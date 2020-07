Nace 'Piso Palanka': tres jóvenes murcianos que reivindican un espacio cultural propio a través de la música y la poesía

Son las 10 de la noche entre las 4 paredes del 'Piso Palanka'. Dentro de este espacio singular, se encuentran Loren, David y Hati, tres jóvenes murcianos que han desarrollado un proyecto audiovisual con alma propia, el canal de Youtube 'Piso Palanka'. En este momento se prepara un plano sencillo. ¿El tema escogido? La famosa Gymnopédie de Erik Satie, interpretada por Loren en guitarra clásica. En el plano, una ventana de una habitación que da a una pequeña terraza donde Loren toca. Él mismo se graba desde dentro de la habitación y se trata de un plano único, así que debe cuidarse en detalle. Para iluminar, Loren ha escogido una lámpara pequeña y dos 'focos', que en realidad son otras dos lámparas más grandes y potentes a las que nuestro joven director les ha puesto papel para que no quemen la imagen. Otro protagonista invisible se dispone por toda la escena, trozos de chatter (cinta adhesiva) que mantienen en su sitio los pequeños detalles de atrezzo: un pequeño atrapasueños y unas luces con forma de flores dispuestas detrás de una cortina. Rasgos del 'cine de guerrilla', que suelen llamar.

Una vez preparado el plano, luces y atrezzo incluidos, piden el máximo silencio, se va a preparar el sonido. Una grabadora Zoom H5 hace el favor de llevarnos este tema a los oídos. Es una ocasión única, puesto que ustedes mismos pueden comprobar que esta pieza compuesta para piano, está poco trabajada en la guitarra, tan poco que para poder tocarla, Loren estuvo trabajando dos semanas en este tema: "Cuando estaba en Barcelona y tenía algún rato libre me gustaba sacar la guitarra. Siempre me ha llamado la atención la Gymnopédie nº1 de Erik Satie así que escogí la partitura original para piano y la pasé nota por nota a la guitarra. Además, tuve que desafinar la sexta cuerda para que la digitación cuadrara. Me gusta el arreglo porque es una canción que todos hemos escuchado en piano y la versión a guitarra le da otra atmósfera a la intimidad de la pieza", me dice con un semblante que denota su pasión por este tema.

A continuación, Loren explica lo bonito de la sencillez: "La idea que tuvimos David, Hati y yo con el canal de ‘Piso Palanka’ fue crear un espacio de música y poesía con videoclips sencillos, de un estilo kinky pero a la vez detallista y trabajado. Trabajamos con planos y estéticas sencillas y con un mensaje bien planteado de fondo".

Loren es un hombre humilde y apasionado por el cine, que ha estudiado un año en Barcelona, lejos de su querida Murcia. Allí ha aprendido en los rodajes, de primera mano, sencillas trucos que utiliza en cada grabación y en cada montaje. El valora el trabajo de fondo, ese que nadie ve pero que a través de la sencillez y la preparación, hace que el arte del cine llegue a todas las personas.

Del otro lado tenemos a David, el eterno poeta bohemio que aporta el estilo más kinky a 'Piso Palanka'. Suyo es el 'Poema de Bogaman', el primer poema que ha salido en el canal y que ya nos da un ejemplo de lo que se quiere transmitir en este espacio. Este es un poema dedicado a un amigo del poeta, que lo dejó todo para ir caminando descalzo, allá donde le llevara el viento. Las historias que se cuentan en ‘Piso Palanka’ tienen un espacio para las voces silenciadas, casi apartadas de la sociedad.

Para David, el canal "es un proyecto de expresión cultural por y para nuestra generación. Cuando llegamos a Murcia y descubrimos Ítaca (una cafetería y espacio cultural) en Santa Eulalia, comenzamos a acumular inquietudes artísticas que condensamos en estos vídeos para nuestra gente, apostando por la actuación en directo. La idea es sencilla: Todo el mundo puede hacer música, cine o poesía con escasos recursos pero con buena compañía y muchas ganas, en interiores o en la calle. Hay talento en cada rincón del país y solo hay que sacarlo a la luz. Pronto realizaremos más rodajes con los cantautores y rapsodas de Murcia. Nos parece la mejor forma de redirigir todos nuestros conocimientos audiovisuales". A día de hoy el joven se encuentra trabajando para hacer la carrera de cine, también en Barcelona.

