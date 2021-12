bell hooks, buscadora de caminos

Ayer falleció Gloria Jean Watkins, a sus 69 años en Berea, Kentucky. Gloria nos deja más de 40 libros escritos y mucho más conocimiento formal e informal sobre la interseccionalidad del que pueda ser escrito. Quizás por esa razón me parece osado describirla… Hoy, como siempre que muere alguien famoso/a, las coreografías de etiquetaje a través del féretro son muy diversas: poeta, ensayista, académica, activista, profesora, feminista, antiracista, crítica cultural…

En sus propias palabras “Si realmente me pidieran que me definiera, no empezaría por la carrera; No empezaría con la negrura; No empezaría con el género; No empezaría con el feminismo. Comenzaría por despojarme de lo que fundamentalmente informa mi vida, que es que soy un buscador en el camino. Pienso en el feminismo y pienso en las luchas antirracistas como parte de él. Pero mi posición espiritual es, con firmeza, en un camino sobre el amor “ Enseñar a Transgredir (Capitan Swing, 2020).

A Gloria se la conoce como bell hooks. Se hacía llamar así en honor a su bisabuela materna Bell Blair Hooks y se escribe en minúscula, para que no haya confusión entre ambas y porque ella pretendía llamar la atención sobre las ideas que transmitía y no sobre su nombre (denunciando así los procesos capitalistas de sobrevalorar e individualizar los nombres propios).

Trató temas como la masculinidad negra, el patriarcado, la pedagogía, la clase y la sexualidad.

Creía que “lo que hacemos es más importante que lo que decimos o lo que decimos que creemos” (Enseñar a Transgredir) algo que, paradójicamente, se puede leer en Funk sin Límites (Bellaterra, 2020) que es un dialogo reflexivo entre el sociólogo Stuart Hall y la propia bell hooks donde afloran situaciones cotidianas que resaltan el poder de la conversación como herramienta o espacio de la pedagogía crítica. hooks expresa a lo largo de su obra como la comunicación (tanto la personal y la institucional cultural) y la alfabetización (la capacidad de leer, escribir, hablar y pensar críticamente) son de gran importancia para la cohesión social y para que la sociedad no se vea afectada por desigualdades de raza, clase o género.

Se conoce a hooks por su relación con el feminismo interseccional que trabajó en primer libro Acaso no soy yo una mujer (Consonni, 2020) y podríamos decir que culminó en El Feminismo es para todo el Mundo (liberado por Traficantes de Sueños, 2017), donde explora el racismo y el sexismo y cómo se han dejado de lado cuestiones de raza y clase en el feminismo haciendo un análisis bastante completo. Temas que también han tratado sus coetáneas Audre Lorde y Angela Davis. La diferencia sería que ellas llegaron al feminismo a través del marxismo negro mientras que hooks inició desde el feminismo.

Otra diferencia es que hooks desde su experiencia heterosexual (aunque no se etiquetara publicamente) hizo múltiples menciones a la masculinidad y más específicamente a la masculinidad feminista y los contras que ha supuesto para el feminismo que “los hombres antisexistas no han trabajado propuestas educativas de cara al desarrollo de una conciencia critica centradas en la infancia masculina o en los chicos adolescentes. Como consecuencia de esta laguna, ahora que se está prestando atención a los debates sobre la educación de los niños varones, las perspectivas feministas rara vez o prácticamente nunca forman parte del debate”

Personalmente, me gustan mucho sus reflexiones sobre como organizar la rabia, sobre como las compañeras blancas las veían “demasiado enfadadas” y no podían “reflexionar críticamente” sobre los asuntos que las negras les planteaban. En 'Funk sin límites' hay una frase donde dice que (la rabia) “no está reconocida porque el mito de la resistencia y la resilencia no nos permite examinar la herida.”

hooks fue muchas cosas, pero si hay que elegir una faceta de entre la complejidad que formaba su persona yo me quedaría con su labor pedagógica y su acompañamiento en el proceso de encontrar la propia voz, como dice en Aprender a Transgredir “acceder a la voz no es la mera narración de la propia experiencia. Es emplear esa narración de manera estratégica, acceder a la voz para poder también hablar con libertad de otros temas”

bell hooks buscó y abrió varios caminos generando cruces entre ellos (dejándose algunas variables, como la diversidad funcional pero incorporando otras muchas) que otras seguiremos ampliando.

Gracias, hooks, que la tierra te sea leve.

Enseñó en varias instituciones postsecundarias a principios de los años ochenta y noventa, incluidas la Universidad de California, Santa Cruz, la Universidad Estatal de San Francisco, Yale, el Oberlin College y el City College de Nueva York.12​ South End Press publicó su primer gran trabajo, Ain't I a Woman?: Black Women and Feminism

Ha ocupado cargos como profesora de Estudios Afroamericanos e Inglés en la Universidad de Yale, Profesora Asociada de Estudios de la Mujer y Literatura Americana en el Oberlin College en Oberlin, Ohio, y Distinguida Profesora de Literatura Inglesa en el City College de Nueva York.