Damage and Joy", pero también los temas más importantes de su carrera. Junto a ellos también estarán 2manydjs DJ Set, Amaia (en su esperado primer concierto de 2019), Roosevelt, Miss Caffeina o Zahara, entre otros.

La segunda jornada -la del sábado 4 de mayo- estará liderada por Noel Gallagher´s High Flying Birds, con uno de los compositores más queridos y exitosos del panorama internacional a la cabeza. También destacan los madrileños Vetusta Morla, que harán arder La Fica con su espectacular directo. Pero no estarán solos: Teenage Fanclub, La Casa Azul, Second, La M.O.D.A o el recién confirmado, Tiga, también actuarán en La Fica.