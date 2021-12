Libros murcianos (más o menos) de 2021

No están todos los que son. Tampoco estamos seguros al 100% de que sean todos los que están. Pero una cosa queda clara: la cosecha del ‘21 ha sido excepcional para las letras murcianas. Ascensos a Primera (Raúl Quinto, Ilu Ros), consolidaciones (Alfonso García-Villalba, Eric Luna), pasos de gigante (Trifón Abad, Samuel Orcero), debuts por la puerta grande (Ángeles Carnacea, Lara Carrión, Juan de Beatriz) o simplemente obras nuevas al más alto nivel de autoras con una fecunda carrera en marcha (Inma Pelegrín, Marisa López Soria) han rodado este año por las mesas de novedades de la Región, tomando el relevo de figuras tal vez más conocidas (Miguel Ángel Hernández, Ginés Sánchez, Lola López Mondéjar, Cristina Morano, Manuel Moyano) que se han quedado en barbecho.

Destacamos la buena salud de la narrativa corta y la novela gráfica, así como de las editoriales independientes de la tierra -imprescindibles para la buena salud del ecosistema- que sirven de lanzadera. ¿Quieres conocer los doce libros murcianos del año para la redacción de #LeerElPresente de eldiario.es Murcia? ¡Vamos allá!

'Federico' (Lumen), de Ilu Ros

por Vega Cerezo

La chica que amaba a Federico

Para escribir hay que estar enamorado hasta las trancas de la historia que se va a contar y tener oficio. Parece una obviedad, pero no siempre concurren ambas cosas. Ilu Ros ama a Federico. Lo ama como para llenar libretas y libretas con corazoncitos rojos y las iniciales de ambos en el cetro: I y F. Respecto al oficio, lo tiene más que demostrado. Su anterior libro, 'Cosas nuestras', también publicado por Lumen, nos llenó de asombro por la maestría en el trazo y la contundencia de su voz.

A los lectores nos encanta asistir a estas historias de amor, sentir que se nos pega purpurina en los dedos al pasar las páginas, entregarnos a esa seducción.

Los lectores amamos abrasarnos con los libros.

Ilu Ros cuenta la vida y obra del poeta y dramaturgo Federico García Lorca desde esa pulsión. Lo hace en una biografía ilustrada que sorprende por su frescura y generosidad: trescientas cuarenta y nueve páginas.

Federico está contado por los ojos de los que lo amaron. Federico hijo, hermano, vecino, amante, amigo. La labor de documentación de la autora nos descubre, incluso a los que creíamos conocer a Lorca, aspectos nuevos que ponen de manifiesto el minucioso trabajo previo que supone un libro como este. Porque Federico era mucho Federico. Era un ser luminoso creador de un universo literario cuya riqueza ha trascendido hasta hoy.

Decía Jorge Guillén que cuando se estaba con Federico no hacía ni frío ni calor, hacía Federico.

La paleta de colores viaja de esa luminosidad de la infancia hacia la negrura de los inicios de la Guerra Civil pasando por el rojo fuego del Romancero Gitano. La vida de Federico repartida en capítulos a modo de actos de una obra teatral que comienza por la tragedia de su asesinato. Un asesinato al que Ilu le regala la luna que esa noche no asomó, quizá por la vergüenza y la amargura de lo que sucedió en el camino entre Víznar y Alfacar.

Hay que leer a Ilu Ros, es una jefa.

'La canción de NOF4' (Jekyll&Jill), de Raúl Quinto

por Luis Sánchez Martín

El cartagenero Raúl Quinto nos brinda un cruce de caminos literario (novela, ensayo, biografía que vuelca más preguntas que respuestas) y escrito bajo un eco denso e hipnótico muy difícil de encontrar en otras obras, en el que, a partir de un viaje a las ruinas del manicomio de Volterra, el autor parte del hecho en sí de la escritura y sus razones para indagar de manera abierta, circular, dialogando con el lector, en la vida y obra de Fernando Oreste Nannetti, quien pasó más de 20 años encerrado en un psiquiátrico, escribiendo en uno de sus muros con la hebilla del chaleco de su uniforme.

Una obra que pide varias relecturas (la segunda, de hecho, inmediata) y lo mejor, sin duda, que ha pasado este año por mis manos.

