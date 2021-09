Antonio Oliveira, primer premio Juan José Ferrando: "Asusta la realidad tan dura que nos rodea"

Un matrimonio peculiar por ser normal y corriente en un mundo extinguido por un desastre natural. Así comienza 'Después', el texto teatral del ganador de la primera edición del concurso de textos teatrales Juan José Ferrando, Antonio Oliveira: "Ganar ha sido una alegría inesperada. Había leído la noticia de que habían pospuesto el fallo porque habían recibido 300 ejemplares y pensaba que ya no tenía posibilidades. Cuando me llamó Diana -la presidenta del jurado- no podía estar más contento", confiesa el autor.

"La obra empieza con un matrimonio que sale de un refugio que se han hecho al conocer de que iba a haber un huracán que iba a acabar con todo. Y así es: ven que todo a su alrededor se ha extinguido. La obra tiene una doble dimensión, el tiempo meteorológico y el tiempo en sí, cómo acaba con todo el paso del tiempo. Luego vemos las vicisitudes que pasan en una vida nueva en la que no hay nada de lo que conocían hasta entonces. Lo que ocurre en la obra puede ser una distopía, pero ya vivimos en una distopía en cuestiones de medioambiente, por ejemplo", relata Oliveira.

Tras esta poderosa premisa, 'Después' se convierte en una fotografía del panorama social actual: "El tema de los desahucios, las facturas de la luz, todo lo que tenemos ahora hoy en día. La realidad tan dura que nos rodea asusta", enumera el dramaturgo.

"Aparece en otra escena un banquero y un juez que vienen a desahuciar al matrimonio: ellos tenían una hipoteca que no habían pagado. El matrimonio les explica que todo el dinero que tenían se lo han gastado en hacer el refugio. Eso no le importa al juez y al banquero y les desahucian de la nada, que es el absoluto más grande. Al poder financiero y a sus órdenes el judicial les da igual cualquier cosa", explica Oliveira.

Un rey alejado de la realidad

"Tienen la visita del rey. Un rey que no sabemos quien es, con su subalterno que le hace los discursos. El tipo lo único que quiere hacer son discursos: el discurso contra los damnificados por las catástrofes naturales, o el discurso de Navidad, que es el que más le gusta. Está totalmente alejado de la realidad", continúa el dramaturgo.

En palabras de Oliveira, para que este texto fuera posible ha sido decisiva su experiencia como actor y director: "He tenido varios grupos con chicos de instituto, dirigiendo se aprende mucho a la hora de mover una escena, el ritmo y demás. Como actor igual, conocer textos de los más grandes: Bertolt Brecht, Valle-Inclán, García Calvo. Intentas, aunque es muy difícil, aproximarte un poco a esta gente".

En recuerdo de Ferrando

El premio de teatro se ha constituido en honor a Juan José Ferrando, poeta que colaboró con compañías como Pandora, Alquibla, La Tartana Loca. En 2017, 10 años después de su muerte, sus amigos se reunieron para recopilar la obra de Ferrando y publican 'Mi poesía no es poesía': "He leído el libro de poesía de Ferrando, no le conocí pero veo que es alguien muy querido por esta zona, alguien muy ligado al festival de teatro de Molina", observa Oliveira.