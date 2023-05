Dolores Moreno: qué hacer si tu abuela se hace tiktoker (y tiene millones de seguidores)

Aunque quizá lo esperable sea que las abuelas y abuelos utilicen el móvil para dos o tres aplicaciones indispensables, la realidad es que a veces los mayores pasan por la derecha a los más jóvenes en esto de las redes sociales. El resultado es el sueño de cualquier nieto: que tu abuela se vuelva influencer.

Mientras decenas de miles de chavales sueñan con triunfar en redes sociales y vivir de ello –de hecho es una de las profesiones más deseadas entre los jóvenes– ha habido personas que se han convertido en ello sin saber que todo eso existía. Es lo que le pasó a Dolores Moreno (@dolores.morenoo en TikTok), vecina del municipio murciano de Mula de 69 años que desde hace tres es un fenómeno de masas en TikTok.

Las cifras de la red social son apabullantes: más de mil millones de usuarios activos y una capacidad de retención pasmosa, horas y horas de contenido en 'scroll', como ya han imitado otras redes sociales –los 'reels' de Instagram o Facebook Watch– con un contenido tan variado que es inclasificable.

La ternura como gancho infalible

Lola coloca la cámara y suenan Rauw Alejandro, Eladio Carrion, Karol G o Nicki Nicole mientras ella, a veces con unas enormes y extravagantes gafas de sol, otras con sus gafas de ver, y siempre con los labios pintados de un rojo intenso, baila e interpreta las canciones, a veces se disfraza, otras engancha a Antonio, su marido, para hacer vídeos conjuntos–resulta que Antonio también tiene su propia cuenta con más de 36 mil seguidores– en los que bailan, se besan, se abrazan, y actúan como cualquier otra pareja de influencers.

Cuando la fama llega tarde, llevas demasiado tiempo siendo una persona normal como para que se te suba a la cabeza. Los inicios de Dolores en la red social comienzan con sus nietos abriéndole una cuenta y animándola a que se grabara. Apenas dos años después, la muleña ha tenido un éxito abrumador, a pesar de haberle pedido a sus nietos “que no la metieran en jaleos”, y raro es que no la paren por la calle cada vez que sale de casa. Esta inclusión generacional, además de curiosa, ha invertido los roles en la familia: sus nietos son sus managers, representantes y gestores, así como los que la ayudan a preparar los vídeos, editarlos y subirlos a sus redes sociales. También es tía de Juan Jesús Moreno, alcalde y de nuevo candidato del PSOE a la alcaldía de Mula, con el que ha grabado un spot de campaña en sus redes.

Que tu abuela se convierta en un fenómeno de masas tiene sus ventajas: ella misma admite que, cuando empresas y marcas le quieren enviar ropa y regalos, siempre pide la talla de sus nietos, y es que perfiles como el de Dolores son tremendamente cotizados por los anunciantes. “Me ha cambiado la vida, pero no me he hecho rica ni nada de eso, es que hasta la gente mayor me para en el mercado”. Números aparte, la popularidad de Dolores la ha llevado a que muchos seguidores la 'adopten' como su propia abuela y ella encantada, claro. Ella y Antonio, su marido, están jubilados. “Mi marido era pintor, él si cobra. Yo estoy retirada pero trabajaba en la fábrica de conservas aquí en Mula y no me cotizaron. No tengo los días suficientes para cobrar”. Nuestra charla con ella termina con un “Gracias a vosotros, corazón, por hacerme la entrevista”.