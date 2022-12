Los conciertos de Candlelight Fever llegan esta semana al Cuartel de Artillería de Murcia

Los ciclos Candlelight son una serie de conciertos destinados a democratizar el acceso a un género musical, como es el clásico, poco accesible para el público joven y así permitir que personas de todo el mundo disfruten de las obras de los más grandes compositores como Vivaldi, Chopin o Beethoven, entre muchos otros. Los próximos 28 de diciembre (a las 19.00) y 4 de enero (a las 19.00 y 21.00) tendrán lugar en el Pabellón 2 del Cuartel de Artillería de Murcia. Los conciertos tienen una duración de 65 minutos y las puertas estarán abiertas 45 minutos antes del inicio; una vez comience, ya no se podrá acceder al mismo.

Los conciertos Candlelight están presentes en más de 100 ciudades en todo el mundo, con más de 3 millones de asistentes. Este concepto 'Fever Original' lleva la música clásica a un grupo demográfico completamente nuevo, con un 70% de asistentes menores de 40 años.

La lista cada vez mayor de programas incluye una amplia variedad de temas y géneros que van más allá de lo clásico, como jazz, pop, bandas sonoras de películas y ballet, rindiendo homenaje a los mejores éxitos de artistas contemporáneos como Queen, Coldplay y Taylor Swift. Los conciertos Candlelight son interpretados por talentosos músicos locales en impresionantes lugares que forman parte del patrimonio cultural de cada ciudad.

Candlelight propone además una puesta en escena completamente nueva a través de un formato innovador en un ambiente único. En este caso llevará las bandas sonoras navideñas al Cuartel de Artillería de Murcia. El público infantil puede asistir a los conciertos a partir de los 8 años y todos los menores de 16 años deben acudir acompañados por un adulto.

El programa navideño está compuesto por los siguientes temas: Glasgow Love Theme de Love Actually, Somewhere in my Memory de Home Alone, Rockin' Around the Christmas Tree de Home Alone, Jingle Bells de Elf, White Christmas de White Christmas, The Christmas Song de It's a Wonderful Life, The Maestro de The Holiday, Last Christmas (Wham!) de The Holiday, Have Yourself a Merry Little Christmas de The Holiday, It’s Beginning to Look a lot Like Christmas de Miracle on 34th Street, Walking in the Air de The Snowman y Let it Go de Frozen.