'Signos herméticos de una nueva melancolía' (Franz), de Alfonso García-Villalba

por Paco Paños

Este 2021 que termina ahora, ha sido el año de mi descubrimiento de Alfonso García-Villalba como escritor. Mi lectura de ‘Signos herméticos de una nueva melancolía’, no hizo más que confirmar y ensanchar mi admiración por el autor del que ya había leído ‘Homoconejo’ (EDA libros, 2016).

Cuando te adentras en el mundo onírico, alucinado y esquizoide de estos Signos herméticos… sientes que alguien te está zarandeando, que te arrastra por caminos, para ti, ignotos como lector. Es como si fueras el visitante intruso del interior de una esfera (azul, claro) habitada por N, Z y Mau Mau, y alguien la estuviera agitando desde fuera. Es imposible, por tanto, tener una visión lineal de estos personajes o de la historia que el autor desarrolla en giros constantes, en órbita elíptica, pero no alrededor de la esfera, sino en el interior.

La experiencia de leer esta novela es única, nueva, maravillosa y me ha hecho un adicto a la forma de escribir de Alfonso García-Villalba.

'Por aquí pasó un río' (Raspabook), de Ángeles Carnacea

por Carmen Pujante

Porque es único cada libro que nace cuando una madre muere. Porque es irrepetible cada poema que tiene su eco en el silencio y la metáfora convertidos en papel y trazo.

Por eso, aunque no sea el primero ni el último en el fluir de la historia literaria, los lectores lo podemos sentir nuestro y diferente a los demás. Y ello es lo que consigue Ángeles Carnacea en 'Por aquí pasó un río' (Raspabook), su primer libro de poemas, un libro elegante y sensible, minimalista y fluido, intenso y familiar, singular y plural.

'Temporada de melocotones' (Andana), de Ángel Abellán y Alba Flores

por José Antonio Gómez

Temporada de melocotones, de Ángel Abellán y Alba Flores, es un cómic sobre tres mujeres de distintas generaciones que se encuentran en una fábrica de conservas. Cada una con sus problemas de autoestima, sus expectativas, sus frustraciones y sus respectivas historias a cuestas, que conocemos mientras seleccionan la fruta o embotan. Y que se cuentan sus cosas durante el descanso para comer un bocadillo a media mañana. Dialogado en habla murciana, este cómic es pura sociología del sector conservero, y enseña el valor de los proyectos de vida de cada persona más allá de la línea de envasado.

'El arte de mantenerse a flote' (Boria), de Eric Luna

por Carlos Gil Gandía

Los doce relatos son verosímiles en el presente y en el futuro. El autor dibuja una deshumanización del ámbito laboral por el neoliberalismo imperante desde hace décadas, que impregna todo el tejido laboral, y se ensaña particularmente con la creatividad y las humanidades. A ojos la cultura neoliberal, estas son meros pasatiempos, no trabajo serio y riguroso. La precariedad impregna a todos los personajes, pero, con todo, se abre una hendidura de esperanza merced al arte de mantenerse a flote.

'Todas direcciones' (Hiperión), de Inma Pelegrín

por Cristina Morano

Me sorprendió de este libro la variedad de ánimos y de temas que ofrece, y las cosas que trata esta voz, profunda y luchadora de Inma Pelegrín. La poeta, Poeta esta vez, con mayúscula inicial. Habla del siglo XXI, de todo lo que pasa en él: delitos, prisas, redes sociales, la memoria histórica, los animales, las pérdidas personales, los cambios, la velocidad, todo. La voz se desarrolla y abarca 'Todas direcciones' como bien dice el título.

“En cada desacuerdo hay un misterio” dice la poeta, y nos cuenta tantas pequeñas diferencias que el libro se puebla de enigmas: la pareja que prevé un desgarro a través de un plato cocinado, la superficie lunar, un vaso de agua en su mano o en un río milenario, una fotografía de 3 amigas de vacaciones en la que “cada cual atraviesa un bosque diferente”.

También hay lugar para el humor o la visión más distanciada que requiere (o nos han dicho que requiere) la poética moderna: varios poemas con el tema de las cucarachas, y el abandono o dejadez de lugares que las hace nacer, cierran el libro: “Así como el amor las cucarachas/ suelen andar después/ de perder la cabeza /y describiendo círculos,/ andar en todas direcciones”. Después, un poema-metáfora sobre la ciudad de Alejandría como broche: “Mejor no te detengas a mirarla”.

