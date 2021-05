"Las personas mayores representan el 25% de la población, pero su presencia en redes sociales a nivel mundial solo representa el 1%"

Matia Fundazioa (MatiaZaleak) y el operador vasco de telecomunicación Guuk han presentado el plan #100fluencers, un proyecto pionero centrado en reducir la brecha digital que busca conectar a las personas mayores con el mundo virtual. Se trata de movilizar a personas de todas las edades para integrar a las personas de tercera edad a la sociedad y de este modo, eliminar tópicos del mundo digital.

Así se ha presentado esta mañana la iniciativa #100fluencers, impulsada por MatiaZaleak y Guuk, en la sede principal de Matia Fundazioa en Donostia. Allí han participado Ainhoa Arrillaga, dinamizadora de MatiaZaleak, Juanan Goñi, CEO de Guuk, Beatriz Cuadrado, una de las #100fluencers protagonistas de la campaña y Santi Hernández, director de Shernan, que ha realizado la campaña de sensibilización. El proyecto nace para hacer frente a la brecha digital entre generaciones que se evidenció durante la pandemia. "A pesar de que las personas mayores representan el 25% de la población, su presencia en redes sociales a nivel mundial solo representa el 1%", ha afirmado Arrillaga.

"La escasa presencia de este grupo de la población en los medios digitales puede conllevar a riesgos como la soledad o la dificultad para realizar gestiones administrativas", ha indicado Goñi. El CEO de Guuk también ha señalado que la brecha digital "supone un empobrecimiento para el resto de la sociedad, debido a la falta de experiencias y conocimientos de las personas de mayor edad en el entorno digital".

Un plan, tres bloques

La iniciativa #100fluencers se compone de tres pasos. Por una parte, Matia Instituto elaborará un estudio que analice las etiquetas y estereotipos vinculados al envejecimiento, además de su evolución en redes sociales, medios de comunicación digitales y literatura científica. En un segundo bloque, se promoverán actividades de formación práctica para las personas mayores. "Se abordará cómo dotar y capacitar en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a la tercera edad", ha señalado Arrillaga.

Por último, el proyecto pretende sensibilizar sobre las miradas del envejecimiento. Así, con el objetivo de concienciar a la sociedad y alimentar el estudio, se van a comenzar a difundir videos en los que se reflejan conversaciones entre personas de distintas edades sobre qué significa envejecer o qué estereotipos hay. "De la misma manera, hay que poner en valor el concepto de envejecimiento desde una perspectiva positiva", ha aclarado Hernández, director creativo de la campaña de sensibilización.

Hernández también ha señalado que les gustaría que este plan sirviese para "concienciar sobre la importancia de las redes sociales", porque hay un "sector de la población que sigue necesitando educación en el ámbito digital". Shernan ha elaborado una campaña de sensibilización donde en el primer video aparecen testimonios como el de Beatriz Cuadrado, una señora mayor que vive sola. En la presentación de #100fluencers, Cuadrado se ha mostrado satisfecha con las redes sociales no solo porque llenan un espacio vacío, sino también porque le ayudan a informarse, aprender o escuchar música. "Tengo un hijo que vive en Uruguay así que los medios digitales me permiten hablar con él todos los días. Encima, si no fuera por las redes sociales no hubiera conocido a mi nieto", ha comentado Cuadrado.

Aportaciones para #100fluencers

La iniciativa se pondrá en marcha cuando se recauden fondos para la investigación y la sensibilización. Así, MatiaZaleak ha activado un crowdfunding y anima a la sociedad vasca a aportar a la causa con donaciones o con la compra de productos solidarios de su fundación. Por su parte, Guuk donará 75€ por cada alta de fibra y 25€ por cada alta de línea de móvil que se realicen a través de la web de la campaña www.100fluencers.eus.