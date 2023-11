Daniel Albaladejo, actor: “Hay que hacer caso a las señales; la Región de Murcia necesita una revisión de chapa y pintura”

La Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia, conocida como la ESAD, tiene la solera del edificio que la acoge; de sus tablas, que son zapateadas rítmicamente, y de las entonaciones profundas que reverberan en sus viejas paredes, y que llegan hasta la calle en un entorno histórico del centro de la ciudad, consiguiendo hacer de esa zona de Murcia un espacio aún más mágico; quien haya tenido la oportunidad de caminar por allí a media mañana un día cualquiera, entre semana, sabrá de lo que hablo.

Pero además, la ESAD tiene también la solera y el prestigio de su profesorado, y de las muchas personas que han pasado por sus clases derrochando creatividad y talento. Unas cuantas han llegado a alcanzar popularidad en todo el país y se les conoce y se les admira. Y salieron de aquí, de esta Murcia que a veces parece adormecida, y a veces autocomplaciente y orgullosa.

Hoy vamos a hablar con un actor formado en la ESAD, con Daniel Albaladejo, que irrumpió en todos los hogares de España a principios del siglo XXI de la mano de un fenómeno televisivo de éxito arrollador: Camera Café. Pero “el Cámera”, como lo llama Daniel, es sólo un paso más, uno de esos muchos ladrillos que afirma haber usado para construir poco a poco su carrera.

Daniel Albaladejo, nacido en Cartagena en 1971, se trasladó muy pronto con su familia a Murcia, donde cursó los estudios obligatorios, donde empezó a estudiar Biología y donde, amor carnal mediante, se enamoró perdidamente del teatro. En Murcia vivió unos años intensos de formación interpretativa en la ESAD mientras se dejaba arrastrar por una ciudad rebosante de cultura y de ilusión, a finales de los ochenta y principios de los noventa.

Luego llegaría a Madrid, seguiría con el teatro clásico y la fama televisiva entraría a codazos en su vida. Y desde entonces, un no parar. De todo ello nos va a hablar en esta charla que efectuamos por videollamada, Daniel en su casa de Madrid y yo en mi terraza de Murcia.

A la voz radiofónica y al torrente de vivencias y nombres de Daniel Albaladejo, se le une mi curiosidad y mi entrega total a su historia, que escucho con atención. Tantos nombres y compañías cita durante nuestra charla, que después me veo obligado a escribirlos uno a uno y a ordenarlos alfabéticamente, como el índice onomástico de una publicación, que podéis consultar un poco más abajo.

Entre las muchas frases que pronuncia este cartagenero-murciano de dinamita, comparto aquí unas cuantas:

“Síndrome de emigración total”

“Hay veces que la gente se va a Madrid y piensa que ya no puede volver a Murcia a trabajar, creo que porque tenemos el síndrome de emigración total; parece que, una vez que te vas, si vuelves a Murcia es porque has fracasado. Eso solamente nos pasa a la gente de Murcia”.

“La vida del artisteo es larga como un día sin pan, con subidas y bajadas; una vida artística puede empezar a los 17 años, y aguantar hasta que te dé un paparajote de mayor en un escenario”.

“Echo de menos los puentes entre Madrid y Murcia. Las infraestructuras de comunicación son importantes, pero para las infraestructuras de creatividad, da igual que estés allí o aquí”.

“En Murcia me pasaba una cosa muy curiosa: estudiaba Biología, salía de fiesta con músicos y siempre acaba hablando de teatro”.

“Con pico y pala he ido levantando paredes, cogiendo ladrillos y tratando de hacer una carrera medio decente encima de un escenario”.

“Yo era muy reticente para la tele; para mí, era un Alpe D’Huez. No controlaba el lenguaje y no me gustaba excesivamente. Pero llegó el Camera Café y mi vida saltó en mil pedazos. Aquello fue tremendo. Estar haciendo teatro clásico y el Benito… En aquella época dormía poco, pero fue maravilloso”.