Quiero señalar un poema maravilloso, se titula 'Plantones' y habla de unas castañas que son puestas en un tiesto, sin esperanzas –nos dice Inma–, de que germinen: “Una de ellas creció. Sus 5 vástagos/ desafían ahora estas palabras”. Y después de esta meta poesía, que desconcierta a la misma autora, que se halla en proceso de escritura –de lectura, en nuestro caso, como lectores–, el castaño sigue creciendo pese a la mirada pesimista del propio texto, que sigue “No servirá de nada,/ pues si sobrevive a este invierno/ habrán de llegar otros”.

Qué decir, después de este maravilloso ejercicio de meta poesía, en el cual, el árbol vence al escritor, vence al tiempo, a la desesperanza y a la muerte:

“Si supiéramos algo de la vida

si tuviéramos la menor idea,

aquí, junto a este tiesto,

de barro desconchado,

en el que crece un árbol diminuto

al abrigo del porche

camino de Marchena,

buzón número 3,

estaría el lugar más conveniente

para quedar callados”

'Teatro fantasma' (Boria), de Ismael Orcero

por Basilio Pujante

Los textos de 'Teatro Fantasma' parecen simples reflexiones espontáneas del autor pero están revestidas con lo que tiene que tener toda obra literaria testimonial: autenticidad en la expresión de los sentimientos. La treintena de prosas que integran el volumen nos ofrecen anécdotas propias y ajenas y pensamientos más o menos hondos, que tratan temas como la familia, el hogar o el trabajo. Orcero lo hace con un estilo sencillo pero no exento de acertadas metáforas que logran profundizar en la cotidianeidad de estas estampas. No estamos ante cuentos, ni ante poemas en prosa ni siquiera ante páginas de un diario, pero una mezcla de estos tres géneros podría definir bastante acertadamente estos estupendos textos.

'Quitamiedos' (Talentura), de Trifón Abad

por Salva Robles

Con un estilo de prosa directa y sencillez estilística (tómese el sustantivo “sencillez” como un halago, pues no es fácil escribir de asuntos serios y profundos con la sutil penetración de este autor), Trifón Abad nos regala una colección de relatos en los que prima la coherencia en el clima temático y sobre la que se transparenta el entorno impalpable de nuestras cotidianidades heridas. En definitiva, este libro es una maravillosa radiografía de las fracturas humanas actuales, que nos incomoda mientras leemos a la misma vez que nos hace reflexionar y nos obliga a asomarnos a nuestras individuales sombras, que son las de todos sin duda.

'Patas de rama' (La Montaña Mágica), de Lara Carrión

por Ana Andújar

'Patas de Rama' es un viaje a la infancia a través de las sombras: los miedos, la voz interior, el brotar de las emociones. Caminar por el universo de fantasía de los seis relatos que la escritora, traductora e ilustradora Lara Carrión (Murcia, 1992) recoge en este libro, ganador del V Premio de Literatura 'La Montaña Mágica', es conectar con la niña interior que guarda los gusanos de seda bajo la cama y cruza los dedos para que las personas que ama no se desvanezcan. Hay también una oda al desarraigo, a la nostalgia, incluso a la defensa irreductible de la naturaleza. Es, en fin, humanidad en formato corto para corazones muy grandes.

'Papi comeniños' (Galimatazo), de Marisa López Soria y Katia Klein

por José Daniel Espejo

El pequeño pero dinámico mundo de la literatura infantil y juvenil española ha vivido este año toda una convulsión: a raíz de los comentarios despectivos de un conocido escritor de best sellers, autores y editores salieron a reivindicar la complejidad y hondura de sus libros, creados desde el respeto a sus públicos. Tal vez sea la figura de López Soria la más representativa de esta fe en la inteligencia y la sensibilidad de los niños, y 'Papi comeniños' no es ninguna excepción: una historia llena de misterio y de matices, una fábula enriquecedora que no renuncia a explorar en lo oscuro, fantásticamente ilustrada por Katia Klein.

'Cantar qué' (Pre-Textos), de Juan de Beatriz

por Christian Nieto

Juan de Beatriz consigue con 'Cantar qué' hacer uno de esos poemarios intensos, con unos versos que destilan un enorme amor pero también logra impresionar por su cercanía, con una poesía que el lector puede sentir amable. Deja además un poso como lo que ha sido degustado y muy disfrutado. Los versos de Juan llegan como un rayo al alma y lo hacen para quedarse.