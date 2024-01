'Insisto': esto es Julia Cry

Cuando hablamos del panorama musical urbano nos viene a la cabeza una lista interminable de nombres masculinos dominando los primeros puestos y un número muy reducido de mujeres. Este año comenzó a hacer ruido y abrirse paso una murciana en la industria, coronándose como la vencedora de Reyes de Plaza España. Hablamos con Julia Moreno Martínez, más conocida en los escenarios como Julia Cry, con motivo del lanzamiento de su primer disco 'Insisto' y del último videoclip, 'Rata'.

“Tengo que reconocer que ambas Julias no son tan distintas”, reflexiona. “A lo mejor Julia Cry es un poco más empoderada, más decidida y dispuesta. Pero me considero una persona con un carácter muy fuerte para lo bueno y lo malo, y muy creativa desde muy pequeña. Siempre me ha gustado pintar, escribir cuentos y poemas, pero nunca me replanteé dedicarme al arte porque mis referentes trabajaban en puestos más estables. Soy de darle vueltas a las cosas” cuenta entre risas. “Recuerdo mi etapa en el colegio o instituto y confieso que nunca he sido una estudiante ejemplar, aunque sí buena alumna, de las que odiaba las injusticias y salía a defender”, subraya la cantante.

Julia compara el sistema educativo de las anteriores generaciones: “Tengo TDAH y eso repercutió en el colegio. No dormía bien, iba a clase sin ganas, me tiraba el tiempo en orientación y eso me generaba ansiedad. Sentía que no encajaba porque no me gustaba lo que estudiaba y esa frustración junto con lo que suele vivir un adolescente -peleas con tus padres, relaciones con chicos o chicas…- la pasé al folio desde los doce o trece años”, recuerda. “Es curioso lo que me costaba estudiar y lo fácil que me resulta hacer música, pero eso es porque lo tengo todo en la cabeza, solo tengo que transmitirlo”, comparte.

“Cuando cumplí diecisiete años me di cuenta de que tenía muchas letras, así que cogí veinte euros y fui a un estudio a grabar mi primer tema de influencias R & B y un poco de trap urbano, aunque he de reconocer que mis gustos musicales han variado. De pequeña me crie con Fito y Fitipaldis, mi padre ponía mucho blues y jazz, y en mi adolescencia me adentré más en el mundo del rap”, enumera. Fue en ese momento cuando Julia Cry comenzó a adentrarse en la industria musical: “Con diecisiete años imagínate todo lo que aprendí de golpe. Caí en un círculo muy intenso y tóxico que al final influenció en mi forma de ser y pensar. Sé que soy consciente de que, para la edad que tengo, aún me queda mucho por aprender, pero si no hubiera sacado mi primera canción y vivido todo lo que ocurrió después, seguramente con veintiún años no sabría ni la mitad”.

“Nunca me han dicho nada directamente. Aunque cuando empecé algunos hombres nos hacían enfrentarnos a las pocas chicas que hacíamos música con el propósito de distanciarnos en lugar de hacer piña. Me ha pasado mucho que, por ser pequeña, he recibido muchos comentarios de hombres adultos sobre cómo debería hacer las cosas, ¿sabes cuántas veces he escuchado 'Uf, te queda mucho por aprender'? A lo que pienso, 'No hace falta que me lo digas y me lo repitas con cara de vinagre, ya lo sé'. Es a este tipo de personas a las que parece que les duele el mero hecho de verme segura de mí misma, siendo más pequeña y mujer”, reflexiona.

¿Y ahora cómo está Julia Cry? Ante esta pregunta, guarda un breve silencio y sonríe: “Hoy día mi manager me puede decir lo que opina sobre cualquier tema, y gracias a estos años, y al equipo que tengo, he aprendido a calmarme, ser talante, valorar qué opiniones me tienen que afectar. En este último año me estoy profesionalizando y formalizando más”.

No todo es casualidad, precisamente este 2023 ha sido para Julia el despegue de su carrera artística profesional. Todo se remonta al 13 de mayo, cuando Murcia celebraba la decimotercera clasificatoria de Reyes de Plaza. El premio: competir contra los clasificados del resto de Comunidades Autónomas en Barcelona. Siendo solo cuatro chicas, Julia, dejó el listón alto y se clasificó como la ganadora de esta edición. Una vez en Barcelona y acompañada de su equipo, solo fue cuestión de ir escalando hasta que llegó a la final compitiendo contra Ans, el ganador de Asturias, una batalla muy reñida pero que al final acabó llevándose la corona la murciana. “Si no hubiera ganado no habría pasado nada, pero es verdad que me quedé muy tranquila. Fue como 'por fin estoy viendo un beneficio que viene de la música'. Así que con los 3.000€ del premio pude pagar a mi equipo audiovisual que hasta entonces no estaba viendo beneficio”.

“Tengo mucha suerte porque tengo una red de apoyo que me acompaña, por un lado, mi familia de sangre. Ellos son los que han estado junto a mi desde el principio, aun sabiendo las posibilidades de triunfar. Mi madre ha hecho de ayudante de producción, mi padre hace de road manager y mi hermana me maquilla. Incluso en el videoclip de 'Chico cuidao' todos los figurantes que aparecen son amigos de mis padres y familiares. Por otro lado, tengo a mi equipo de producción musical que confía en lo que hago, al equipo audiovisual que es con quien hago los videoclips o la parte de creatividad. Detrás de un vídeo bonito de dos o tres minutos, han sido semanas de preparar lo necesario y luego dos días de rodaje con todo lo que conlleva: una buena dirección de arte, fotografía, asistencia y muchísimas cosas más, y en ese proceso todos disfrutamos y nos apoyamos. Es como un círculo que se retroalimenta”.

Y hablando de videoclip, ¡ya está disponible 'Rata', calificado por la propia Julia Cry como “especial y un poco fuerte”. Y, además, “Insisto ́”, su primer álbum, donde nos ha permitido disfrutar de canciones como “La escuela”, “Me he equivocao’ de camino”, “Chico cuidao’́” o “Tan tan”, subidas durante estos meses: “”Insisto“ habla un poco de los mensajes que hemos hablado en esta entrevista, es decir, una chica que le ha costado llegar hasta donde está, que tiene mucha crítica social y muchas cosas que contar a través de ritmos urbanos pero hay más sorpresas dentro de este disco. Es un álbum que transmite mucha fuerza, mucho poder y me atrevo a decir que un poco de oposición a todas esas personas que se cruzan en el camino y que te intentan derribar, mover, que no confían en ti. Esto es como un ”yo insisto, soy Julia, y lo voy a hacer“.

“A las chicas que estáis empezando en este mundo, deciros que seáis listas. Lo importante es que sigas en tu camino, que pises sobre seguro porque haces las cosas con corazón. Esfuérzate, hazlo, repítelo y dale vueltas. Pero sobre todo: rodéate de gente buena, no tengáis prisa y cada tío machista que os crucéis, oídos sordos. Hay muchos hombres que van a querer hacer que os sintáis pequeñas, así que, tened paciencia y estad seguras hasta el final”, concluye.