“Me gusta todo, el audiovisual y el teatro, pero rodando 'El Cid' tuve que dejar el teatro, y luego coincidió con la pandemia… Y ahí me di cuenta de lo mucho que me gusta hacer teatro. Claro que me lo paso bien haciendo audiovisual, pero estar encima de un escenario, me da igual haciendo qué, no tiene parangón. Es un disfrute, una pasión y una necesidad”.

“Me parto la boca por el Mar Menor”

“A la Región de Murcia le hace falta una revisión, necesita pasar por ‘boxes’, chapa y pintura. Reivindico en diálogo, me parto la boca por el Mar Menor. Veo lo mal que se están haciendo las cosas y no me pueden engañar”.

“Es necesaria la alternancia política. Es básico. De vez en cuando tiene que venir aire fresco y moverlo. Mi llamamiento no es a los que votan al PP o Vox, que son libres de hacerlo y están en su derecho; mi llamamiento es a los que yo voto para que aprieten, para que sean mejores políticos, se formen y puedan dar una alternativa clara a la gente y que no haya dudas”.

“Generemos diálogo y circunstancias para que la Región de Murcia evolucione, pero no por intereses particulares sino por el interés común. Es bueno airear. Hay muchas cosas que cambiar y tenemos que darnos cuenta”.

“Hay gente en ‘stand-by’ en partidos políticos próximos a mi ideología, que son de la Región de Murcia y que son una alternativa fantástica para presentarse y dar una calidad política y democrática, y que la Región de Murcia se lance”.

Unos partidos de izquierdas, “más claros con sus políticas”

“La alternancia es necesaria para la democracia. En la Región de Murcia nos miramos el ombligo y luego nos venimos abajo. Todos sabemos quién es responsable de cada cosa. No significa que todo en Murcia vaya mal, pero hay que dejar que otra gente llegue, sobre todo la alternancia. Se quema todo. Hay que hacer caso a las señales. La Región de Murcia necesita alternancia”.

“Hay que subir el listón un poquito. Me gustaría que la oposición, que los partidos de izquierda, fueran más claros con sus políticas también, y que la gente vea dónde se posicionan”.

“Murcia es una gran Región; lo tenemos todo”.

En este enlace a Spotify, puedes escuchar el quinto programa de Elegí un mal día.

Índice onomástico

Santiago Aguilar, Juan José Alarcón Cabañero, Miguel Ángel Alcántara, Juan Alcázar, Pepa Aniorte, Elena Arnau, El Brujo, Steve Buscemi, Chumilla Carbajosa, Pepa Castillo, Cesar Desviat, Fernando Doménech, Federico García Lorca, Ginés García Millán, José Luis García Pérez, Francisco García Vicente, Esteve Graset, Luis Guridi, Vicenta Hellín, John Jesurun, Tony Koch, Abraham Lara, Lehninger, Eva Llorach, Jaime Lorente, Hermanos Lumière, Juan Maidagán, Enrique Martínez, Perico Martínez, Juan Mayorga, Aitor Mazo, Mendel y sus guisantes, Pepón Montero, Manuel Navarro, Sonia Navarro, Marta Nieto, Elena Octavia, Francisco Olivares Díaz FOD, Juan José Otegi, Juan Carlos Pérez de la Fuente, Bolek Ponivka, Santiago Ramos, Pepa Robles, Juan Pedro Romera, Sebastián Ruiz, Paco Salinas, Clara Sanchís, Carlos Santos, José Luis Santos Mangudo, Manuel Tejada, Eva Torres, Antón Valen, Eduardo Vasco, Albert Vidal y Paloma de Villota.

Compañías teatrales y productoras

Cambalache, Teatro Papel, Arena Teatro, La Fundación, Los Locos, Calenda Producciones, Centro Dramático Nacional, Compañía Nacional de Teatro Clásico, Noviembre Teatro, Netflix, Amazon y La Cuadrilla.