Por último, pero no menos importante, tenemos a Hati, el rockero de turno. Hace poco ha empezado con la guitarra eléctrica y ensaya en casa la música de Dire Straits: "Sultans of Swing es esa canción clásica de Dire Straits que conoce todo el mundo. Mi padre me la ponía cuando era muy pequeño y le hacía ilusión, cuando le dije que quería una eléctrica, que aprendiera a tocarla. Durante la cuarentena he podido ensayarla bastante pero se me ha pasado la fecha especial, que es el cumpleaños de mi padre. Espero poder tener otra ocasión especial junto a él para que la escuche", confiesa con una sonrisa.

Hati es uno de los protagonistas del cover de 'Adán y Eva', una canción de el cantante indie 'El Niño de la Hipoteca' que fue la elección para el primer videoclip del canal. Así vemos que a estos chicos las referencias no se les acaban, no importa si les pones delante una música melódica como la de Eric Satie, otra más popera e indie como la de El Niño de la Hipoteca o la alternativa rockera de Dire Straits, ellos se atreven con todo y tocan todos los palos.

La música siempre ha acompañado a Cristóbal (Hati es solo un apodo, con esa hache sonora, como su voz): “La música ha vivido conmigo toda mi vida, yo no recuerdo un momento en el que llegara. Imagino que es algo que le pasa a todo el mundo porque la música es de los primeros ámbitos culturales que conocemos en nuestra infancia pero de ahí a imitarla o componerla hay un paso muy grande. Yo recuerdo que empecé muy pronto con el rap, con 8 años ya lo escuchaba y hasta los 13 años no paré, no escuchaba otra cosa. Tenía el rap en vena, desde los clásicos que se escuchaban en ese momento hasta todo lo que pude abarcar. A los 13 años empecé a escribir mis canciones, de las cuales no conservo ninguna, pero de esa etapa aprendí mucho.

Después de esa etapa empecé a escuchar country: el blues, el folk, toda esa corriente americana. Sobre todo hubo un punto de inflexión con el artista Shawn James porque yo tenía una guitarra y se me clavó tanto el género y sus canciones que empecé a recuperarla (la había tocado antes, pero era jóven y me cansé pronto) y también empecé a cantar.

Después seguí redescubriendo géneros como la canción de autor española y ahí se descorchó la botella para tocar esa canción de 'El Niño de la Hipoteca' junto a Loren”.

Cuando pregunto a Hati sobre su experiencia con este canal me responde decidido: “Piso Palanka fue un proyecto que surgió a la par, una idea de todos, era algo que se intuía. Así, todo desembocó en la grabación de ‘Adán y Eva’, que fue un momento muy intenso en mi vida. Loren fue muy exigente, cosa que agradezco por su profesionalidad, pero al ser la primera grabación nos costó mucho trabajo sincronizarnos porque todo es sonido en directo.

Al final he aprendido muchas cosas de ese momento, porque teníamos que llegar a un punto muy técnico que nunca habíamos practicado de esa manera. Con todo, me lo pasé genial y creo que hay una buena base para seguir haciendo cosas muy chulas en el canal”.

Tras el rodaje de este videoclip se comentan anécdotas sobre la cultura y la vida diaria. En la mesa, unas cervezas. Las cámaras ya se han guardado y ahora queda una hoguera en la que nacen nuevos proyectos, nueva ideas. Porque si algo no le falta a esta nueva generación de creadores es ilusión y ganas. Ilusión porque aman lo que hacen y ganas porque siempre quieren aprender y seguir intentándolo, salga como salga. En esta generación no hay errores, sino oportunidades de aprender.