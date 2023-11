Efervescencia creativa: ¿qué trama una agencia de diseño como Rubio & del Amo?

Existen espacios creativos en los que habitan la imaginación y la innovación, lugares donde el diseño y la estética son claves para comunicar visualmente. Y es en la calle Simón García, en el estudio Rubio & del Amo, donde se cuece a fuego lento las miles de posibilidades del diseño.

Si mencionamos los espacios de Murcia a los que a Andy Warhol le hubiera gustado visitar, sin lugar a dudas éste sería uno de ellos, Rubio & del Amo ha pasado del entresuelo de un bajo en Santa Eulalia a la cúspide del reconocimiento en el mundo creativo con una gran cantidad de ponencias y premios entre los que destacan ADG-FAD Laus, Art Directos Club of Europe, Tokyo Type Directos Club y clientes como el Ministerio de Ciencia e Innovación, entre muchos otros.

Guillermo Rubio y Julián Garnés son los directores creativos de esta oficina. Para ellos la creatividad es la capacidad de vincular ideas de una forma original para dar respuesta a un problema. Tal como lo ven, toda profesión debe estar impregnada de creatividad, desde la del panadero al empresario y además, aclaran, es esta manera original e innovadora la que genera riqueza a una sociedad.

Pero hagamos del ingenio una definición, ¿qué es el diseño?

El diseño es mirar adentro: entender la idea y el concepto de un producto. Después mirar fuera: comprender la importancia del contexto y de los usuarios. Y sólo entonces conseguir que nos miren. Cuando definimos una marca, entendemos el concepto, al mercado y al usuario y después de analizarlo generamos una expectativa a la que debe responder el producto.

Hablamos de expectativas e identidad, pero, siendo más terrenales, ¿cómo se puede hacer de la creatividad una carrera profesional y no morir en el intento? ¿Qué es lo más difícil de emprender?

Lo más complicado de un negocio creativo es el negocio, la creatividad está en las personalidades y en la curiosidad despierta, pero luego hay que convertirlo en algo que funcione y te permita vivir, ahí está el reto. Digamos que el proceso de trabajo es la clave, todo parte de entender el encargo para buscar la solución y tener presente que nuestra labor no consiste en hacer cosas bonitas sino cosas que funcionen, lo que sucede es que lo que funciona suele ser bonito, pero siempre se debe tener presente que la estética es una herramienta y no un fin. Básicamente es entender el problema, buscar la solución y utilizar las herramientas adecuadas.

Pero, entonces, ¿el diseño no es arte? Efectivamente, no es una autoexpresión, se utilizan herramientas artísticas, pero hay un encargo al que ceñirse. Es la respuesta a la necesidad lo que da sentido al resultado.

Esta reflexión sobre el diseño me ha llevado a Milton Glaser, que diseñó el logotipo de I Love New York que decía que existían tres posibles respuestas a un diseño: sí, no y ¡Wow! Wow es a la que hay que aspirar.

Todo parte de una idea, hay que darle forma a esa idea y hacer que sorprenda pero sobre todo debe tener fuerza, si no hay un concepto fuerte detrás se trata de un Wow vacío, un Wow bonito y decorativo pero carente de perplejidad e ingenio.

Debe haber profundidad en el concepto, así que podemos definir el Wow como la idea y para que esta sea longeva y no sea una estrella fugaz, y para que su fecha de caducidad sea amplia y tenga una esperanza de vida mucho mayor, debe tener un sentido y un buen contenido.

¿Qué aportáis a la sociedad con vuestra creatividad?

Nuestro trabajo consiste en generar vínculos emocionales entre un usuario y un dispositivo, producto o causa. Diseñar un libro o un sitio web es pensar en usabilidad, en acompañar al contenido y reforzar los conceptos en los que se basa. Pero diseñar una marca o un packaging no dista mucho de esto. Se trata de apelar a claves culturales, visuales o semánticas que pueden entender un grupo de personas. A nadie le gusta tener un tubo de pasta de dientes horrendo en su cuarto de baño o una botella de vino que nos está llevando al sitio equivocado en una cena. Los productos y las marcas tienen un valor simbólico más allá de lo meramente utilitario, y es aquí donde intervenimos nosotros.

¿Un publicista, diseñador o artista nace o se hace?

Se parte de un talento innato pero es la experiencia la que te define, debe haber predisposición, capacidad y perseverancia en el tiempo. Si te gusta algo, trabájalo, fórmate, establece contactos, hazte un plan y sé estratega y por supuesto honesto. Además debes cuidar a tu equipo y a tus proveedores y mantener cierta calidad en todo lo que enseñas.

¿Cuál sería el eslogan de vuesta vida“

«Nadar siempre río arriba». Nos gusta eso de «los salmones del diseño». Nosotros montamos el estudio sin conocer a prácticamente nadie y como los salmones seguimos nadando a contracorriente.

Y yo me voy a tomarme una marinera y una cerveza pensando que todas las personas tenemos algo de la fuerza de los salmones, y descubriendo que en este espacio creativo en Murcia me han enseñado que creer y crear van conjugados de la misma mano.