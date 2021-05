La fiesta de la informática de Álava se adapta a la pandemia y apuesta por un formato 'online'

El festival Araba Encounter ha vuelto a reunir a cientos de aficionados y profesionales de la informática en su octava edición, que se celebra del 14 al 16 de mayo. Estaba previsto que la edición se ceelbrase de manera presencial en la capital alavesa, pero, a causa de la pandemia, la organización ha puesto a disposición del público 340 plazas en línea para participar en las actividades formativas y lúdicas que Euskaltel Fundazioa ha llevado a cabo, al igual que hace con otros acontecimientos como la Euskal Encounter y la Gipuzkoa Encounter.

El evento ha abierto sus puertas virtuales a las cuatro de la tarde con la presentación del programa y de las competiciones. Así, todos los participantes interactuarán desde casa a lo largo del fin de semana para intercambiar conocimientos y realizar actividades relacionadas con la informática. “La Araba Encounter no es solo una feria de e-sports”, ha señalado Sabino San Vicente, organizador principal de los eventos Encounter. “El contenido de la exhibición es accesible para todos”, ha afirmado. Además de actividades lúdicas como los videojuegos, la Araba Encounter 08 incluirá concursos de arte digital, software libre, hardware, así como charlas y ponencias sobre el mundo electrónico.

La pandemia de la COVID-19 no ha supuesto un impedimento para la organización y han seguido adelante con el evento. La principal novedad de esta octava edición ha sido el cambio de fecha, ya que las anteriores se han celebrado en el mes de diciembre; sin embargo, la organización determinó que mayo sería la nueva fecha para la octava edición de la Araba Encounter. “Hemos llevado a cabo varios eventos 'online' en pandemia. así que esta vez nos hemos vuelto a reorganizar para crear un ecosistema similar al de los eventos presenciales”, ha explicado San Vicente.

A pesar de que el Gobierno vasco sí permite público en citas culturales y sociales, en el caso de la Araba Encounter no han querido arriesgar. “No consideramos la idea de un evento presencial”, ha comentado su organizador. “Además de que no nos daba tiempo a montar un espectáculo con público real, no era recomendable vista la situación de la COVID-19 en Euskadi”, ha señalado.

Taquilla cerrada

A pesar de que los plazos de inscripción llevaban abiertos desde aproximadamente un mes, las 340 plazas se han completado en las horas previas a la cita. “Con una feria presencial no pasa esto, lo sabemos por ediciones anteriores”, ha indicado San Vicente refiriéndose al último evento Encounter presencial, donde en apenas cinco minutos se acabaron las más de 5.000 plazas.

“Los asistentes no tienen prisa por inscribirse a un evento 'online', este formato no tiene el mismo gancho que las ferias presenciales'', ha apuntado San Vicente. “En vez de llenarse minutos después de salir las entradas, se agotan el día anterior del inicio del evento”, ha explicado. Además, la entrada para la octava edición de la Araba Encounter ha sido gratuita, no como en ediciones anteriores. “Por ese motivo, hay gente que se apunta y finalmente decide no participar porque no pierde nada”, ha aclarado el coordinador principal del evento.