Araceli Reverte: la intimidad es una línea muy delgada

Mediante acuarelas y tintas sobre papel, con trazos tenues y frágiles en el dibujo que aparentan titubeos, la artista esboza delicadamente contornos del ser femenino, poco a poco, pausadamente como si se estuviera acercando a algo recóndito, que ella, no obstante, conoce a la perfección. Las interrupciones voluntarias en la integridad de las líneas de sus trazados son abrazos espontáneos más que titubeos.

Somos espectadores, no psicólogos, de forma que nos atenemos a las sensaciones que nos produce una obra de arte, el modo de captar esas impresiones, de aprehender su esencia, incluso indagando en su significado, haya o no habido intención de emitir mensaje. Pero nos agrada recorrer esos caminos de tinta que bosqueja la autora en los que nos muestra laberintos exquisitamente abiertos a nuestra intuición.

Ella invita al observador a un juego de perspicacia dirigiendo la mirada de aquel hacía las líneas supuestamente más inconcretas, virtualmente menos explícitas por inacabadas, estratagema tácita que precisamente introduce al espectador en los caminos que conducen a la intimidad plena.

Junto con los cercos de las líneas que abarcan ese absoluto, Araceli Reverte experimenta con sombreados y tenues coloridos que en absoluto desvirtúan la plenitud del conjunto de la obra y ni mucho menos preservan la intimidad. Las aguadas añaden más bien secretas dimensiones al interior anímico, un ligero toque sensual que la pintora como auriga conduce al unísono con las líneas. De hecho, podemos ver dibujos en los que llega al espíritu más profundo de su relato mediante meros bosquejos confundidos entre ínfimas manchas.

También sobre papel de gran formato, con tintas y carboncillo, las dimensiones de lo íntimo las apoya con la presencia de sombreados que, de nuevo, no son ideas erráticas ni apuntes preliminares, sino recitales artísticos expresados con el mismo juego de la ocultación explícita de lo que no quiere preservar, a lo que no por conocido nos es menos grato jugar.

La exposición permanece abierta hasta el 2 de marzo.