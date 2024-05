La Film Commission contará con un catálogo de localizaciones tematizado en la Región para atraer rodajes

La Región de Murcia Film Commission de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes está desarrollando un catálogo específico de localizaciones para atraer rodajes del sector audiovisual.

Este nuevo catálogo complementará al general que se ofrece en la página web de la Film Commission y que tiene ya un catálogo de más de 270 localizaciones y 3.000 fotografías, en las que se muestra la gran diversidad de paisajes con las que cuenta la Región de Murcia en pocos kilómetros, “desde las badlands, pasando por zonas boscosas, entornos urbanos y rurales”, señalan en nota de prensa desde la Consejería de Cultura.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, indicó que “seguimos dando pasos desde la Film Commission para poner alfombra roja a cualquier rodaje y mostrar las grandes posibilidades con las que disponemos para el sector audiovisual. Con el catálogo tematizado de localizaciones contaremos con una herramienta muy útil y atractiva, porque además de mostrar escenarios, incluirá descripciones sobre sus posibilidades para recrear épocas históricas o países como escenario”.

Este catálogo tematizado de localizaciones de la Región de Murcia Film Commission se está desarrollando con la consultora de localizaciones ‘Wild Frame’, de Quique Gutiérrez del Álamo, jefe de localizaciones de ’30 monedas’, ‘Padre no hay más que uno 2’ o ‘Cuéntame cómo pasó’; y Fran Castro, jefe de localizaciones de la serie ‘Berlín’ o ‘La casa de papel’, que cuentan con colaboradores en este proyecto como Lluna Juvé, jefa de localizaciones de películas como ‘La sociedad de la nieve’, 'Luces Rojas' o 'Way Down'.

Precisamente, Lluna Juvé ha estado en la última semana realizando parte del material gráfico para el catálogo de localizaciones tematizado en la costa de la Región. En este ‘mapeo’ de la costa se han incluido tanto parajes de playas, pasando por edificios, infraestructuras o industrias como Salinera Española.